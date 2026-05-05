Elesett a közlekedés: tűz, baleset és útmunkálatok bénítják a forgalmat az ország több fontos útvonalán

Balesetek és útfelújítások okoznak jelentős fennakadásokat az ország több forgalmas útszakaszán. Az M3-as és az M5-ös autópályán, valamint a 3-as és az 51-es főúton sávlezárásokra, illetve több kilométeres torlódásokra kell számítaniuk a közlekedőknek - tudósított az Útinform.

Kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A tűz miatt Hatvan térségében az érintett útpályát teljesen lezárták. A forgalmat a hatvani csomópontnál terelik el.

A feltorlódott kocsisor hossza már így is eléri az öt kilométert.

Forgalomkorlátozásra kell számítani az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán is. A kecskeméti elkerülő szakaszon jelenleg terelést építenek ki. Itt mindkét forgalmi sávot lezárták, így a járművek csupán a leállósávon haladhatnak. Emiatt több mint két kilométeres torlódás alakult ki.

A 3-as főúton árokba hajtott egy személyautó Emőd és Nyékládháza között. A baleset helyszínén félpályás lezárás lassítja a közlekedést.

Szintén csak a fél útpálya járható az 51-es főúton, Dunaharaszti térségében. Az ott zajló aszfaltozási munkálatok miatt mindkét irányban több kilométeres torlódás nehezíti az autósok haladását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

