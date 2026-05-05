A magyar Tesla-tulajdonosok is megkapnak egy fontos funkciót

A szolgáltatás a Tesla alkalmazásban aktiválható. Ehhez a fizetési beállításoknál a MultiPass menüpontot kell kiválasztani, majd a kulcskártyát a telefonhoz érinteni. Ezt követően a töltés indítása sokkal kényelmesebbé válik a más szolgáltatók által üzemeltetett töltőoszlopokon. Emellett a számlázás és a fizetés is zökkenőmentesen, az applikációban rögzített bankkártyával és számlázási adatokkal történik.

Ahhoz, hogy a külső üzemeltetők állomásai megjelenjenek a térképen, a szűrési feltételeknél be kell kapcsolni a megfelelő opciót.

Magyarországon jelenleg négy hálózat töltőoszlopai vehetők igénybe ezzel a módszerrel.

A helyszínek túlnyomó többségét a Mobiliti biztosítja, de az Ionity, az Elektro Profi és a Curb töltőpontjai is használhatók a Tesla kulcskártyájával.

A töltési díjak azonban nem egységesek, gyakran még egyazon szolgáltatón belül is eltérnek. A legkedvezőbb tarifát jelenleg a Curb kínálja 190 Ft/kWh áron. Az Ionity oszlopainál 242 és 289 forint, míg az Elektro Profi esetében egységesen 289 forint körüli kilowattóránkénti díjjal lehet számolni. A legkiterjedtebb Mobiliti hálózatban a legtöbb helyen 330 forintba kerül egy kilowattóra energia, de a helyszíntől függően 381, illetve 482 forintos árak is előfordulhatnak.

