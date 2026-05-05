Kimondta az Nvidia vezére, hogy van, amit Kína nem kaphat meg

Jensen Huang a Los Angeles-i Milken Intézet globális konferenciáján hangsúlyozta, hogy az amerikai technológiai vállalatoknak továbbra is versenyezniük kell a világpiacon. Ez a jelenlét ugyanis növeli az adóbevételeket, erősíti a gazdasági biztonságot, és végső soron a nemzetbiztonsághoz is hozzájárul.

Arra a kérdésre, hogy Kína megkaphatja-e az Nvidia legújabb és legfejlettebb chipjeit, egyértelmű nemmel válaszolt.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak mindenképpen meg kell őriznie vezető szerepét a mesterséges intelligencia területén.

Az Nvidia idén márciusban mutatta be következő generációs, Vera Rubin nevű mesterségesintelligencia-platformját a San José-i GTC technológiai konferencián. Huang ezzel kapcsolatban kijelentette:

Teljes mértékben támogatjuk, hogy az Egyesült Államoké legyen az első, a legtöbb és a legjobb.

Donald Trump tavaly decemberben engedélyezte az Nvidia H200-as grafikus processzorainak értékesítését a "jóváhagyott" kínai vásárlók számára, azzal a feltétellel, hogy az amerikai kormány 25 százalékos részesedést kap. Az Nvidia fejlettebb Blackwell és következő generációs Rubin chipjei nem szerepeltek ebben a megállapodásban. A kaliforniai cég az idei év elején kapta meg a hivatalos exportengedélyt a H200-as modellekre. Huang márciusban közölte, hogy az Nvidia már "számos kínai ügyféltől" fogadott el megrendelést.

A H200-as modell fejlettebb, mint az a H20-as processzor, amelyet az Nvidia kifejezetten a kínai piacra tervezett az amerikai exportkorlátozásokra válaszul. Huang januárban, a CES technológiai szakkiállításon azt mondta, hogy a Blackwell és a Rubin chipek "idővel" a kínai piacon is elérhetők lesznek. Megjegyezte továbbá, hogy a H200-as sem marad örökké versenyképes.

A H200-as chipek kínai szállítása végül Peking döntésétől is függ. A kínai hatóságok jelenleg is mérlegelik, hogy milyen feltételekkel és mennyiségben engedélyezzék az Nvidia termékeinek értékesítését. Döntésük során egyensúlyozniuk kell a hazai chipfejlesztés támogatása, valamint a kínai technológiai cégek fejlett hardverek iránti igénye között. Trump eközben bejelentette, hogy május 14. és 15. között Pekingbe látogat, ahol Hszi Csin-ping elnökkel kereskedelmi kérdésekről is tárgyalhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images