Kiderült, mi vár a kórházak dolgozóira a kormányváltás után: fontos üzenetet küldött a leendő miniszter

Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter stratégiai nyugalomra és kiszámíthatóságra szólította fel a kórházak vezetőit és dolgozóit a kormányváltás kapcsán. Hangsúlyozta, hogy a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad.

A kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára világos üzenetünk van: a kormányváltás során és azt követően is stratégiai nyugalomra, kiszámíthatóságra és

felelős átadás-átvételre lehet számítani.

- írja Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter.

Hangsúlyozza, hogy nagyon nehéz helyzetet örökölnek: a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága, azok megteremtése elsődleges szempont marad.

A változás nem kapkodást jelent, hanem körültekintő, szakmai alapú munkát. Az átadás-átvétel során és utána is konstruktív párbeszédet és közös szakmai építkezést indítunk a kórházi vezetőkkel, az orvosokkal, az ápolókkal és minden érintett szereplővel.

Ezzel együtt természetes, hogy minden felelős kormányzatnak kötelessége áttekinteni azokat a döntéseket és gyakorlatokat, amelyek szakmai, gazdálkodási vagy etikai szempontból kérdéseket vetnek fel.

Ez véletlenül sem politikai leszámolást jelent, hanem tiszta, átlátható és méltányos értékelést, valamint - amennyiben szükséges - arányos következményeket.

