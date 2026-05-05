  • Megjelenítés
Kiderült, mi vár a kórházak dolgozóira a kormányváltás után: fontos üzenetet küldött a leendő miniszter
Gazdaság

Kiderült, mi vár a kórházak dolgozóira a kormányváltás után: fontos üzenetet küldött a leendő miniszter

Portfolio
Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter stratégiai nyugalomra és kiszámíthatóságra szólította fel a kórházak vezetőit és dolgozóit a kormányváltás kapcsán. Hangsúlyozta, hogy a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad.

A kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára világos üzenetünk van: a kormányváltás során és azt követően is stratégiai nyugalomra, kiszámíthatóságra és

felelős átadás-átvételre lehet számítani.

- írja Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter.

Hangsúlyozza, hogy nagyon nehéz helyzetet örökölnek: a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága, azok megteremtése elsődleges szempont marad.

Még több Gazdaság

Komoly változások jönnek a kultúra területén

Visszafordíthatatlan pusztulást hozhat a hajsza a bolygó legrejtettebb kincseiért

Egy egész országban betiltották a pornót

A változás nem kapkodást jelent, hanem körültekintő, szakmai alapú munkát. Az átadás-átvétel során és utána is konstruktív párbeszédet és közös szakmai építkezést indítunk a kórházi vezetőkkel, az orvosokkal, az ápolókkal és minden érintett szereplővel.

Ezzel együtt természetes, hogy minden felelős kormányzatnak kötelessége áttekinteni azokat a döntéseket és gyakorlatokat, amelyek szakmai, gazdálkodási vagy etikai szempontból kérdéseket vetnek fel.

Ez véletlenül sem politikai leszámolást jelent, hanem tiszta, átlátható és méltányos értékelést, valamint - amennyiben szükséges - arányos következményeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Rakétaként lőtt ki a 7 százalékos szuperállampapír
Választás 2026: a Tisza képviselői felvették mandátumaikat és el is kezdtek dőlni a dominók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility