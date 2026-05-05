Félelmetes képességgel bír az új amerikai mesterséges intelligencia, a világ nagy részét teljesen kizárták a tesztelésből

Az Anthropic még tavasszal jelentette be, hogy a Mythos a legtöbb embernél eredményesebben képes szoftveres sérülékenységeket azonosítani és kihasználni. Ez a képesség világszerte riadalmat keltett a kiberbiztonsági szakértők és a kormányzati tisztviselők körében.

A vállalat a modellt nem hozta kereskedelmi forgalomba.

Helyette elsőként tizenkét amerikai technológiai óriás – köztük az Apple, a Microsoft és az Amazon –, majd további negyven, meg nem nevezett szervezet számára biztosított hozzáférést. Mindeközben folyamatosan egyeztetnek az amerikai kormánnyal.

Az európai kiberbiztonsági hatóságok ezzel szemben alig jutottak információhoz. A Politico nyolc nemzeti ügynökséget keresett meg még április közepén. Közülük egyedül a német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) jelezte, hogy tárgyalásokat kezdett az Anthropic-kal. Ugyanakkor a modellt még ők sem tudták tesztelni.

Ez éles kontrasztban áll az Egyesült Királyság helyzetével, ahol a Mesterséges Intelligencia Biztonsági Intézet (AI Safety Institute) már megvizsgálta a Mythost, és az eredmények alapján a szükséges intézkedéseket is meghozta.

Az európai parlamenti képviselők levelükben azt sürgetik, hogy

az EU kiberbiztonsági ügynöksége, az ENISA kapjon hozzáférést a Mythoshoz és a hasonló modellekhez a kockázatok alapos vizsgálata érdekében.

Emellett szorgalmazzák a kibernetikai sérülékenységek feltárására és javítására vonatkozó szabályok reformját, valamint a kritikus infrastruktúrák fokozott védelmét. Az Európai Parlament belső piaci bizottsága meghívta az Anthropicot egy nyilvános meghallgatásra. A cég azonban a rövid határidőre hivatkozva visszautasította a részvételt.

A képviselők a válaszlépésekhez az EU kiberbiztonsági rendeletének (Cybersecurity Act) éppen zajló felülvizsgálatát kívánják felhasználni. A jogszabály előadója, Markéta Gregorová is aláírta a levelet. Szintén csatlakozott Bart Groothuis holland liberális képviselő, aki szerint "Európa nincs ott az asztalnál".

Claudia Plattner, a BSI vezetője arra figyelmeztetett április közepén, hogy alapvető kérdés, vajon az ilyen "rendkívüli erejű" eszközök a jövőben szabadon elérhetővé válnak-e. Egy ilyen lépésnek ugyanis beláthatatlan nemzetbiztonsági és szuverenitási következményei lennének.

Szakértők szerint az eset rávilágít egy komoly hiányosságra.

Jelenleg nem létezik globális mechanizmus a legfejlettebb AI-modellek kockázatainak ellenőrzésére, így a döntések a magáncégek kezében maradnak.

Yoshua Bengio, a Montreali Egyetem kutatója és a mesterséges intelligencia három atyjának egyike a Politicónak nyilatkozva „rendkívül aggasztónak” nevezte, hogy a kockázatok kezelésének módjáról a szabályozó hatóságok helyett a technológiai vállalatok döntenek.

Laura Caroli, az uniós AI-rendelet (AI Act) kidolgozásának egykori kulcsfigurája arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU pusztán azért szorul háttérbe, mert a modell nem került kereskedelmi forgalomba. Ha ez megtörtént volna, az Anthropicra kötelező szabályok vonatkoznának az AI-rendelet és a kiberreziliencia-rendelet (Cyber Resilience Act) alapján. Caroli hozzátette:

Elgondolkodtató a kérdés, vajon mi lenne, ha mindezt nem az amerikai Anthropic, hanem a [kínai] DeepSeek csinálná?

