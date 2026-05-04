Ugrik az olajár, megint 120 dollárt közelíti a Brent

Meredeken emelkednek az olajárak hétfőn, miután az Öböl térségében kiújult feszültségek tovább fokozták az ellátási zavaroktól való félelmeket. A helyzetet egy dél-koreai hajón keletkezett tűz és az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi riasztása is súlyosbította.

A Brent típusú nyersolaj jegyzése hordónként 4,5 százalékkal, 119,4 dollárra emelkedett. Ezzel egy időben az amerikai WTI nyersolaj ára 2,8 százalékkal, 107,3 dollárra nőtt.

Giovanni Staunovo, a UBS elemzője szerint

az árak további emelkedése várható, amíg a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom korlátozott marad.

Az Egyesült Arab Emírségek azzal vádolta meg Iránt, hogy drónokkal támadott meg egy üres olajtankert. A hajó az Abu-Dzabi állami olajvállalathoz, az ADNOC-hoz tartozott, és éppen a szoroson próbált áthaladni. Dél-Korea arról számolt be, hogy a HMM hajózási társaság egyik hajóján tűz ütött ki és robbanás történt a Hormuzi-szorosban. Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveletek (UKMTO) nevű szervezete szintén megerősítette a történteket. Jelentésük szerint az incidens Dubajtól mintegy 36 tengeri mérföldre északra történt.

Donald Trump vasárnap bejelentette, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújt az Öbölben rekedt hajók kiszabadításában. Az amerikai hadsereg hétfői közleménye szerint két irányított rakétás romboló hajózott be az Öbölbe az iráni blokád megtörésére. Ennek köszönhetően két amerikai kereskedelmi hajó már sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson. A február 28-i, Irán elleni amerikai és izraeli csapásokat megelőzően a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányainak (LNG) mintegy 20 százaléka haladt át ezen a tengeri útvonalon.

Az Egyesült Arab Emírségek, amely a múlt héten lépett ki az OPEC-ből, energiaügyi miniszterén keresztül üzent a piacoknak. Közölték: az ország befektetési partnerei iránti kötelességének érzi, hogy korlátozás nélkül kitermelje a globális olajpiac által megkívánt mennyiséget. Eközben az OPEC+ bejelentette, hogy júniusban hét tagállam esetében napi 188 ezer hordóval emeli a kitermelési kvótákat. Ez immár a harmadik egymást követő havi növelés a szervezet részéről.

A kínálati oldalt érintő aggodalmakat tovább erősíti, hogy Oroszország idén jelentősen fokozta az ukrán kikötői infrastruktúra elleni támadásait. Kijev szerint 2026 első négy hónapjában több mint 800 drónt vetettek be, ami tízszerese az egy évvel korábbi időszak számának. A globális befektetési bankok eközben fokozatosan visszavonták év eleji várakozásaikat, miszerint a Fed idén kétszer csökkentené az irányadó kamatot. Jelenleg az előrejelzések élesen megoszlanak az enyhe monetáris lazítás és a kamatok szinten tartása között. Ezt a bizonytalanságot nagyrészt az energiaköltségek emelkedéséből fakadó inflációs kockázatok táplálják.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