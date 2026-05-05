Fél évszázados szabályt törölhetnek el az Egyesült Államokban: Donald Trump nyomására lépett a hatóság

A SEC több mint fél évszázada írja elő a tőzsdei vállalatok számára az úgynevezett 10-Q formátumú negyedéves gyorsjelentések benyújtását. Ezeknek a dokumentumoknak a fő célja a piaci átláthatóság biztosítása.

Az új javaslat ezt a kötelezettséget szüntetné meg.

A vállalatok azonban önkéntes alapon természetesen továbbra is közzétehetnék a negyedéves eredményeiket és a jövőbeli üzleti kilátásaikat.

Paul Atkins, a SEC elnöke egy közleményben úgy fogalmazott, hogy az új szabályozás "nagyobb rugalmasságot biztosítana a vállalatok számára". Atkins már korábban megígérte, hogy gyorsított eljárásban viszi végig a féléves jelentéstételre vonatkozó tervet. Erre azt követően került sor, hogy Donald Trump elnök a kötelező negyedéves adatszolgáltatás megszüntetését szorgalmazta. A felügyelet szabályalkotási folyamata egyébként normál esetben másfél-két évet vesz igénybe.

Címlapkép forrása: Jeff Hutchens/Getty Images

