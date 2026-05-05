Fájdalmas igazság derült ki az áfacsökkentésről: gigantikus pénzek folynak el, és egyáltalán nem az jár jól, akire gondolnál

Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint a kedvezményes áfakulcsok csak akkor működnek hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető fogyasztási cikkekre – élelmiszerre, gyógyszerre, közüzemi költségekre – vonatkoznak, míg az éttermi vagy szálláshely-szolgáltatások kedvezményes adóztatása minimális újraelosztási hatással jár hatalmas költségvetési áron. Az elemzés különösen aktuális Magyarországon, ahol a hivatalba lépő Tisza-kormány lengyel mintára 27-ről 5 százalékra csökkentené az egészséges élelmiszerek áfáját.

Az áfa látszólag technikai adónem: százalékok, termékkategóriák, kulcsok, kivételek. A pénztárnál azonban nagyon is hétköznapi döntéssé válik, hogy a kenyér, a gyógyszer, a villanyszámla, az éttermi ebéd vagy a szállodai éjszaka után mennyi adó épül be az árba. Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának tanulmánya éppen ezt a kevéssé látványos, de nagy költségvetési tételt bontja fel:

kik nyernek valójában a kedvezményes áfakulcsokon, mennyibe kerül ez az államoknak, és mely termékeknél van érdemi újraelosztási hatás?

A kérdés magyar szempontból most különösen aktuális, mert a jövő héten hivatalba lépő Tisza-kormány egyik látványos megélhetési ígérete éppen az volt, hogy lengyel mintára 27 százalékról 5 százalékra csökkenti az egészséges élelmiszerek áfáját. Magyar Péter a kampányban az összes egészséges élelmiszerre radikális áfacsökkentést ígért, a Tisza kommunikációja pedig ezt főként a zöldségek, gyümölcsök és más egészséges alapélelmiszerek esetében emelte ki.

Ezért az Európai Bizottság tanulmánya nem elvont adópolitikai vitaanyagként olvasható, hanem közvetlenül arra a kérdésre ad támpontot, hogy egy ilyen célzott magyar áfacsökkentés mennyire lenne hatékony szociálpolitikai eszköz:

valóban az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknál hagyna-e több pénzt, vagy inkább széles, drága és csak részben célzott fogyasztási támogatásként működne?

A válasz egyszerű: a kedvezményes áfa akkor működik leginkább szociálpolitikai eszközként, ha alapvető fogyasztási cikkekre vonatkozik, így élelmiszerre, közüzemi költségekre, egészségügyi termékekre. Amikor viszont éttermi szolgáltatásokra, szálláshelyekre, bútorokra vagy más kevésbé célzott fogyasztási tételekre terjed ki, sok pénzt hagy a gazdaságban, de viszonylag keveset tesz az alacsonyabb jövedelmű háztartásokért.

Az uniós szintű számítás szerint a kedvezményes áfakulcsok 2019-ben 174 milliárd euró bevételkiesést okoztak, ami az EU GDP-jének 1,3 százaléka volt.

Magyarország ebben a mezőnyben nem a szélső pontok között szerepel: az éves bevételkiesés az uniós átlag körül, a GDP körülbelül 1,2 százalékánál látszik az elmúlt öt év átlagában, miközben az újraelosztási hatása inkább mérsékelt.

A módszertan



A tanulmány az EUROMOD mikroszimulációs modell fogyasztási adókat kezelő eszközére épül. A szerzők a háztartási jövedelmeket tartalmazó uniós adatbázist kapcsolták össze a háztartási kiadásokat részletesen mérő EU-HBS felméréssel, több mint 200 termék- és szolgáltatáskategóriára bontva a fogyasztást. A kiinduló helyzet a 2019-es nemzeti áfarendszer volt, ezt hasonlították össze egy olyan ellenponttal, amelyben minden terméket és szolgáltatást az adott ország standard áfakulcsa terhel. Így azt mérték, hogy a kedvezményes kulcsok mennyivel csökkentik a háztartások áfaterhét, hogyan változtatják a Gini-együtthatóval mért jövedelmi egyenlőtlenséget, és mekkora újraelosztási hatás jut egy eurónyi kieső áfabevételre.

