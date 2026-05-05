Gazdaság

Kiderült a legújabb trükk: egyetlen alkalmazást töltetett le az áldozattal a hamis bankos, 87 millió forint bánta

MTI
Több mint 87 millió forintot zsákmányolt Pest vármegyében egy férfitől egy internetes csaló, aki négy strómanján keresztül vette fel a pénzt - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Azt írták, hogy az áldozatát még április 24-én hívta fel egy akkor ismeretlen személy, aki a beszélgetés során egy bank alkalmazottjának adta ki magát. Telefonon azt állította, hogy a sértett csalás áldozata lett, és ezt csak úgy lehet megakadályozni, ha letölti a Hoptodesk elnevezésű alkalmazást. A férfi ezt meg is tette, majd a hívó fél közölte vele, hogy sikerült megakadályozni a pénz elvesztését.

Miután a sértett letöltötte az applikációt, az elkövető hat utalást indított négy különböző számlaszámra, ezáltal több mint 87 millió forinttal károsította meg a sértettet. Kiderült, hogy a csaló a bűntársai bankszámláira utaltatta át a pénzt, majd autóval egy ATM-hez szállította őket, ahol felvetette velük az illegálisan megszerzett összegeket.

A rendőrség a bankszámlák követésével először a négy strómant - a 68 éves Sz. Mihályt, a 21 éves N. Angelikát, a 43 éves B. Erzsébetet és a 26 éves D. Teréziát - azonosította, majd április 29-én a bandavezért, a 46 éves D. Tivadart is elfogták egy szigetszentmiklósi horgásztanyán. Ellene csalás, négy társa ellen pedig pénzmosás bűntette miatt indult eljárás.

A nyomozók D. Tivadar, N. Angelika és B. Erzsébet letartóztatását kezdeményezték, amit a bíróság elrendelt. Sz. Mihály és D. Terézia szabadlábon védekezhet - olvasható a közleményben.

