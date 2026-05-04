Megszólalt Sulyok Tamás a gyermekvédelemről

Sulyok Tamás a Facebookon közzétett levél szerint azt írta, "az Európai Bíróság ítéletét követően a jogbiztonság elvéből fakadó nemzeti jogalkotási feladat annak a jogszabályi megoldásnak a kidolgozása, ami a gyermekek megfelelő jogvédelmi szintjének megőrzése mellett képes megteremteni az Európai Unió jogának, az Alaptörvény alkotmányos követelményeinek és a vonatkozó nemzetközi jogi előírások érvényesülésének kellő összhangját a méltányos egyensúly biztosításával."
Hozzátette: ennek teljesítése érdekében
együttműködési kötelezettség és közös felelősség terheli a hatáskörrel rendelkező alkotmányos szervezeteket, beleértve az Országgyűlést és a kormányt is.
Az államfő reményét fejezte ki, hogy az áprilisi választás eredményeként parlamentbe jutott pártok országgyűlési képviselői, valamint a hivatalba lépő új kormány a társadalmi elvárások szempontjából is megnyugtató módon tesznek eleget a fentieknek.
Sulyok Tamás megerősítette: teljes a nemzeti konszenzus arról, hogy a gyermekek egészséges testi, lelki és szellemi fejlődéshez fűződő jogát szigorú jogszabályi védelemben kell részesíteni.
Előzmény
Orbán Viktor április 30-án írt levelében tájékoztatta az államfőt arról, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel.
A leköszönő kormányfő indoklása szerint "Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező", e védelem legfőbb letéteményese az Alkotmánybíróság, amely az unió intézményein keresztül megvalósuló közös hatáskörgyakorlás két fő korlátját állapítja meg: egyrészt a közös hatáskörgyakorlás nem sértheti Magyarország szuverenitását, másrészt nem járhat az alkotmányos önazonosság sérelmével.
