  • Megjelenítés
A magyar Tesla-tulajdonosok is megkapnak egy fontos funkciót
Gazdaság

A magyar Tesla-tulajdonosok is megkapnak egy fontos funkciót

Portfolio
A magyar Tesla-tulajdonosok számára is elérhetővé vált a Tesla MultiPass funkció. Ez lehetővé teszi, hogy a külső szolgáltatók töltőit is a gyári kulcskártyával indítsák el, a fizetés pedig automatikusan a jól megszokott Tesla applikáción keresztül történjen - írta a villanyautosok.hu.

A szolgáltatás a Tesla alkalmazásban aktiválható. Ehhez a fizetési beállításoknál a MultiPass menüpontot kell kiválasztani, majd a kulcskártyát a telefonhoz érinteni. Ezt követően a töltés indítása sokkal kényelmesebbé válik a más szolgáltatók által üzemeltetett töltőoszlopokon. Emellett a számlázás és a fizetés is zökkenőmentesen, az applikációban rögzített bankkártyával és számlázási adatokkal történik.

Ahhoz, hogy a külső üzemeltetők állomásai megjelenjenek a térképen, a szűrési feltételeknél be kell kapcsolni a megfelelő opciót.

Magyarországon jelenleg négy hálózat töltőoszlopai vehetők igénybe ezzel a módszerrel.

A helyszínek túlnyomó többségét a Mobiliti biztosítja, de az Ionity, az Elektro Profi és a Curb töltőpontjai is használhatók a Tesla kulcskártyájával.

Még több Gazdaság

Meglepő felfedezés: kiderült az igazság a női hormonról, ami a férfiak memóriáját is tönkreteheti

Komoly pénzt öl a számítási kapacitásokba az OpenAI

Kiderült a legújabb trükk: egyetlen alkalmazást töltetett le az áldozattal a hamis bankos, 87 millió forint bánta

A töltési díjak azonban nem egységesek, gyakran még egyazon szolgáltatón belül is eltérnek. A legkedvezőbb tarifát jelenleg a Curb kínálja 190 Ft/kWh áron. Az Ionity oszlopainál 242 és 289 forint, míg az Elektro Profi esetében egységesen 289 forint körüli kilowattóránkénti díjjal lehet számolni. A legkiterjedtebb Mobiliti hálózatban a legtöbb helyen 330 forintba kerül egy kilowattóra energia, de a helyszíntől függően 381, illetve 482 forintos árak is előfordulhatnak.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden
Választás 2026: a Tisza képviselői felvették mandátumaikat és el is kezdtek dőlni a dominók
Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility