Hirtelen vizsgálatba kezdett a GVH az Indamédia felvásárlásával kapcsolatban

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal az Indamedia és a Ringier közötti felvásárlás ügyében, miután a hatósághoz beérkezett új információk ellentmondásokat tártak fel a tranzakció körülményeivel kapcsolatban. A hivatal szerint bár az ügylet a jogszabályok alapján eredetileg nem volt bejelentésköteles,

a felmerült bizonytalanságok indokolttá teszik a részletes vizsgálatot, amelynek célja a piaci hatások pontos feltárása.

A felvásárlásra még 2025. október végén került sor, amikor a Ringier Hungary Kft. és portfóliója az Indamedia Network Zrt. tulajdonába került. Az érintett vállalkozáscsoportok együttes árbevétele nem érte el a 20 milliárd forintos küszöböt, így az összefonódást nem kellett bejelenteni a GVH-nak.

Bár a hatályos szabályok lehetőséget adnak kisebb tranzakciók utólagos vizsgálatára is, az előzetes egyeztetések során rendelkezésre álló adatok alapján a GVH-nál nem merült fel olyan kockázat, amely indokolta volna az eljárás megindítását.

A hatóság szerint a helyzetet az változtatta meg, hogy idén márciusában egy friss bejelentés új adatokat és információkat juttatott el hozzájuk. Ezek alapján a GVH úgy ítélte meg, hogy a korábbi információk nem adnak teljes képet, és az eltérések tisztázása érdekében hivatalos versenyfelügyeleti eljárás szükséges.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az összefonódás eredményezett-e, vagy eredményezhet-e jelentős versenykorlátozó hatást az érintett piacokon.

A GVH közleménye ezzel együtt hangsúlyozza, hogy saját hatásköre kizárólag a piaci versenyre gyakorolt hatások értékelésére terjed ki. A médiapluralizmus és a tájékoztatás sokszínűségének vizsgálata a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának feladata, amely szakhatóságként vesz részt az eljárásban.

A vizsgálat négy hónapon belül zárulhat le, amely indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható.

