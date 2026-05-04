Utolsó esély: ne maradj le a tavasz meghatározó energetikai konferenciájáról!

A vállalati energiafelhasználás ma már nem egyszerű költségsor, hanem stratégiai döntés.A geopolitikai feszültségek, a piaci volatilitás, az árkockázatok, az energiatárolási lehetőségek, az energiahatékonysági beruházások és a finanszírozási feltételek együttesen határozzák meg, hogy

mely vállalatok tudnak versenyelőnyt kovácsolni az energiapiaci átalakulásból.

Pontosan hat nap ilyenkor nyitja meg kapuit a tavasz egyik legfontosabb vállalati energetikai konferenciája, ahol döntéshozók, energiakereskedők, iparági szakértők, finanszírozók és vállalati szereplők találkoznak.

Egy ki ízelítő tavalyról:

Energiaárak és beszerzés geopolitikai nyomás alatt

A nyitó szakmai blokk az energiaárak és az energiabeszerzés új realitásait járja körül. Szó lesz arról, mire készülhetnek a vállalkozások 2026-ban az áram- és gázárak tekintetében, hogyan hatnak a geopolitikai konfliktusok az energiapiacokra, és miért nem működik már az a korábbi szemlélet, hogy létezik egyetlen ideális beszerzési szerződés.

Az Európai Unió energiapolitikai kihívásairól Hujber András, az Európai Bizottság DG ENER Főigazgatóságának osztályvezető-helyettese tart előadást online formában az EU energiapolitikai kihívásairól.

Ezt követően Berényi Gábor, a Smart Solar Kft. ügyvezetője beszél a komplex villamosenergia-ellátásról az energia időértéke alapján, majd

Bartha László, az E.ON Hungária Csoport üzleti ügyfelek energiaértékesítési vezetője mutatja be, milyen dilemmák merülnek fel az energiabeszerzésben, és miért válik egyre fontosabbá a partnerség.

A szekciót záró beszélgetésben részt vesz Fehér Róbert, a 8G Energy vezérigazgatója és a Magyar Megújuló Energia Szövetség alelnöke, Fejes Tibor, az Electron Holding Zrt. kereskedelmi igazgatója, Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország ügyvezetője és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke, Orbán Gábor, az MVM ONEnergy vezérigazgatója, valamint dr. Vajta Mátyás, a HUPX vezérigazgatója.

A panel egyik legfontosabb kérdése az lesz,

hogyan lehet a fix, változó, hibrid, PPA-típusú és on-site megoldásokat tudatos portfólióba rendezni,

és hogyan kezelhetők a negatív árakból, kiegyenlítési költségekből, időjárásfüggő termelésből és piaci volatilitásból fakadó vállalati kockázatok.

KÖVESS MINKET

Energiatárolás A-tól Z-ig

Az energiatárolás az elmúlt évek egyik legfontosabb energetikai témájává vált, de a vállalatok számára továbbra is a gyakorlati kérdések a döntők:

kinek éri meg, milyen méretben, milyen finanszírozással, milyen piaci bevételi lehetőségek mellett, és milyen energiamenedzsment-stratégiával?

A szekcióban Szirtes Máté, az ALTEO Nyrt. üzletfejlesztési menedzsere mutatja be, hogyan válhatnak a láthatatlan algoritmusok látható profittá a telephelyi optimum megteremtésében.

Vígh Miklós, a PV Napenergia műszaki igazgatója az on-site energiamenedzsment megoldásokról, tárolókról és finanszírozási lehetőségekről beszél.

Szabó László, a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának, vagyis a REKK-nek a kutatóközpont-vezetője a hazai tárolók jövőbeli jövedelmezőségét és hatásait elemzi.

A panelben Fekete Csaba, az ALTEO Nyrt. termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese, Molnár László, a GKI Gazdaságkutató vezető kutatója, Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke, valamint Szabó László, a Budapesti Corvinus Egyetem REKK kutatóközpont-vezetője vesz részt.

KÖVESS MINKET

Tudatos energiamenedzsment és energiahatékonyság

A vállalatok számára az energiahatékonyság ma már nem csupán fenntarthatósági vállalás, hanem közvetlen költségcsökkentési és versenyképességi kérdés. A legolcsóbb energia továbbra is az, amit nem használunk el,

de az, hogy egy adott vállalatnál pontosan milyen beavatkozásokkal lehet eredményt elérni, iparáganként és telephelyenként jelentősen eltér.

A szekcióban Kovács Kristóf, az ALDI Magyarország energetikai menedzsere mutatja be, milyen energetikai kihívásokkal és lehetőségekkel találkozik egy nagyvállalati működésben.

Molnár Miklós, a SUNdroid tulajdonosa és ügyvezetője arról beszél, hogyan lehet a volatilitásból versenyelőnyt építeni, és milyen szerepe van a vállalati energiastratégiának az értékteremtésben.

Külön panelbeszélgetés foglalkozik

az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer elmúlt egy évével

- és azzal, mi várható a jövőben.

A panelt Pálffy Anikó, a Magyar Energiahatékonysági Intézet szakmai vezetője moderálja. A beszélgetés résztvevői Bali Gábor, az Energiq ügyvezetője, Gellért Péter, az Energetikai Auditorok Szövetségének elnökségi tagja, Pap Gabriella, az Audax Renewables ügyvezető igazgatója, valamint Vedres Péter István, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fenntartható Fejlődés Főosztályának főosztályvezetője lesznek.

KÖVESS MINKET

Finanszírozási kisokos: állami vagy piaci?

A Jedlik Ányos Energetikai Program után egyre fontosabb kérdés, hogy milyen tapasztalatokat lehet levonni az első pályázati körökből, mely konstrukciók működtek jól, kik tudtak forráshoz jutni, és hogyan készíthetők elő olyan beruházások, amelyek támogatás nélkül is finanszírozhatók.

A szekcióban Németh Miklós, a Z-Solar vezérigazgatója arról beszél, mit lehetett tanulni több mint harminc Jedlik-projektből, különösen a napelemes és energiatárolási beruházások gyakorlati megvalósításáról.

Csapó Dániel, a Planergy consulting üzletágvezetője azt mutatja be, hogyan állhatnak meg a BESS-projektek saját lábukon az állami források után.

A napot záró panelben Csapó Dániel, a Planergy consulting üzletágvezetője, valamint Nagy Eszter, az Electron Holding finanszírozási igazgatója és az MMESZ Finanszírozási Bizottságának elnöke vesz részt.

A beszélgetésben szó lesz a pályázati tapasztalatokról, a sikeres és kevésbé működő konstrukciókról, az elutasítási okokról, a tipikus pályázói hibákról, a pályázati forrás és a banki finanszírozás kombinálásáról, az önerőelvárásokról, a projektbank-képességről, valamint arról, hogy a 2026 utáni időszakban milyen irányba mozdulhatnak el a finanszírozási lehetőségek.

A konferencia ráadásul nem csak képbe hoz, hanem

egyedülálló egész napos networking lehetőséget is biztosít,

ahol döntéshozók, piaci szereplők és szakértők közvetlenül vitathatják meg a legégetőbb kérdéseket és köthetnek hosszú távú ismeretségeket.

Ez az utolsó esély a jegyvásárlásra, ne maradj le!

Címlapkép forrása: Portfolio