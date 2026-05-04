Vitézy Dávid: meg kell menteni az európai uniós forrásokat

Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének sikeres múlt heti tárgyalása után most szakpolitikai szinten folytatjuk a munkát. A közlekedési beruházások – különösen a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztése – az uniós támogatások egyik kiemelt területe, írta Vitézy.
Szerint elképesztő károkozás után kell újra működő és fejlődő pályára állítani Magyarországot.
Az elmúlt években két alkalommal is 1–1 milliárd eurónyi forrást vesztett el az ország, amely infrastrukturális fejlesztésekre – így például vasútra – is fordítható lett volna. Hogy érzékeljük a nagyságrendet: ebből az összegből lecserélhettük volna az összes elöregedett InterCity-kocsit, megújíthattuk volna a HÉV-eket, és még más fejlesztésekre is jutott volna.
Ezt a pénzt azonban végleg elbukta Magyarország - erre a mértékű károkozásra nincs és nem is lehet elfogadható magyarázat.
Szerencsére ennél is több uniós forrás azonban még menthető, emeli ki Vitézy. A feladat azonban ezek esetében sem egyszerű: a határidők így is szorítanak, a távozó építési és közlekedési miniszter még az elmúlt napokban is leállított már így is kritikus késésben lévő vasúti beruházásokat – írta Lázár Jánosról. "Nekünk ezért most a jövőre (is) kell koncentrálnunk: hogy megmentsük, hazahozzuk, és valóban hasznos beruházásokra fordítsuk az összes elérhető európai uniós forrást Magyarország fejlesztése érdekében. Ezért vagyok ma itt" - fűztre hozzá.
