Több száz fontos dokumentumot ki kell adnia az MNB alapítványának
A Kúria jogerős döntése értelmében a Magyar Nemzeti Bankhoz köthető PADME Alapítványnak ki kell adnia a megalakulása óta tartott összes kuratóriumi ülés dokumentumait. Ezen felül nyilvánosságra kell hozniuk az Optima Befektetési Zrt.-ről szóló belső ellenőri jelentéseket is. Az ügy hátterében a jegybanki alapítvány több százmilliárd forintos, vitatott módon eltűnt vagyona áll, amelyet egy Matolcsy Ádám környezetéhez köthető cég kezelt - jelentette a Telex.

A Kúria jogerős határozata szerint

az MNB-hez köthető PADME Alapítványnak nyilvánossá kell tennie az alapítása óta tartott valamennyi kuratóriumiülés iratait.

Emellett közzé kell adnia az Optima Befektetési Zrt.-vel kapcsolatos belső ellenőri jelentéseket is.

A Kúria ítélete ellen fellebbezésnek már nincs helye, így az alapítványnak végre kell hajtania a határozatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy át kell adniuk az eddigi összes kuratóriumi előterjesztést, jegyzőkönyvet és határozatot. Ez a mennyiség akár több ezer iratot is magában foglalhat. Emellett tizenöt napon belül meg kell téríteniük a felmerült perköltségeket is, írja a Telex.

A Matolcsy György vezette jegybank 2014-ben hozta létre a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) alapítványt. A szervezet eredetileg közgazdasági, oktatási és szakképzési célokra kapott több százmilliárd forintos vagyont. A pénz jelentős része azonban a Matolcsy Ádám köre által irányított Optima Befektetési Zrt.-hez került, írja a Telex; egy tavaly év végi hivatalos vagyonértékelés szerint az Optima vagyona 2024-re 270 milliárd forinttal csökkent, ez azt jelenti, hogy a PADME eredeti, 266 milliárd forintos alapítói vagyona gyakorlatilag teljesen elolvadt.

Közérdekű vagyonkezelő alapítványként a PADME feladata lett volna a rábízott közpénz befektetéseinek felügyelete, valamint az Optima döntéseinek ellenőrzése és irányítása. Mivel ezeket a határozatokat a kuratóriumi üléseken hozták meg, a most kiadandó jegyzőkönyvekből derülhet ki az igazság, írja a lap; ezekből a dokumentumokból megtudhatjuk, hogy pontosan milyen utasításokat adtak, és ki hogyan érvelt a vagyonkezelés során.

