Brutális árnyomással küszködik Amerika

A szolgáltatószektor továbbra is bővül, a munkaerőpiac feszessége kissé enyhül, ám a részletekben aggasztó lassulási jelek bújnak meg, miközben az inflációs nyomás makacsul kitart.

Vegyes jeleket küld az ameriaki szolgáltatószektor

Az ISM szolgáltató beszerzési menedzser indexe áprilisban 53,6 ponton állt, hajszálnyival az 53,7-es elemzői konszenzus alatt, de továbbra is bőven a növekedést és a zsugorodást elválasztó 50-es küszöb felett. Az előző havi 54,0-ról ugyanakkor visszaesett, így a növekedési ütem lassulása folytatódott.

A részindexek viszont jóval érdekesebb történetet mesélnek, mint a főszám. Az üzleti aktivitás komponens 53,9-ről 55,9 pontra ugrott, ami robusztus jelenbeli teljesítményre utal. Az új rendelések alindexe viszont 60,6-ról 53,5-re zuhant, ami az egyik legfontosabb előretekintő mutatóként komoly figyelmeztetés: a következő hónapok keresletét vetíti előre, és ekkora visszaesés ritkán jó jel. A foglalkoztatási alindex 45,2-ről 48,0-ra javult, de még mindig a zsugorodási zónában maradt, vagyis a szolgáltatócégek továbbra is óvatosak az új munkaerő felvételében. Az áralindex 70,7 ponton változatlan maradt, ami a szolgáltatószektorban tapasztalt tartós inflációs nyomást igazolja, és továbbra is fejfájást okoz a Federal Reserve-nek.

JOLTS: lassul a kereslet, de a munkavállalók magabiztosak

A márciusi JOLTS-jelentés szerint a betöltetlen álláshelyek száma 6,866 millióra csökkent a februári 6,922 millióról, kissé felülmúlva a 6,84 milliós várakozásokat. A trend egyértelmű: a munkaerő iránti kereslet fokozatosan apad, ami az elmúlt hónapok mintázatába illeszkedik.

A felmondások (job quits) száma viszont 2,974 millióról 3,171 millióra emelkedett, jelentősen meghaladva a 2,95 milliós várakozást. Ez azért érdekes, mert a quits-ráta a munkavállalói önbizalom egyik legjobb fokmérője: az ember akkor mond fel önként, ha úgy érzi, könnyen talál jobb állást. A két szám együtt sajátos képet ad: a kereslet oldala hűl, a kínálat oldala viszont továbbra is lendületes.

Mit jelent mindez a Fed számára?

A keddi adatcsomag nem könnyíti meg a Fed dolgát. Egyik oldalról a szolgáltatószektor új rendeléseinek visszaesése, az álláshelyek csökkenése és a foglalkoztatási alindex zsugorodási zónában ragadása a gazdasági lendület halványulását jelzi, ami kamatvágás melletti érveket szolgáltat. Másik oldalról viszont az ISM-árindex 70 fölött tartózkodása és a JOLTS kilépések emelkedése azt mutatja, hogy

a bérnyomás és az árképzési erő a szolgáltatószektorban nem enyhül érdemben, vagyis a dezinflációs folyamat zsákutcába futhat.

A piac számára a tanulság: az amerikai gazdaság növekedési szempontból döntési helyzetbe került, míg inflációs fronton folyamatos a nyomás.

A következő hetekben különös figyelmet érdemel majd, hogy az ISM új rendelések beesése egyszeri zaj, vagy egy mélyebb fordulat előjele.

