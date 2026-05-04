Választás 2026: Magyar Péter élőben beszél az MTA-n

Napjainkban aggodalmat szül a tudományos közösségben, ha politikust látnak a köreikben - mondta Magyar Péter az MTA-n. Ez nem mindig volt így, mondta Magyar, utalva arra, hogy Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta a Magyar Tudós Társaság – a későbbi Magyar Tudományos Akadémia – megalapítására.

Újabb korszakhatárhoz értünk. Magyarország történelmi lehetőséget kapott a rendszerváltásra. A tudósoknak kiemelkedő szerepe lesz ebben - hangsúlyozta. A tudományos közösség Magyarország jövőjének a kulcsa, tette hozzá.