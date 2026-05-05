Brutális árnyomással küszködik Amerika

Vegyes jeleket küld az ameriaki szolgáltatószektor
Az ISM szolgáltató beszerzési menedzser indexe áprilisban 53,6 ponton állt, hajszálnyival az 53,7-es elemzői konszenzus alatt, de továbbra is bőven a növekedést és a zsugorodást elválasztó 50-es küszöb felett. Az előző havi 54,0-ról ugyanakkor visszaesett, így a növekedési ütem lassulása folytatódott.
A részindexek viszont jóval érdekesebb történetet mesélnek, mint a főszám. Az üzleti aktivitás komponens 53,9-ről 55,9 pontra ugrott, ami robusztus jelenbeli teljesítményre utal. Az új rendelések alindexe viszont 60,6-ról 53,5-re zuhant, ami az egyik legfontosabb előretekintő mutatóként komoly figyelmeztetés: a következő hónapok keresletét vetíti előre, és ekkora visszaesés ritkán jó jel. A foglalkoztatási alindex 45,2-ről 48,0-ra javult, de még mindig a zsugorodási zónában maradt, vagyis a szolgáltatócégek továbbra is óvatosak az új munkaerő felvételében. Az áralindex 70,7 ponton változatlan maradt, ami a szolgáltatószektorban tapasztalt tartós inflációs nyomást igazolja, és továbbra is fejfájást okoz a Federal Reserve-nek.
JOLTS: lassul a kereslet, de a munkavállalók magabiztosak
A márciusi JOLTS-jelentés szerint a betöltetlen álláshelyek száma 6,866 millióra csökkent a februári 6,922 millióról, kissé felülmúlva a 6,84 milliós várakozásokat. A trend egyértelmű: a munkaerő iránti kereslet fokozatosan apad, ami az elmúlt hónapok mintázatába illeszkedik.
A felmondások (job quits) száma viszont 2,974 millióról 3,171 millióra emelkedett, jelentősen meghaladva a 2,95 milliós várakozást. Ez azért érdekes, mert a quits-ráta a munkavállalói önbizalom egyik legjobb fokmérője: az ember akkor mond fel önként, ha úgy érzi, könnyen talál jobb állást. A két szám együtt sajátos képet ad: a kereslet oldala hűl, a kínálat oldala viszont továbbra is lendületes.
Mit jelent mindez a Fed számára?
A keddi adatcsomag nem könnyíti meg a Fed dolgát. Egyik oldalról a szolgáltatószektor új rendeléseinek visszaesése, az álláshelyek csökkenése és a foglalkoztatási alindex zsugorodási zónában ragadása a gazdasági lendület halványulását jelzi, ami kamatvágás melletti érveket szolgáltat. Másik oldalról viszont az ISM-árindex 70 fölött tartózkodása és a JOLTS kilépések emelkedése azt mutatja, hogy
a bérnyomás és az árképzési erő a szolgáltatószektorban nem enyhül érdemben, vagyis a dezinflációs folyamat zsákutcába futhat.
A piac számára a tanulság: az amerikai gazdaság növekedési szempontból döntési helyzetbe került, míg inflációs fronton folyamatos a nyomás.
A következő hetekben különös figyelmet érdemel majd, hogy az ISM új rendelések beesése egyszeri zaj, vagy egy mélyebb fordulat előjele.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
