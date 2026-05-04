Választás 2026: megalakul a Tisza-kormány
Ezen a héten lesz az Országgyűlés alakuló ülése. Magyar Péter, leendő miniszterelnök beszédet mond a Kossuth téren megjelenteknek szombaton. A hétfői választási hírekről ebben a cikkünkben írunk.
  • Az előző héten a Nemzeti Választási Bizottság megerősítette a választás végeredményét: a Tisza Párt történelmi, kétharmados győzelmet aratott. Magyar Péter bejelentette, hogy a frakciók elfogadták javaslatát, miszerint az alakuló ülésen azonnal megválasszák a miniszterelnököt.
  • Hétvégén kiderült a menetrend: május 9-én, 10 órakor kezdődik az Országgyűlés alakuló ülése. Az ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. Magyar Péter beszédet mond a Kossuth téren megjelenteknek, a beszéd után ünneplés és tánc kezdődik.
  • Magyar Péter bejelentette a teljes, 16 minisztériumból álló kormányát. A kulcspozíciókba szakértői háttérrel rendelkező emberek kerülnek: a pénzügyminiszter Kármán András, a külügyminiszter Orbán Anita, a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István lesz.
  • Az utolsó két kulcstárca (belügy, igazságügy) kijelölésével vált teljessé a kabinet. A belügyminiszter Pósfai Gábor, aki a rendvédelem teljes átalakításáért felel majd. Az igazságügyi tárcát Melléthei-Barna Márton kapja, kulcsszereppel az EU-pénzekhez szükséges jogállami reformokban.
  • Magyar Péter megerősítette, delegációja máris egyeztet Brüsszellel a befagyasztott EU-források felszabadításáról. Ígéretet tett a korrupcióellenes intézkedések azonnali bevezetésére.
  • X-oldalán számolt be Magyar Péterrel való találkozójáról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Von der Leyen azt írta: „nagyon jó beszéltetést” folytatott a következő magyar miniszterelnökkel. Megvitattuk a szükséges lépéseket az EU-s források felszabadításához, melyeket Magyarországnak címkéztünk, melyek be lettek fagyasztva korrupciós és jogállami aggályok miatt” – írta von der Leyen.
  • Kapitány István, a Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere Facebook-bejegyzésében jelentette be gazdaságpolitikai terveit, amelyek között szerepel a vendégmunkások behozatalának június 1-jei felfüggesztése és a multiknak fizetett támogatások felülvizsgálata.

Hitelezés 2026

