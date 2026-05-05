Így oldaná meg a Tisza-kormány Magyarország legsúlyosabb problémáját?

Az új kormány alig egy hónappal hivatalba lépése után felfüggeszti az unión kívüli vendégmunkások behozatalát, ami éles fordulatot jelent az Orbán-kormány munkaerőpiaci politikájához képest. A lépés illeszkedik a Tisza Párt programjához, amely a külföldi dolgozók jogi kereteinek felülvizsgálatát és a gazdaság magasabb hozzáadott érték felé terelését ígéri. A helyzet érdekessége, hogy több nagyvállalat működése és folyamatban lévő beruházások is külföldi munkaerőre alapoznak, ám az új kabinet nem szeretne az "összeszerelő-üzemekre" alapozni. Ilyen éles fordulatot valójában a évtizedek óta nem láttunk, ám nem ok nélküli: a magyar gazdaság növekedési képessége olyan gyenge, hogy alapvető változásokra lesz szükség.

Tiltás a vendégmunkások behozatalára

A napokban megalakuló új kormány alig egy hónap múlva fel is függeszti a vendégmunkások behozatalát, jelentette be Kapitány István, a Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. A lépés összhangban van a Tisza Párt programjával, amelyben azt ígérték, hogy június 1-től nem lehet vendégmunkásokat behozni, és felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását is. A tiltás

a hazánkba érkező,

unión kívüli,

nem magyar vendégmunkásokra

vonatkozik majd.

A lépés nem meglepő azok után, hogy az elmúlt években milyen kaotikus változások voltak a vendégmunkások behozatalának szabályozásával kapcsolatban. A napokban pedig az is kiderült, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség letartóztatásokat rendelt el egy munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódó vízumcsalási ügyben. A céghez Orbán Viktor miniszterelnök öccsének, Orbán Áronnak az üzlettársai is köthetők.