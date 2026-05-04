Riasztást adott ki Goldman Sachs: drámai ütemben fogynak a globális olajkészletek, vészesen közeleg a kritikus szint

A globális olajkészletek nyolcéves mélypontjuk közelébe csökkentek, miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások továbbra is akadoznak – figyelmeztetett a Goldman Sachs.

Az olajárak hétfőn mintegy 6 százalékot emelkedtek, miután Irán több hajót is eltalált a Hormuzi-szorosban, és lángba borított egy egyesült arab emírségekbeli olajkikötőt. Az eszkaláció azután következett be, hogy Donald Trump amerikai elnök a haditengerészet bevetésével próbálta biztosítani a szabad hajózást a térségben. Ez a lépés a négy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszünet óta a legsúlyosabb összecsapáshoz vezetett.

A Goldman Sachs becslése szerint a globális olajkészletek jelenleg 101 napnyi globális keresletet fedeznek, ez a mutató pedig május végére akár 98 napra is csökkenhet. A bank hangsúlyozta, hogy bár a tartalékok nyáron valószínűleg nem esnek a minimális működési szint alá,

a készletcsökkenés üteme aggodalomra ad okot.

Ezt tetézi az egyes régiókban és a specifikus termékeknél tapasztalható kínálati hiány is.

A Goldman adatai alapján a kereskedelmi célú finomított kőolajtermékek globális készlete az Irán elleni amerikai–izraeli háború előtti 50 napnyi keresletről 45 napnyira csökkent. A pénzintézet arra is figyelmeztetett, hogy az azonnal rendelkezésre álló finomított termékek tartalékai gyorsan közelítenek a kritikusan alacsony szintekhez.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images