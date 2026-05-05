A rendőrség megtörte a csendet: nyomoznak Balásy Gyula cégcsoportjánál is

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, amelynek része a Balásy Gyula nevéhez köthető rendezvényszervező cégcsoport ügye is - közölte a Rendőrség. Az eljárás során pénzösszegeket foglaltak le és bankszámlákat zároltak.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda friss közleménye szerint a médiában múlt héten felmerült, egyelőre feltételezett vagyonmenekítéssel összefüggésben folyik eljárás. A nyomozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának jelzése alapján indult hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen. A hatóságok tájékoztatása szerint az eljárás során pénzösszegeket foglaltak le, illetve bankszámlákat is zároltak.

A rendőrség kiemelte, hogy az eljárás részeként vizsgálják azt a rendezvényszervező cégcsoportot is, amelyről a sajtóban maga a cégvezető beszélt az elmúlt napokban. Balásy Gyula a Kontrollnak adott interjút:

Emellett ettől függetlenül külön büntetőeljárás zajlik a cégcsoporttal összefüggő, feltételezetten túlárazott szerződések miatt, szintén hűtlen kezelés gyanújával. A folyamatban lévő nyomozásokról a hatóságok további részleteket nem közöltek.

Az ügy előzménye, hogy Balásy Gyula a Kontrollnak adott interjújában közölte: közjegyzői okiratban felajánlotta médiavállalatait és magánvagyonának jelentős részét a magyar államnak.

A dokumentum szerint lemond a Lounge Design, a Lounge Event és a New Land Media Kft.-ben meglévő tulajdonrészéről, továbbá az utóbbi két cég többségi tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ről is. Emellett három magántőkealapban tartott, összesen több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyét is az államra ruházná.

A vállalkozó arról is beszámolt, hogy több cégének bankszámláját előzetes értesítés nélkül befagyasztották, amit állítása szerint technikai okokkal indokoltak, ugyanakkor a lépés több tízmilliárd forintot érinthet.

A fejlemények hátterében az is áll, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemrég videóban beszélt a kormányközeli szereplők feltételezett külföldi vagyonmentéséről. Állítása szerint információi alapján a közeljövőben áron alul értékesíthetik Balásy egyik kulcscégét, a jelentős bevételekkel rendelkező Lounge Event Kft.-t.

A rendőrségi közlemény ugyanakkor hangsúlyozza: a nyomozások jelenleg ismeretlen tettes ellen zajlanak, és a hatóságok további információt egyelőre nem adnak.

