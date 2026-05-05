Kimondta Karácsony Gergely: százmilliárdok kellenének a kormánytól a főváros helyzetének rendezésére

A napokban a főváros a Magyar Péterrel való konfliktussal került be a hírekbe, miután a leendő miniszterelnök sérelmezte, hogy az önkormányzat egy nappal az Országgyűlés alakuló ülése elé szervezett volna bulit. Karácsony Gergely az ügyről azt mondta: "Nem gondoltam, hogy egy nappal korábbi rendezvény bármiféle érzékenységet sérthet, vagy bárki is udvariatlannak tarthatja. De mivel nem ez volt a cél, összehangoltuk a 8-ai és a 9-ei eseményt, remélem ennél nagyobb ügyeket is meg fogunk oldani."

A főváros pénzügyi helyzetére áttérve Karácsony elmondta, hogy nem lesz elég az, ha a szolidaritási hozzájárulás második részletét, ami júniusban lenne esedékes, nem kell megfizetnie Budapestnek.

Azt biztosan állíthatom, hogy a főváros az idén nem tud szolidaritási hozzájárulást fizetni és még ez sem oldja meg a problémáinkat

– jelentette ki. "Nem túlzó elvárás, hogy reálértéken szeretnénk azt a finanszírozási helyzetet elérni, ami Tarlós Istvánnak főpolgármestersége utolsó évében adatott, amikor még nem volt nettó befizető a főváros."

Ez a jelenlegihez mérten 200 milliárd forintos plusz.

A kormánnyal szeretnének partnerségi viszonyt kialakítani, ezt a célt szolgálná a Budapest törvény is. Ebbe a főpolgármester az alábbi dolgokat mindenképp beleírná:

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újraindítása. Ez egy kormány és önkormányzat közti egyeztető intézmény, ami papíron jelenleg is létezik, de valójában nem működik. A tanács egy platform lehetne a közös ügyek egyeztetésére, az ezekkel kapcsolatos döntéshozatalra. A közösségi közlekedés működtetéséhez állami források kérése. "A főváros nagyjából 10 évente beálló pénzügyi ellehetetlenülésének oka a közösségi közlekedés normatív finanszírozásának hiánya. Az erről szóló passzusnak együtt kell szólnia a budapesti és az agglomerációs közlekedésről, mert a kettő elválaszthatatlan" – fejtette ki a főpolgármester. A kettő összehangolása többféleképpen is megtörténhetne, "az én programomban egy regionális BKK szerepel, amely erős állami-fővárosi együttműködésen alapul" – mondta Karácsony. "A BKK rendelné meg a közösségi közlekedési szolgáltatásokat Budapesten és az agglomerációban is az államtól, a fővárostól és a magáncégektől." A főváros és az agglomeráció közlekedésének összehangolásában arra számít, hogy Vitézy Dávid is partner lesz a kormány oldaláról, hiszen már évek óta azt mondja, hogy ez szükséges lenne. Végül a főpolgármester szerint "létre kell hozni egy fajsúlyos politikai irányítószervet a várostérségnek". Ebben összehangolnák Budapest és az agglomeráció fejlesztéspolitikáját, mivel "közösen kimunkált stratégia nélkül nekivágni a klímaváltozás és a lakhatási válság kezelésének hosszú távon katasztrófához vezet".

Átrendeződik a fővárosi politika a választások után

A választások után megváltozó Közgyűléssel kapcsolatban az interjúban felmerült, hogy a Fővárosi Közgyűlés üléseit, amik eddig szerdán voltak, áttegyék egy másik napra, hiszen az Európai Parlament ülései is aznap vannak. Mivel a közgyűlésbe csak olyan képviselők ülhetnek be, akik 2024-ben is rajta voltak a listán, ezért a Tisza kezd kifogyni az opciókból.

Távozik a közgyűlésből Vitézy Dávid jövendőbeli közlekedési és beruházási miniszter, erről Karácsony azt mondta:

Dáviddal már fél évvel ezelőtt beszélgettem arról, hogy miniszter lesz, akkor még próbált pókerarcot vágni, de végül így lett.

A Tiszával kapcsolatban azt várja, hogy a kétharmad birtokában több felelősséget vállalnak majd a fővárosban, mint korábban. A pártról azt mondta, hogy "a 2026-os választásra felkészülő új pártként nem akart felelősséget vállalni az elmúlt évtizedek tévelygéseiért, ami gyakorta keresztezte a főváros napi döntéshozatalát, felelősséghárítóvá tette a Tiszát a fővárosban."

Arra nem számít, hogy előrehozott önkormányzati választások jönnének. "Ha valaki arra szegődött, hogy megerősíti a demokratikus intézményeket, abba nehezen illeszthető be, hogy a választók Európai Chartában rögzített jogait sértve idő előtt önkényesen feloszlatja az általuk választott önkormányzatokat, veszélyeztetve ezzel az uniós források hazahozatalát is."

Uniós pénzek

Az uniós források kapcsán Karácsony elmondta, hogy a város igyekszik elérni, hogy abból minél több fejlesztés valósulhasson meg Budapesten. "A 300 milliárd forint az operatív programban szereplő projekteket takarja, amelyek közül kevés indulhatott el. Erre jön rá a helyreállítási alap, amelybe szintén próbálunk belobbizni projekteket akár ugyanennyiért." A pénzek gyors és hatékony felhasználása érdekében az önkormányzaton belül is átszervezést terveznek, készülnek egy "hatékonyabb végrehajtói projektmenedzseri kapacitás felállítására." Karácsony szerint több fontos fejlesztés elindulhatna a pénzekből:

Rákosrendező kapcsán is felmerülnek az uniós források, lévén a helyreállítási alap egy részéből létre lehetne hozni egy tőke alapot, amely segítené ezt a beruházást, illetve a Szegedi úti felüljárót is el lehetne számolni még ebben az uniós pénzügyi ciklusban, holnap indítható lenne a közbeszerzés.

Hozzátette, "A XIII. kerülettel tisztáztuk a részleteket és egyeztettünk a Bajcsy-villamos nyomvonaláról, a Nyugati és a Lehel tér rendezéséről is, cipókanállal talán ezek is beleférhetnének még ebbe az uniós ciklusba."

Végül a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokról Karácsony Gergely elmondta: "Mi már kigyűjtöttük a fővárost érintő összes kiemelő rendeletnek a listáját, ezek között vannak apróságok, de a többségük maga a horror. Ezeket vissza kell vonni. Erre még a héten készítünk egy javaslatot."

