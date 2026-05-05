Komoly változások jönnek a kultúra területén

A miniszter hangsúlyozta: szakítani kívánnak azzal a gyakorlattal, amelyben az állami támogatások elosztásában a politikai lojalitás játszott szerepet. Az új minisztérium célja ezzel szemben az, hogy kiszámítható és szakmai alapú működési környezetet teremtsen.
A kulturális területen átfogó változásokat ígértek. A színházi, tánc- és zenei intézmények esetében
stabil finanszírozást és teljes szakmai függetlenséget helyeztek kilátásba, a kőszínházaktól a független társulatokig.
A filmiparban a politikai és ideológiai befolyás visszaszorítását célozzák, a hangsúlyt a szakmaiságra és a nemzetközi versenyképességre helyezve.
A műemlékvédelem területén a szakmai kontroll erősítését ígérik, azzal a céllal, hogy megszűnjenek az átláthatatlan ingatlanügyletek. A közgyűjtemények – múzeumok, levéltárak, könyvtárak – dolgozóinak helyzetét rendeznék, miközben a kreatív ipar számára modernebb, támogatóbb keretrendszert alakítanának ki. A képzőművészetben és a könyvkiadásban az ideológiai alapú megkülönböztetés felszámolását és az alkotók támogatását emelték ki, utóbbi területen külön program indulhat az olvasás népszerűsítésére.
A minisztérium másik pillére a társadalmi kapcsolatok erősítése lenne. Tarr Zoltán szerint a cél a társadalmi megosztottság csökkentése és a párbeszéd erősítése. Ennek részeként a civil szervezeteket partnerként kezelnék, működésüket átlátható, normatív támogatási rendszerrel segítenék.
Az egyházakkal való viszonyban a politikától való függetlenséget hangsúlyozta:
a támogatások a jövőben is megmaradnának a hitéleti, oktatási és szociális tevékenységekhez, ugyanakkor politikai elvárásokat nem kapcsolnának hozzájuk.
A határon túli magyar közösségek esetében a miniszter a kulturális és társadalmi kapcsolatok erősítését nevezte prioritásnak, politikai beavatkozás nélkül. A cél a Kárpát-medencétől a diaszpóráig terjedő kapcsolati háló fejlesztése, a meglévő jogok tiszteletben tartása mellett.
A tárca működésével kapcsolatban Tarr Zoltán azt mondta: nyitott, együttműködésre építő minisztériumot kívánnak létrehozni, amely a szakmai szereplők és közösségek bevonásával dolgozik, és hozzájárul ahhoz, hogy „Magyarországon újra büszkeség legyen alkotni és szabadon élni”.
