Ugrik az olajár, megint 120 dollárt közelíti a Brent

A Brent típusú nyersolaj jegyzése hordónként 4,5 százalékkal, 119,4 dollárra emelkedett. Ezzel egy időben az amerikai WTI nyersolaj ára 2,8 százalékkal, 107,3 dollárra nőtt.
Giovanni Staunovo, a UBS elemzője szerint
az árak további emelkedése várható, amíg a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom korlátozott marad.
Az Egyesült Arab Emírségek azzal vádolta meg Iránt, hogy drónokkal támadott meg egy üres olajtankert. A hajó az Abu-Dzabi állami olajvállalathoz, az ADNOC-hoz tartozott, és éppen a szoroson próbált áthaladni. Dél-Korea arról számolt be, hogy a HMM hajózási társaság egyik hajóján tűz ütött ki és robbanás történt a Hormuzi-szorosban. Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveletek (UKMTO) nevű szervezete szintén megerősítette a történteket. Jelentésük szerint az incidens Dubajtól mintegy 36 tengeri mérföldre északra történt.
Donald Trump vasárnap bejelentette, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújt az Öbölben rekedt hajók kiszabadításában. Az amerikai hadsereg hétfői közleménye szerint két irányított rakétás romboló hajózott be az Öbölbe az iráni blokád megtörésére. Ennek köszönhetően két amerikai kereskedelmi hajó már sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson. A február 28-i, Irán elleni amerikai és izraeli csapásokat megelőzően a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányainak (LNG) mintegy 20 százaléka haladt át ezen a tengeri útvonalon.
Az Egyesült Arab Emírségek, amely a múlt héten lépett ki az OPEC-ből, energiaügyi miniszterén keresztül üzent a piacoknak. Közölték: az ország befektetési partnerei iránti kötelességének érzi, hogy korlátozás nélkül kitermelje a globális olajpiac által megkívánt mennyiséget. Eközben az OPEC+ bejelentette, hogy júniusban hét tagállam esetében napi 188 ezer hordóval emeli a kitermelési kvótákat. Ez immár a harmadik egymást követő havi növelés a szervezet részéről.
A kínálati oldalt érintő aggodalmakat tovább erősíti, hogy Oroszország idén jelentősen fokozta az ukrán kikötői infrastruktúra elleni támadásait. Kijev szerint 2026 első négy hónapjában több mint 800 drónt vetettek be, ami tízszerese az egy évvel korábbi időszak számának. A globális befektetési bankok eközben fokozatosan visszavonták év eleji várakozásaikat, miszerint a Fed idén kétszer csökkentené az irányadó kamatot. Jelenleg az előrejelzések élesen megoszlanak az enyhe monetáris lazítás és a kamatok szinten tartása között. Ezt a bizonytalanságot nagyrészt az energiaköltségek emelkedéséből fakadó inflációs kockázatok táplálják.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megszólalt Sulyok Tamás a gyermekvédelemről
Nemzeti jogalkotási feladatról beszél a köztársasági elnök.
Váratlanul lángba borult egy hajó géptere az Egyesült Arab Emírségek partjainál, senki sem érti az okát
36 tengeri mérföldre Dubajtól.
Hiába az olajárrobbanás, az ukrán dróncsapások óriási lyukat ütnek az orosz gazdaságon
Kormányközeli elemzőközpont mondott véleményt.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Megdöbbentő felfedezés: olyat találtak a kutatók a Naprendszer peremén, aminek nem is szabadna léteznie
Legalábbis az eddigi tudásunk alapján.
Leáll a forgalom a debreceni repülőtéren
Pályakarbantartás miatt, péntek reggelig.
Eséssel zárt a magyar tőzsde, megütötték a Richtert
A többi blue chip emelkedett.
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?