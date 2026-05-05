Így nyerhetett közbeszerzést Mészáros Lőrinc autós cége
Gazdaság

Hűtlen kezelés és versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda Mészáros Lőrinc egyik autós érdekeltségének állami tenderei miatt. Az eljárás az Integritás Hatóság feljelentése nyomán indult. A vizsgálatból kiderült, hogy a cég a magasabb árajánlata ellenére, irreálisan rövid szállítási határidők vállalásával nyert meg közpénzes megbízásokat - írta meg a Telex.

A büntetőeljárás tényét a legfőbb ügyész is megerősítette Tordai Bence országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére válaszolva. A tájékoztatás szerint a Mészáros M1 Kft. és a Mercarius Kft. közbeszerzéseit érintő ügy jelenleg felderítési szakaszban van. A nyomozást az Integritás Hatóság kezdeményezte. A szervezet vizsgálata ugyanis feltárta, hogy

a Mészáros-cég több állami megbízást is versenytársainál drágább ajánlattal szerzett meg.

A vitatott tenderek sikerének kulcsa a kiírások sajátos értékelési rendszerében rejlett. Az ajánlatkérők jellemzően olyan nagy súllyal vették figyelembe a szállítási határidőt, hogy a szolgáltatás tényleges ára szinte másodlagossá vált. A Mészáros M1 Autókereskedő Kft. a nagyobb piaci szereplők, például a Porsche vagy a Mercarius számára teljesíthetetlenül rövid időkereteket vállalt. Ezzel a stratégiával behozhatatlan előnyhöz jutott az elbírálások során.

Ezzel a módszerrel nyerték el többek között a Nemzeti Agrárkamara gépjárműflottájának üzemeltetését is. A három évre szóló, 876 millió forintos üzletben ráadásul alvállalkozóként felbukkant Mészáros Lőrinc egy másik, autószereléssel foglalkozó cége is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