Az áfa alapvetően regresszív, ha jövedelemhez mérjük: az alacsonyabb jövedelmű háztartások jövedelmük nagyobb részét költik el fogyasztásra, ezért az áfa arányaiban jobban terheli őket. A kedvezményes kulcsok ezt a hatást próbálják tompítani, de a bizottsági jelentés szerint csak akkor hatékonyak, ha a kedvezmény ott jelenik meg, ahol a szegényebb háztartások fogyasztási szerkezete valóban eltér a magasabb jövedelműekétől.

A kenyér, tej, alapvető élelmiszerek vagy gyógyszerek esetében ez többnyire teljesül, míg az étterem, a szálloda vagy bizonyos kulturális és rekreációs szolgáltatások esetében már sokkal kevésbé, mert ezekből abszolút értékben gyakran a magasabb jövedelmű háztartások fogyasztanak többet.

Vagyis a legerősebb újraelosztási hatást uniós szinten az élelmiszerek és alkoholmentes italok kedvezményes áfája adja. A legtöbb tagállamban ez a kategória magyarázza a kedvezményes kulcsok teljes újraelosztási hatásának legnagyobb részét a kutatás szerint. Ez nem azért van, mert az élelmiszer-áfakedvezmény tökéletesen célzott lenne: a magasabb jövedelműek is olcsóbban vásárolnak kenyeret, húst, zöldséget vagy tejet. Hanem azért, mert az alacsonyabb jövedelmű háztartások kiadásain belül az élelmiszer aránya jóval nagyobb.

A jelentés példaként említi, hogy egy 10 ezer eurós éves jövedelmű háztartásnál az élelmiszer-áfa csökkentése arányaiban sokkal többet jelent, mint egy 50 ezer eurós jövedelműnél, még akkor is, ha utóbbi háztartás euróban mérve többet költ élelmiszerre.

Magyarország ebből a szempontból eltér az uniós átlagtól: a jelentés ábrakészlete alapján a magyar kedvezményes áfakulcsok teljes újraelosztási hatása nem kiugró, és a részletes bontásban nem az élelmiszer-kategória uralja annyira az eredményt, mint például Romániában, Portugáliában, Görögországban, Lengyelországban vagy Olaszországban. Magyarországon bár gyakran beszélünk világrekorder egykulcsos, 27 százalékos áfáról, valójában a hazai rendszer bújtatottan több kulcsos, így az átlagos fogyasztói kosárnál az effektív áfakulcs 2019-ben 14,7 százalék, 2022-ben 14,4 százalék volt.

Ez azt jelenti, hogy a nagyon magas magyar standard kulcshoz képest jelentős kedvezmények vannak a rendszerben, de ezek újraelosztási hatása nem kifejezetten erős, bár olyan élelmiszerekre adják, mint a sertéshús- és haltermékek. Míg a gyógyszerek néha áfamentesek, de jellemzően 5%-os áfa-kulcs alá tartoznak.

A bizottsági elemzés szerint a lakhatás, víz- és energiafogyasztás uniós szinten szintén a hatékonyabb kategóriák közé tartozik, ha az adócsökkentések újraelosztási hatását vizsgáljuk.

Hol érdemes áfát csökkenteni?

Az Európai Bizottság jelentése külön kiemeli, hogy a közüzemi kiadásoknál különösen az áram és a fűtőanyag kedvezményes kezelése járhat érdemi újraelosztással, mert ezek a tételek a szegényebb és idősebb háztartások költségvetésében nagyobb arányt képviselhetnek.

A jelentés szerint Görögországban, Olaszországban, Horvátországban, Luxemburgban és Írországban ez a kategória láthatóan hozzájárul az újraelosztási hatáshoz. Magyarországon viszont a részletes hatékonysági bontás alapján a lakhatás, víz és villamos energia kategóriája nem mutat erős pozitív redisztributív hozamot. Sőt a rezsicsökkentés egyetemes jellege miatt enyhén negatív irányú hatás látszik.

Az egészségügyi termékeknél a kép országonként nagyon eltérő, mert az egészségügyi szolgáltatások nagy része sok tagállamban eleve áfamentes, így a kedvezményes áfakulcs főként a gyógyszereknél és egyes gyógyászati termékeknél számít. Portugáliában, Litvániában és Lettországban ez a kategória különösen erős redisztributív hatást mutat.

