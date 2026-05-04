Tények és tévhitek a magyar euróról

A kormányváltással felélénkültek a magyar euróbevezetéssel kapcsolatos találgatások. A meglóduló fantázia ilyenkor szül néhány félreértést, ezért érdemes összegezni, hogy mit tudunk az eurózónába való belépés lehetőségeiről.

A 2026-os kormányváltás az egyik legkarakteresebb változást az Európai Unióval való viszonyunkban hozhatja. Ez a szimbolikus gesztusokon túl két nagy súlyú történésben csúcsosodhat ki: az uniós források visszaszerzésében és egy euróbevezetési gazdaságpolitikai program megalkotásában. Hogy milyen erejű sztorik ezek, azt jól mutatja, hogy a még hivatalba sem lépett új kormány szereplői néhány egyszerű jelzéssel is jelentősen csökkenteni tudták az országkockázatot, az államkötvényhozamok 1 százalékponttal csökkentek. Komoly tanulságai vannak ennek a gazdaságpolitikára nézve, de ennek taglalása helyett kanyarodjunk rá a közös európai pénz bevezetésének néhány fontos aspektusára.

Az euróbevezetési tervekről egyelőre nagyon keveset tudunk, mindössze annyit, hogy (Kármán András szavaival) "...a hangsúly, hogy a feltételeket megteremtsük 2030-ra, és ott megszülethessen a pozitív döntés a bevezetésről". A várakozásokat aztán tovább fokozta Varga Mihály jegybankelnök a legutóbbi sajtótájékoztatóján. Az MNB vezetője elárulta, hogy "a Monetáris Tanács tárgyalt olyan tájékoztató anyagot, mely az ERM-II. árfolyamrendszerhez való csatlakozás feltételeiről szól", és ezt eljuttatják "a kormány illetékes szereplőinek, hogy ez alapján hozzák meg a szükséges döntést".

Az eddigi információk kellően homályosak, hogy elindulhassanak a találgatások, ennek megfelelően az azonnali ERM-II-belépéstől a 2034 utáni euróbevezetésig mindent lehet hallani és olvasni a gazdasági szereplőktől. Érdemes azonban az információkat egy olyan keretbe helyezni, amelyek az eddigi euróbevezetések gyakorlatából és tapasztalataiból épülnek fel, ez ugyanis segít egy realisztikusabb kép megalkotásában.

Na most akkor mi van ezzel az ERM-II-vel?

Mint ismert, az euróbevezetéshez az országnak kellő stabilitást kell felmutatnia. Az ennek mérésére szolgáló formális feltételeket hívjuk maastrichti kritériumrendszernek, ennek jó részével most nem foglalkozunk, de alább látható az áttekintő táblázatunk, illetve itt olvasható egy magyar helyzetértékelés a kritériumok tükrében.

Az euróbevezetés makrogazdasági konvergenciakritériumai (maastrichti kritériumok) Kritérium Definíció Referenciaérték Vizsgált időszak Árstabilitás A döntést megelőző időszakban a tagjelölt ország átlagos inflációs rátája nem haladhatja meg a referenciaértéket. A vizsgálati időszakban a 3 legkisebb áremelkedést produkáló euróövezeti ország átlagos inflációja + 1,5 százalékpont. A döntést megelőző 1 év. Költségvetési politika stabilitása A döntés pillanatában a tagjelölt nem áll az Európai Bizottság túlzottdeficit-eljárása alatt, azaz a GDP-arányos költségvetési hiánya nem haladja meg a referenciaértéket. A GDP 3 százaléka. (Vagy azt csak minimálisan meghaladó.) Praktikusan a döntést megelőző 2-3 év. Árfolyamstabilitás A döntést megelőző vizsgálati időszakban a tagjelölt devizaárfolyamának volatilitása mérsékelt marad. A devizaárfolyam deklaráltan a tervezett átváltási értéktől bármely irányban maximum 15 százalékkal térhet el. A döntést megelőző 2 év (ezen időszak alatt a tagjelölt ország az ERM II. rendszer tagja). Fenntartható államadósság A döntés pillanatában a tagjelölt nem áll az Európai Bizottság túlzottdeficit-eljárása alatt, azaz a GDP-arányos bruttó államadóssága nem haladja meg a referenciaértéket. A GDP 60 százaléka. (Puha kritériumként több esetben elegendő volt a fenntarthatóan csökkenő pálya) Praktikusan a döntést megelőző 2-3 év. Kamatkonvergencia A döntést megelőző időszakban a tagjelölt ország átlagos hosszú lejáratú hozamszintje nem haladhatja meg a referenciaértéket. A vizsgálati időszakban a 3 legalacsonyabb hozamokkal rendelkező euróövezeti ország átlagos hosszú lejáratú hozama + 2 százalékpont. A döntést megelőző 1 év. Pénzügyi jogi feltételek A tagjelölt ország jogrendszere illeszkedjen az eurózónában használt gyakorlattal. A jogi feltételek kiterjednek a jegybanki függetlenség biztosítására, a monetáris finanszírozás tilalmára, a privilegizált finanszírozáshoz való hozzáférés tilalmára, a nemzeti jegybank EKB rendszerével kompatibilis működésére és az euró technikai bevezetésének jogi környezetére. A megfelelő jogi keretrendszer a döntés pillanatában álljon rendelkezésre. Forrás: EKB, Portfolio

A fenti táblázatból is látható, hogy nem véletlenül hívják az ERM-II. árfolyamrendszert az euró előszobájának. Az árfolyam-stabilitási kritérium ugyanis az egyetlen, amihez látványos intézményi elköteleződés szükséges. Vagyis nem csak egyszerűen csökkentjük a hiányt, adósságot stb., ahogy amúgy is illene, hanem a kívánt csatlakozási időpont előtt néhány évvel be kell léptetnünk a forintot egy ±15%-os lebegtetési sávba.

