Berobbant a kánikula Magyarországon: hivatalosan regisztrálták az év első hőségnapját

A HungaroMet hivatalos adatai szerint kora délután Derekegyházán 30,2 fokot mutattak a hőmérők.

Ezzel hivatalosan is regisztrálták az év első hőségnapját.

Bár 25 fokot elérő nyári napokból már eddig is akadt néhány, a mostani erőteljes felmelegedés egyértelműen az évszakváltást jelzi.

A jó idő hatására a Balatonnál is előkerültek a fürdőruhák, és sokan napoztak a parton. A legbátrabbak már a tó vizében is megmártóztak, noha az kora reggel még csupán 18 fokos volt.

A nappali hőség ellenére az ország bizonyos pontjain a reggelek még tartogatnak meglepetéseket. Zabar környékén hajnalban gyenge fagy is előfordult, így az első órákban határozottan elkelt a vastag pulóver. Napkelte után azonban rendkívül gyorsan felmelegedett a levegő, ami extrém napi hőingást eredményezett. A településen hétfőn több mint 28 fokos különbséget mértek a hajnali minimum és a délutáni maximum között.

A nyárias meleg az elkövetkező napokban is meghatározó marad.

A levegő csupán a felhősebb, záporokkal és zivatarokkal tarkított időszakokban hűlhet le néhány fokkal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images