Magyarország esetében az egészségügyi termékek kedvezményes áfája a pozitív újraelosztási hatás egyik fontos forrása a második legnagyobb Gini-pontszámmal.

Ez társadalmilag érthető: az idősebb és rosszabb egészségi állapotú háztartások fogyasztási kosarában a gyógyszer és a gyógyászati termék nagyobb súlyt kaphat, ezért itt a kedvezményes kulcs kevésbé „szóródik szét” a teljes jövedelmi skálán.

Mennyire szenvedi meg egy költségvetés az áfacsökkentéseket?

A kedvezményes áfa nagy fiskális ára ott válik igazán látványossá, ahol a támogatott termékkör nem szociális alapon célzott. Az EU egészében a bevételkiesés messze legnagyobb tétele az élelmiszerek és alkoholmentes italok alacsonyabb áfája volt, nagyjából 90 milliárd euróval, vagyis a teljes uniós bevételkiesés körülbelül felével. Ez önmagában hatalmas költség, de a jelentés szerint legalább jól magyarázható újraelosztási szempontból: az élelmiszer minden háztartás fogyasztási kosarában jelen van, de az alacsonyabb jövedelműek kiadásain belül jóval nagyobb arányt képvisel, ezért az erre adott áfakedvezmény arányaiban náluk hagy több pénzt.

A probléma ott kezdődik, hogy a második legdrágább kedvezmény már nem ilyen típusú alapvető fogyasztási kategória:

az éttermi és szálláshely-szolgáltatások alacsonyabb áfája a bizottság becslései alapján mintegy 45 milliárd eurónyi bevételkiesést jelentett az EU-ban, vagyis nagyjából akkora összeget, mint több kisebb termékkategória együttvéve.

Miközben ez költségvetési oldalról az egyik legnagyobb adókiadás, az újraelosztási hozama az uniós átlagban szinte nulla. Ennek oka egyszerű: étterembe járni, szállodában megszállni vagy turisztikai szolgáltatásokat igénybe venni nem az alsó jövedelmi csoportok fogyasztásának meghatározó része. A kedvezmény tehát nemcsak azoknak csökkenti az árat, akiknek erre szociális okból szükségük lenne, hanem jelentős részben azoknak is, akik eleve többet költenek vendéglátásra és utazásra.

A jelentés ezért különbséget tesz a „drága, de viszonylag hatékony” és a „drága, de gyengén célzott” áfakedvezmények között. Az élelmiszer-áfa csökkentése az első csoportba tartozik: nagy bevételkiesést okoz, de érdemben mérsékli a jövedelmi egyenlőtlenséget. Hasonlóan jó újraelosztási hatékonyságot mutat uniós átlagban a lakhatásra, vízre és villamos energiára, valamint az egészségügyi termékekre adott kedvezmény.

Ezeknél az egy eurónyi kieső áfabevételre jutó Gini-csökkentés jóval nagyobb, mert a támogatás olyan kiadásokhoz kapcsolódik, amelyek a sérülékenyebb háztartások fogyasztásában nagyobb súlyt kapnak.

Az egyes terméktípusoknál alkalmazott áfacsökkentések átlagos újraelosztási hatása. Az első sáv az élelmiszerek és üdítők, a második a lakhatás, rezsikiadások, harmadik az egészségügyi termékkör, a negyedik a közlekedés, az ötödik az éttermi és szálláshely-szolgáltatás. Forrás: Európai Bizottság.

Az éttermek és szálláshelyek kedvezményes áfája ezzel szemben szociálpolitikai szempontból rosszabbul teljesít: a költsége majdnem akkora nagyságrendű, mint egy komoly jóléti programé, de az elosztási hatása minimális. Ez nem jelenti azt, hogy az ilyen kedvezmények mögött ne lehetne más gazdaságpolitikai logika. Egyes országok a turizmus, a vendéglátás vagy a munkaintenzív szolgáltatások támogatásával, illetve az ágazati adóelkerülés mérséklésével indokolhatják az alacsonyabb kulcsokat.

Az Európai Bizottság elemzése azonban azt mutatja, hogy ha a cél kifejezetten a megélhetési terhek enyhítése és az alacsonyabb jövedelmű háztartások támogatása, akkor ezek a kedvezmények rosszul céloznak.