Jó, de mikor?

Az ERM-II.-be való belépésnek nincsenek pontosan körülírt jogi feltételei. Erre mindjárt visszatérünk, de rögzítsünk gyorsan két puha alapelvet, amelyek az eddigi csatlakozási tapasztalatokból levonhatók.

Az ERM-II.be való belépéshez nem kell teljesíteni a többi maastrichti kritériumot. Tehát szó sincs arról, hogy 3% alatti költségvetési hiány vagy 2% körüli infláció nélkül a közelébe se merészkedjünk. Az ERM-II.-ben nem érdemes hosszú éveket eltölteni, inkább a szükséges minimum időtartamot célszerű megcélozni.

Utóbbinak olyan praktikus okai vannak, mint például hogy

a köztes (félig rögzített) árfolyamrendszerek vonzzák a spekulációt, vagyis a piac időnként hajlamos tesztelni, hogy „védhető-e” a sáv,

külső sokkok esetén (globális kockázatkerülés, régiós pánik, geopolitika) nagyobb nyomás alá kerülhet a deviza,

a monetáris politikának egyszerre kell szem előtt tartani árfolyam-stabilitási és inflációs célokat,

az egyensúlyi árfolyam nominálisan máshová kerül stb.

A két puha alapelv alapján rögtön cáfolhatunk két formálódó tévhitet: egyáltalán nem kell 2030-31-ig várni az ERM-II.-be lépéssel, de nem is vagyunk elkésve semmivel, hiszen a többi kritérium teljesítésétől még olyan messze vagyunk, hogy bőven van időnk.

Ezek az ismeretek viszont elegendőek ahhoz, hogy az euróbevezetéshez Vezető út mérföldköveit ráhelyezzük egy idővonalra.

Alakul a menetrend?

Ahogy említettük, az ERM-II.-be lépéshez nem tartoznak pontos elvárások. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének feltételei. Ezt az árfolyamrendszert az Európai Központi Bank és a nemzeti jegybankok együtt működtetik (például védik a sáv szélét), vagyis az EKB-val meg kell egyezni. A megegyezés mögötti általános szempont, hogy egy ország gazdasága mutasson akkora stabilitást, hogy az árfolyamrendszer fenntarthatónak tűnjön. Ebből a szempontból például aggaszthatja az uniós döntéshozókat a vágtató infláció, a torzított árrendszer, a külső egyensúlyhiány, a kirívó sokkérzékenység. Tisztán spekulatív alapon egy magyar egyezkedés során ma szóba kerülhetne a rendeleti kormányzás megszüntetése, bankunióba való belépés, az ársapkák kivezetése vagy az energiadiverzifikáció.

Ezeket az egyezkedéseket könnyebb megkezdeni úgy, hogy van már egy euróbevezetési út, hiteles makrogazdasági pályával. Csökkenő költségvetési hiány, államadósság, infláció, a nominális stabilitás feltételeinek megteremtése és megerősítése , ERM-II., euró. De hogy is néz ez ki kicsit pontosabban?

Kármán András 2030-ra tűzte ki célul az euróbevezetés feltételeinek megteremtését. Ezt (bizonyára nem véletlenül) kétféleképpen is lehet értelmezni.

Az ultra optimista forgatókönyv szerint 2030 késő tavaszán, kora nyarán az Európai Unió megállapítja, hogy Magyarország teljesítette az euróbevezetés feltételeit, és 2031-ben csatlakozhat a valutaövezethez.

Az óvatosabb megközelítés szerint a 2030-as év még szükséges a feltételek teljesítéséhez, amiből így 2031-es megállapítás, 2032-es belépés következik.

Az örök optimizmus jegyében vázoljuk fel a bevezetéshez vezető út mérföldköveit 2031-es euróbevezetésből kiindulva.

Egy 2031-es euróbevezetés hipotetikus mérföldkövei Lehetséges időpont Esemény 2026. ősz Középtávú makrogazdasági pálya és euróbevezetési program 2027 eleje Az inflációs cél 2,5%-ra mérséklése 2027. A költségvetési hiány 4-5% közé csökkentése 2028. tavasz Belépés az ERM-II.-be 2028. tavasz Az inflációs cél 2%-ra mérséklése 2028. A költségvetési hiány 4% alá csökkentése 2029. A költségvetési hiány 3%-ra csökkentése 2030. április Az infláció maastrichti kritériumának való megfelelés 2030. május-június Az euróérettség megállapítása (hiány, adósságpálya, infláció, hosszú kamatok) 2031 eleje Az euró bevezetése Forrás: Portfolio

Végignézve a táblázatot, megállapíthatjuk: egy ilyen projekt végrehajtása nem csak azért lenne gazdaságtörténeti jelentőségű, mert a vége a forint leváltása.

Hanem azért is, mert ennyire feszes, konzisztens, elkötelezett gazdaságpolitika ilyen hosszú ideig sosem volt Magyarországon.

És ha meg is valósul, akkor is kell egy jó adag szerencse a 2031-es euróhoz. Elég ha arra gondolunk, hogy a Hormuzi-szoros körüli feszültség épp egy újabb globális inflációs hullámmal fenyeget, ami már a kiinduláskor újrarajzolhatja a magyar gazdaságpolitika mozgásterét.

