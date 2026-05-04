Most kiderül, milyen helyzetben kapja meg az országot a Magyar-kormány, közben háborús hírektől félthetjük a befektetéseinket

Az utóbbi hetekben úgy tűnt, hogy kicsit nyugvópontra jut a közel-keleti háború és a felek békekötésben érdekeltek. A múlt hét második felében aztán megint aggasztó hírek érkeztek, ismét szóba került az amerikai szárazföldi csapatok bevetésének lehetősége és Donald Trump egyre keményebb hangot ütött meg Iránnal szemben. Ez pedig nem volt jó hatással a piaci hangulatra, a Brent olaj hordónkénti ára 120 dollár közelébe emelkedett.
A konfliktus újbóli elfajulása további globális inflációs nyomást hozhat akkor, amikor az elhúzódó feszültség miatt egyébként is egyre inkább aggódtak a jegybankok és a gazdasági döntéshozók. Most ezek az aggodalmak súlyosbodhatnak.
A hangulat romlását a forint is megérezte, a magyar deviza az elmúlt hetekben a választások óta a 360-365-ös sáv környékén ingadozik, csütörtökön onnan felfelé tekintett ki. A magyar deviza kapcsán úgy tűnik, hogy továbbra is megvan a megelőlegezett bizalom a piac részéről az új kormány felé. A kormány megalakulása után azonban viszonylag gyorsan konkrét lépésekre lesznek kíváncsiak a befektetők az eddigi ígéreteken túl.