Ugyanabból a költségvetési forrásból nagyobb újraelosztási hatást lehet elérni olyan termékeknél, amelyeknél a fogyasztás szerkezete valóban a kisebb jövedelműek javára billenti a kedvezmény hatását.

A népességcsoportok szerinti bontás szintén gyakorlati tanulságokat ad: az uniós átlag alapján a nyugdíjaskorú háztartások, a női háztartásfővel rendelkező háztartások és a vidéki háztartások az átlagosnál jobban profitálnak a kedvezményes áfakulcsokból. Nem azért, mert a rendszer közvetlenül őket célozza, hanem azért, mert fogyasztási szerkezetük jobban illeszkedik azokhoz a termékekhez, amelyekre sok országban alacsonyabb áfa vonatkozik: élelmiszer, közüzemi díjak, egészségügyi termékek. A vidéki háztartások esetében a jelentés különösen a közüzemi kiadások szerepét emeli ki, részben a nagyobb lakóingatlanok és a magasabb fűtési igény miatt. Ezek az eredmények azonban óvatosan kezelendők, mert a szerzők is jelzik: az alcsoportokra vonatkozó becslések bizonytalanabbak, mint az aggregált eredmények.

Hatékonynak tűnő intézkedést is lehet rosszul csinálni

A jelentés egyik legerősebb állítása, hogy a magasabb költség nem jelent automatikusan nagyobb társadalmi hasznot. Görögország és Franciaország példája különösen beszédes: hasonló bevételkiesés mellett Görögországban az újraelosztási hatás a jelentés szerint körülbelül háromszor akkora, mint Franciaországban. Ez azt mutatja, hogy nemcsak az számít, mekkora kedvezményt ad az állam, hanem az is, pontosan mire. A Kakwani-indexszel mért progresszivitás ebben döntő: az a kedvezmény ér többet újraelosztási szempontból, amelyből relatíve nagyobb arányban részesednek az alacsony jövedelmű háztartások.

Az egyes terméktípusoknál alkalmazott Kakawani-indexálású progresszív áfacsökkentések átlagos újraelosztási hatása. Az első sáv az élelmiszerek és üdítők, a második a lakhatás, rezsikiadások, harmadik az egészségügyi termékkör, a negyedik a közlekedés, az ötödik az éttermi és szálláshely-szolgáltatás. Forrás: Európai Bizottság.

A szakpolitikai következtetés nem az, hogy minden kedvezményes áfakulcsot meg kell szüntetni. A jelentés ennél célzottabb üzenetet fogalmaz meg: az áfarendszereket érdemes termékkategóriánként újravizsgálni, és a kedvezményeket ott fenntartani vagy megerősíteni, ahol azok bizonyíthatóan csökkentik az egyenlőtlenséget. Az élelmiszerek, az egészségügyi termékek, illetve sok országban a lakhatáshoz és energiához kapcsolódó tételek ilyenek. A bútorok, ruházati termékek, éttermi és szálláshely-szolgáltatások viszont gyakran gyenge vagy akár negatív újraelosztási hozamot adnak, ezért ezeknél nehezebb szociálpolitikai érvekkel védeni a kedvezményes kulcsokat.

Magyarország számára a jelentés különösen azért érdekes, mert a 27 százalékos standard áfakulcs mellett minden kedvezményes kulcs nagy láthatatlan támogatásnak számít.

A kérdés így nem az, hogy „alacsonyabb legyen-e az áfa” általában, hanem az, hogy a kedvezményes kulcsok mely háztartásoknál csapódnak le. Ha egy kedvezmény főleg alapélelmiszert vagy gyógyszert érint, akkor mérhetően javíthatja az alacsonyabb jövedelműek helyzetét. Ha viszont olyan fogyasztást támogat, amelyből a magasabb jövedelműek részesednek nagyobb arányban, akkor ugyanúgy adókiadás, mint bármely költségvetési támogatás, csak kevésbé látható.

A Bizottság tanulmányának végső üzenete ezért fiskális és szociálpolitikai egyszerre: a kedvezményes áfa nem olcsó jóléti eszköz, hanem drága és sokszor pontatlan.

Ott érdemes használni, ahol a fogyasztási adatok igazolják, máshol pedig a célzottabb támogatások, közvetlen transzferek vagy szűkebbre szabott adókedvezmények nagyobb társadalmi hatást hozhatnak ugyanabból a pénzből.

