Komoly pénzt öl a számítási kapacitásokba az OpenAI

Az OpenAI idén 50 milliárd dollárt tervez számítási kapacitásra költeni. Mindez Greg Brockman társalapító-elnök bírósági vallomásából derült ki, amelyet az Elon Musk elleni perben tett.

A ChatGPT fejlesztőjének számítási kapacitásra fordított kiadásai drasztikusan emelkedtek az elmúlt években. Míg 2017-ben ez az összeg mintegy 30 millió dollárt tett ki, mára több tízmilliárd dolláros nagyságrendűre duzzadt. A Reuters információi szerint a vállalat 2030-ig összesen nagyjából 600 milliárd dollárt szán az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésére.

Greg Brockman vallomására az OpenAI és az Elon Musk között zajló jogi eljárás keretében került sor. Musk, az OpenAI egykori társalapítója azért perelte be a vállalatot, mert szerinte az

jogellenesen alakult át profitorientált céggé, feladva ezzel eredeti, nonprofit küldetését.

A per során Musk azt követeli, hogy a szervezet térjen vissza a nonprofit működési formához.

Forrás: Reuters