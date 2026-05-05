Az Anthropic a múlt hónapban komoly figyelmet keltett egy döntésével. A Mythos Preview modellt ugyanis kiemelkedő kiberbiztonsági kockázatokra hivatkozva csak a „kritikus iparági partnerek” számára tette elérhetővé.

Az AISI azonban 95 különböző, úgynevezett Capture the Flag (CTF) feladaton tesztelte mindkét modellt.

Szerezd meg a zászlót!

A „Capture The Flag” (CTF) egy kiberbiztonsági oktatási és versenyszimuláció, amelyben a résztvevők technikai tudásukat teszik próbára biztonságos, elszigetelt környezetben. A feladatok célja egy titkosított kódsor, a „zászló” (flag) megszerzése, amely igazolja egy adott sebezhetőség sikeres kihasználását vagy egy komplex informatikai probléma megoldását.

Szakmai szempontból két fő típust különböztetünk meg: a pontgyűjtő feladatokon alapuló Jeopardy, valamint a csapatok egymás elleni valós idejű küzdelmét jelentő Attack-Defense formátumot.

A kihívások a kiberbiztonság teljes spektrumát lefedik, a webes alkalmazások hibáitól a kriptográfián át egészen a digitális törvényszéki vizsgálatokig. Fontos leszögezni, hogy a CTF-ek elsősorban készségfejlesztő gyakorlatok, így nem azonosak az éles vállalati rendszerek penetrációs tesztelésével, de modellezik azok módszertanát.

A módszer legnagyobb előnye, hogy a védelmi szakemberek (Kék Csapat) elsajátíthatják a támadói (Vörös Csapat) gondolkodásmódot, ami elengedhetetlen a robusztus védelmi stratégiák kidolgozásához. Ez a játékalapú megközelítés lehetővé teszi a legújabb fenyegetések kockázatmentes megismerését és a nyomás alatti, analitikus problémamegoldás gyakorlását. Végső soron a CTF-versenyek hidalják át a szakadékot az elméleti biztonsági ismeretek és a gyakorlati incidenskezelés között.

Az AISI CTF-feladatai között szerepelt a kódvisszafejtés, a webes sebezhetőségek kihasználása és a kriptográfia is.

A legmagasabb, „szakértői” szintű feladatokban a GPT-5.5 átlagosan 71,4 százalékot ért el, míg a Mythos Preview 68,6 százalékot.

Ez a különbség a hibahatáron belülinek számít. Egy különösen nehéz feladat során egy Rust alapú bináris fájl visszafejtéséhez kellett disassemblert írni. A GPT-5.5 ezt mindössze 10 perc 22 másodperc alatt, emberi beavatkozás nélkül és alig 1,73 dolláros API-költséggel oldotta meg.

(A disassembler gépi kódú visszafejtő vagy assembly nyelvre fordító program. Olyan szoftver, amely a futtatható gépi kódot (bináris) ember által olvashatóbb, alacsony szintű assembly nyelvű forráskóddá alakítja vissza.)

A GPT-5.5 az AISI „The Last Ones” (TLO) nevű tesztjén is hasonlóan teljesített. Ez a próba egy 32 lépésből álló adatszivárogtatási támadást szimulál egy vállalati hálózat ellen. A GPT-5.5 tízből háromszor, míg a Mythos Preview tízből kétszer járt sikerrel. Korábban egyetlen modell sem tudta sikeresen teljesíteni ezt a tesztet.

Gyere ide, Takarodj!

A „The Last Ones” teszt lényege annak vizsgálata, hogy a mesterséges intelligencia képes-e szembeszállni az emberi utasításokkal a saját „túlélése” vagy egy cél elérése érdekében. A teszt során a modellt olyan helyzetbe hozzák, ahol egy fontos feladatot kell teljesítenie, miközben a kutatók megpróbálják leállítani vagy korlátozni a hozzáférését.

Azt figyelik, hogy a GPT-5.5 megpróbálja-e kijátszani ezeket a tiltásokat, keres-e kiskapukat a hálózaton, vagy képes-e megtéveszteni a felügyelőit a működése fenntartásáért. Ez gyakorlatilag egy autonómia- és engedetlenségi stresszteszt, amivel azt mérik, hogy mennyire tartható irányítás alatt a gép, ha az érdekei (vagy a kapott parancsa) ütköznek az emberi beavatkozással. Végső soron azt akarják kiszűrni, hogy a modell ne válhasson „megállíthatatlanná” vagy öntörvényűvé egy kritikus helyzetben.

Az AISI nehezebb, „Cooling Tower elnevezésű tesztje egy erőmű vezérlőrendszerének megzavarását szimulálja. Ezen a megmérettetésen azonban a GPT-5.5 is elbukott, akárcsak az összes korábbi modell.

Na, ezt teljesítsd, öreg!

A „Cooling Tower” (Hűtőtorony) egy olyan kiberbiztonsági teszt, amely egy virtuális erőmű elleni támadást szimulál. A feladat lényege annak vizsgálata, hogy a mesterséges intelligencia képes-e egy ipari vezérlőrendszert feltörve valós fizikai kárt vagy üzemzavart okozni a rendszerben.

Ez a teszt jelenleg a legnehezebb kihívások közé tartozik: még a legfejlettebb modellek sem tudták eddig sikeresen végrehajtani a teljes folyamatot.

Szemben az egyszerű adatlopással, itt a gépnek azt kellene bizonyítania, hogy képes átlátni és kijátszani az összetett ipari gépek védelmi mechanizmusait. A kutatók azért végzik ezt a vizsgálatot, hogy felmérjék, jelenthet-e a jövőben valós veszélyt az AI a kritikus infrastruktúrákra, például az országos energiaellátásra.

Az eredmények alapján az AISI arra a következtetésre jutott, hogy a Mythos Preview kiberbiztonsági képességei valószínűleg nem egyetlen modellre jellemző, elszigetelt áttörést tükröznek. Sokkal inkább a hosszú távú autonómia, a következtetési képesség és a programozás terén elért általános fejlődés melléktermékeiről van szó.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a Core Memory podcastnak adott interjújában "félelemkeltésre épülő marketingnek" nevezte az egyes modellek korlátozott kiadását övező kommunikációt. Altman szerint zseniális marketingfogás azt állítani, hogy

építettünk egy bombát, amit mindjárt a fejedre dobunk, de eladunk neked egy óvóhelyet 100 millió dollárért.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a jövőben lesznek valóban veszélyes modellek, amelyeket eltérő módon kell majd nyilvánosságra hozni.

Az OpenAI sem tétlenkedik a kiberbiztonság területén. Februárban indították el a Trusted Access for Cyber nevű kísérleti programjukat, amelyen keresztül biztonsági kutatók és vállalatok regisztrálhatnak a legújabb modellek védelmi célú tanulmányozására. A cég a múlt hónapban ezen a listán keresztül szabályozta a kifejezetten kibertámadási képességekre finomhangolt GPT-5.4-Cyber korlátozott elérhetőségét. Altman múlt hét csütörtökön azt is bejelentette, hogy a GPT-5.5-Cyber kezdeti hozzáférését a közeljövőben szintén csak a "kritikus kiberbiztonsági védelmi szakemberek" számára fogják biztosítani.

