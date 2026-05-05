  • Megjelenítés
Berobbant a kánikula Magyarországon: hivatalosan regisztrálták az év első hőségnapját
Gazdaság

Berobbant a kánikula Magyarországon: hivatalosan regisztrálták az év első hőségnapját

Portfolio
Megérkezett az igazi nyári idő: idén először emelkedett 30 fok fölé a hőmérséklet Magyarországon. Bár a hajnalok még hűvösek, a délutánok már strandidőt hoznak. A jelentős napi hőingás ellenére a meleg a következő napokban is kitart - írta az Időkép.

A HungaroMet hivatalos adatai szerint kora délután Derekegyházán 30,2 fokot mutattak a hőmérők.

Ezzel hivatalosan is regisztrálták az év első hőségnapját.

Bár 25 fokot elérő nyári napokból már eddig is akadt néhány, a mostani erőteljes felmelegedés egyértelműen az évszakváltást jelzi.

A jó idő hatására a Balatonnál is előkerültek a fürdőruhák, és sokan napoztak a parton. A legbátrabbak már a tó vizében is megmártóztak, noha az kora reggel még csupán 18 fokos volt.

Még több Gazdaság

Így nyerhetett közbeszerzést Mészáros Lőrinc autós cége

Megszólalt a horvát kormányfő a nyári árak miatt

Nagy nevek és üzleti lehetőségek egy helyen a Portfolio Agrofood 2026-on: ismét együtt az élelmiszeripar színe-java

A nappali hőség ellenére az ország bizonyos pontjain a reggelek még tartogatnak meglepetéseket. Zabar környékén hajnalban gyenge fagy is előfordult, így az első órákban határozottan elkelt a vastag pulóver. Napkelte után azonban rendkívül gyorsan felmelegedett a levegő, ami extrém napi hőingást eredményezett. A településen hétfőn több mint 28 fokos különbséget mértek a hajnali minimum és a délutáni maximum között.

A nyárias meleg az elkövetkező napokban is meghatározó marad.

A levegő csupán a felhősebb, záporokkal és zivatarokkal tarkított időszakokban hűlhet le néhány fokkal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Rakétaként lőtt ki a 7 százalékos szuperállampapír
Magyar Péter óriási bejelentéseket tett az MTA-n
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility