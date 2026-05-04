  • Megjelenítés
FONTOS Tények és tévhitek a magyar euróról
Őszinte vallomás jött Oroszországból: igen, most már elkezdtek fájni a szankciók
Gazdaság

Őszinte vallomás jött Oroszországból: igen, most már elkezdtek fájni a szankciók

MTI
Az orosz cégek növekvő arányban panaszkodnak a nyugati szankciók negatív hatásáraira, és kevésbé az emelkedő költségvetési terhekre - áll abban a jelentésben, amit az Orosz Iparosok és Vállalkozók Szövetsége készített a gazdaság és a vállalati tevékenység első negyedévi állapotáról.

A válaszadók 16,5 százaléka szerint a nyugati országok szankciói negatívan befolyásolták működésüket az idei első negyedévben,

ez az arány a tavalyi utolsó negyedévben 13 százalék volt.

Eközben az első negyedévben a vállalatoknak 14,1 százaléka tapasztalt növekedést az adó- és nem adójellegű befizetések területén, a negyedévvel korábbi felmérésben arányuk magasabb, 17 százalék volt.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A Balti-tengeren támad Ukrajna, visszavonulót fújt az USA - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Mutatunk egy magyar részvényt, ami a következő midcap-sztori lehet
Választás 2026: Kapitány István bejelentette az új kormány első gazdasági intézkedéseit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility