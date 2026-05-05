  • Megjelenítés
Kimondta az Nvidia vezére, hogy van, amit Kína nem kaphat meg
Gazdaság

Kimondta az Nvidia vezére, hogy van, amit Kína nem kaphat meg

Portfolio
Az Nvidia vezérigazgatója szerint Kína nem juthat hozzá a cég legfejlettebb chipjeihez. Ugyanakkor arra sürgette Washingtont, hogy ne szorítsa ki az amerikai félvezetőgyártókat a globális piacokról, így a kínairól sem - írta meg a Nikkei.
AgroFuture 2026
Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.
Információ és jelentkezés

Jensen Huang a Los Angeles-i Milken Intézet globális konferenciáján hangsúlyozta, hogy az amerikai technológiai vállalatoknak továbbra is versenyezniük kell a világpiacon. Ez a jelenlét ugyanis növeli az adóbevételeket, erősíti a gazdasági biztonságot, és végső soron a nemzetbiztonsághoz is hozzájárul.

Arra a kérdésre, hogy Kína megkaphatja-e az Nvidia legújabb és legfejlettebb chipjeit, egyértelmű nemmel válaszolt.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak mindenképpen meg kell őriznie vezető szerepét a mesterséges intelligencia területén.

Az Nvidia idén márciusban mutatta be következő generációs, Vera Rubin nevű mesterségesintelligencia-platformját a San José-i GTC technológiai konferencián. Huang ezzel kapcsolatban kijelentette:

Még több Gazdaság

Fél évszázados szabályt törölhetnek el az Egyesült Államokban: Donald Trump nyomására lépett a hatóság

Választás 2026: a Tisza képviselői felvették mandátumaikat és el is kezdtek dőlni a dominók

Menekülnek a cégek Balásy Gyula ügynökségétől

Teljes mértékben támogatjuk, hogy az Egyesült Államoké legyen az első, a legtöbb és a legjobb.

Donald Trump tavaly decemberben engedélyezte az Nvidia H200-as grafikus processzorainak értékesítését a "jóváhagyott" kínai vásárlók számára, azzal a feltétellel, hogy az amerikai kormány 25 százalékos részesedést kap. Az Nvidia fejlettebb Blackwell és következő generációs Rubin chipjei nem szerepeltek ebben a megállapodásban. A kaliforniai cég az idei év elején kapta meg a hivatalos exportengedélyt a H200-as modellekre. Huang márciusban közölte, hogy az Nvidia már "számos kínai ügyféltől" fogadott el megrendelést.

A H200-as modell fejlettebb, mint az a H20-as processzor, amelyet az Nvidia kifejezetten a kínai piacra tervezett az amerikai exportkorlátozásokra válaszul. Huang januárban, a CES technológiai szakkiállításon azt mondta, hogy a Blackwell és a Rubin chipek "idővel" a kínai piacon is elérhetők lesznek. Megjegyezte továbbá, hogy a H200-as sem marad örökké versenyképes.

A H200-as chipek kínai szállítása végül Peking döntésétől is függ. A kínai hatóságok jelenleg is mérlegelik, hogy milyen feltételekkel és mennyiségben engedélyezzék az Nvidia termékeinek értékesítését. Döntésük során egyensúlyozniuk kell a hazai chipfejlesztés támogatása, valamint a kínai technológiai cégek fejlett hardverek iránti igénye között. Trump eközben bejelentette, hogy május 14. és 15. között Pekingbe látogat, ahol Hszi Csin-ping elnökkel kereskedelmi kérdésekről is tárgyalhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Rakétaként lőtt ki a 7 százalékos szuperállampapír
Fájdalmas igazság derült ki az áfacsökkentésről: gigantikus pénzek folynak el, és egyáltalán nem az jár jól, akire gondolnál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility