Vége az érdi akkumulátorraktárnak: minden érintett cég távozik a telephelyről
Gazdaság

Véglegesen távozik a CTPark Budapest-Érd telephelyről az NXT Logis Kft., ezáltal a vállalathoz kapcsolódó összes alvállalkozó is beszünteti ottani működését. Bár a cégvezetés a Portfolio-nak hangsúlyozta a jogszabályok és biztonsági előírások folyamatos betartását, a helyi közösség kéréseit tiszteletben tartva, az ingatlan tulajdonosával egyetértésben a költözés mellett döntöttek. A megállapodás következtében a fizikai raktározást, valamint a szoftveres minőségellenőrzést végző partnereknek egyaránt el kell hagyniuk a bázist, a kivonulás pontos dátumáról és az új központ helyszínéről azonban nem közöltek információt. A telephely tulajdonosa, az ingatlanfejlesztő CTP kérdésünkre közölte, nem merült fel, hogy a telephelyen bármilyen – akár átnevezett, részleges vagy logisztikai jellegű – akkumulátoros tevékenység maradjon. Megerősítették azt is, hogy a CTPark Budapest–Érdben a jövőben nem lesz akkumulátorral kapcsolatos tevékenység.
Az NXT Logis Kft. a Portfolio-nak megerősítette, hogy alvállalkozójával és albérlőjével közösen megkezdte a kivonulás előkészületeit az érdi akkumulátorraktárból. Jan Csoj, a vállalat ügyvezető igazgatója a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy cégük tevékenységét mindvégig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezték, ugyanakkor tiszteletben tartják a helyi közösség véleményét és kéréseit.

A költözés pontos időpontjáról és a raktár új helyszínéről egyelőre nincs információ,

de az ingatlantulajdonos CTP a Portfolio megkeresésére közölte, amint ezek a részletek tisztázódnak, azonnal tájékoztatják a nyilvánosságot. 

Ahogy arról beszámoltunk, a CTPark Budapest-Érd logisztikai parkban található raktár bérlője az NXT Logis Kft., amely a területen facility management szolgáltatást is nyújt. Az NXT albérlője az FSK L&S Hungary Kft., egy logisztikai vállalat, amely az akkumulátorok tényleges fizikai szállítmányozását, mozgatását, raktározását és címkézését végzi, és hivatalos telephellyel is rendelkezik a központban. A harmadik szereplő az MTSC Hungary Kft., amely az NXT alvállalkozójaként szoftveres akkumulátortesztelést folytat az ingatlanban. Mivel azonban nem minősül albérlőnek, hivatalos telephellyel sem rendelkezik az érdi bázison. 

A CTP az NXT-vel folytatott tárgyalások során állapodott meg a raktározási tevékenység Érd mellől történő elköltöztetéséről. Ez automatikusan maga után vonja az FSK és az MTSC távozását is, mivel az NXT felel a saját alvállalkozóiért – hangsúlyozta a CTP.

Noha az MTSC a Portfolio-nak április 29-én azt jelezte, hogy hivatalos értesítést még nem kapott a költözésről, és korábban a fióktelep bejegyzését tervezte, a CTP egyértelművé tette a helyzetet. Az ingatlanfejlesztő hangsúlyozta, hogy nincs közvetlen kapcsolatban az MTSC-vel, ezért a tájékoztatás az NXT feladata, és a telephely létesítéséhez szükséges tulajdonosi engedélyt sem fogják megadni.

A CTP határozottan leszögezte, hogy semmilyen részleges tevékenység – így csomagolás, komissiózás vagy átmeneti tárolás – sem maradhat a helyszínen. A vállalat a Portfolio-nak hangsúlyozta, a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkban a jövőben nem lesz akkumulátorral kapcsolatos tevékenység

Hitelezés 2026

