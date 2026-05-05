Félelmetes képességgel bír az új amerikai mesterséges intelligencia, a világ nagy részét teljesen kizárták a tesztelésből

Az Anthropic még tavasszal jelentette be, hogy a Mythos a legtöbb embernél eredményesebben képes szoftveres sérülékenységeket azonosítani és kihasználni. Ez a képesség világszerte riadalmat keltett a kiberbiztonsági szakértők és a kormányzati tisztviselők körében.
A vállalat a modellt nem hozta kereskedelmi forgalomba.
Helyette elsőként tizenkét amerikai technológiai óriás – köztük az Apple, a Microsoft és az Amazon –, majd további negyven, meg nem nevezett szervezet számára biztosított hozzáférést. Mindeközben folyamatosan egyeztetnek az amerikai kormánnyal.
Az európai kiberbiztonsági hatóságok ezzel szemben alig jutottak információhoz. A Politico nyolc nemzeti ügynökséget keresett meg még április közepén. Közülük egyedül a német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) jelezte, hogy tárgyalásokat kezdett az Anthropic-kal. Ugyanakkor a modellt még ők sem tudták tesztelni.
Ez éles kontrasztban áll az Egyesült Királyság helyzetével, ahol a Mesterséges Intelligencia Biztonsági Intézet (AI Safety Institute) már megvizsgálta a Mythost, és az eredmények alapján a szükséges intézkedéseket is meghozta.
Az európai parlamenti képviselők levelükben azt sürgetik, hogy
az EU kiberbiztonsági ügynöksége, az ENISA kapjon hozzáférést a Mythoshoz és a hasonló modellekhez a kockázatok alapos vizsgálata érdekében.
Emellett szorgalmazzák a kibernetikai sérülékenységek feltárására és javítására vonatkozó szabályok reformját, valamint a kritikus infrastruktúrák fokozott védelmét. Az Európai Parlament belső piaci bizottsága meghívta az Anthropicot egy nyilvános meghallgatásra. A cég azonban a rövid határidőre hivatkozva visszautasította a részvételt.
A képviselők a válaszlépésekhez az EU kiberbiztonsági rendeletének (Cybersecurity Act) éppen zajló felülvizsgálatát kívánják felhasználni. A jogszabály előadója, Markéta Gregorová is aláírta a levelet. Szintén csatlakozott Bart Groothuis holland liberális képviselő, aki szerint "Európa nincs ott az asztalnál".
Claudia Plattner, a BSI vezetője arra figyelmeztetett április közepén, hogy alapvető kérdés, vajon az ilyen "rendkívüli erejű" eszközök a jövőben szabadon elérhetővé válnak-e. Egy ilyen lépésnek ugyanis beláthatatlan nemzetbiztonsági és szuverenitási következményei lennének.
Szakértők szerint az eset rávilágít egy komoly hiányosságra.
Jelenleg nem létezik globális mechanizmus a legfejlettebb AI-modellek kockázatainak ellenőrzésére, így a döntések a magáncégek kezében maradnak.
Yoshua Bengio, a Montreali Egyetem kutatója és a mesterséges intelligencia három atyjának egyike a Politicónak nyilatkozva „rendkívül aggasztónak” nevezte, hogy a kockázatok kezelésének módjáról a szabályozó hatóságok helyett a technológiai vállalatok döntenek.
Laura Caroli, az uniós AI-rendelet (AI Act) kidolgozásának egykori kulcsfigurája arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU pusztán azért szorul háttérbe, mert a modell nem került kereskedelmi forgalomba. Ha ez megtörtént volna, az Anthropicra kötelező szabályok vonatkoznának az AI-rendelet és a kiberreziliencia-rendelet (Cyber Resilience Act) alapján. Caroli hozzátette:
Elgondolkodtató a kérdés, vajon mi lenne, ha mindezt nem az amerikai Anthropic, hanem a [kínai] DeepSeek csinálná?
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hírszerzési jelentés: Donald Trump katonai akciója lényegében kudarcot vallott - Tovább fenyegeti a világot az iráni atomkészlet
Semmit nem sikerült haladni a második támadással.
Megvonták a legfontosabb feladatait, most végleg távozik az uniós csúcsvezető
Alig több mint egy év után távozik posztjáról Belén Martínez Carbonell.
Bejelentette Zelenszkij: kilőtték Oroszországra az F-5-ös rakétát - Mélyen az ellenséges országban végeztek súlyos csapást
1500 kilométert repült Ukrajna új fegyvere.
Magyarországon lezajlott az első éles, AI-ügynök által végrehajtott fizetés
Az AI agent helyettünk is képes vásárolni.
Megnyíltak az uniós pénzcsapok: szomszédunk is milliárdokat kapott, Magyar Péter kormányán a világ szeme
Egyre jobban felpörögtek a NextGenerationEU kifizetései.
Elképesztő adócsalások kezdődtek: új fegyvert vet be Brüsszel
Az Európai Bizottság és a tagállamok fontos döntést hoztak.
Hirtelen vizsgálatba kezdett a GVH az Indamédia felvásárlásával kapcsolatban
A tranzakcióval kapcsolatos friss bejelentésre hivatkoznak.
Milyen összegre kössünk életbiztosítást?
Életbiztosítást kötni komoly felelősségvállalás: azt ígérjük szeretteinknek, hogy halálunk esetén nem kell majd anyagi gondokkal küzdeniük. A döntés előtt érdemes végiggondolni, mekkora
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?