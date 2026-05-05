Fél évszázados szabályt törölhetnek el az Egyesült Államokban: Donald Trump nyomására lépett a hatóság

Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) új javaslatot tett közzé. Ez lehetővé tenné a tőzsdei vállalatok számára, hogy negyedéves helyett féléves jelentéseket nyújtsanak be. A módosítás jelentősen csökkentené a befektetők számára kötelezően közzéteendő információk mennyiségét - írta a Bloomberg.
A SEC több mint fél évszázada írja elő a tőzsdei vállalatok számára az úgynevezett 10-Q formátumú negyedéves gyorsjelentések benyújtását. Ezeknek a dokumentumoknak a fő célja a piaci átláthatóság biztosítása.

Az új javaslat ezt a kötelezettséget szüntetné meg.

A vállalatok azonban önkéntes alapon természetesen továbbra is közzétehetnék a negyedéves eredményeiket és a jövőbeli üzleti kilátásaikat.

Paul Atkins, a SEC elnöke egy közleményben úgy fogalmazott, hogy az új szabályozás "nagyobb rugalmasságot biztosítana a vállalatok számára". Atkins már korábban megígérte, hogy gyorsított eljárásban viszi végig a féléves jelentéstételre vonatkozó tervet. Erre azt követően került sor, hogy Donald Trump elnök a kötelező negyedéves adatszolgáltatás megszüntetését szorgalmazta. A felügyelet szabályalkotási folyamata egyébként normál esetben másfél-két évet vesz igénybe.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

