Komoly változások jönnek a kultúra területén

Új, integrált minisztérium felállítását és működésének alapelveit ismertette Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca a kulturális szféra és a társadalmi párbeszéd területeit fogná össze, működését pedig – a bejelentés szerint – a szabadság, az autonómia és az átláthatóság határozná meg.

A miniszter hangsúlyozta: szakítani kívánnak azzal a gyakorlattal, amelyben az állami támogatások elosztásában a politikai lojalitás játszott szerepet. Az új minisztérium célja ezzel szemben az, hogy kiszámítható és szakmai alapú működési környezetet teremtsen.

A kulturális területen átfogó változásokat ígértek. A színházi, tánc- és zenei intézmények esetében

stabil finanszírozást és teljes szakmai függetlenséget helyeztek kilátásba, a kőszínházaktól a független társulatokig.

A filmiparban a politikai és ideológiai befolyás visszaszorítását célozzák, a hangsúlyt a szakmaiságra és a nemzetközi versenyképességre helyezve.

A műemlékvédelem területén a szakmai kontroll erősítését ígérik, azzal a céllal, hogy megszűnjenek az átláthatatlan ingatlanügyletek. A közgyűjtemények – múzeumok, levéltárak, könyvtárak – dolgozóinak helyzetét rendeznék, miközben a kreatív ipar számára modernebb, támogatóbb keretrendszert alakítanának ki. A képzőművészetben és a könyvkiadásban az ideológiai alapú megkülönböztetés felszámolását és az alkotók támogatását emelték ki, utóbbi területen külön program indulhat az olvasás népszerűsítésére.

A minisztérium másik pillére a társadalmi kapcsolatok erősítése lenne. Tarr Zoltán szerint a cél a társadalmi megosztottság csökkentése és a párbeszéd erősítése. Ennek részeként a civil szervezeteket partnerként kezelnék, működésüket átlátható, normatív támogatási rendszerrel segítenék.

Az egyházakkal való viszonyban a politikától való függetlenséget hangsúlyozta:

a támogatások a jövőben is megmaradnának a hitéleti, oktatási és szociális tevékenységekhez, ugyanakkor politikai elvárásokat nem kapcsolnának hozzájuk.

A határon túli magyar közösségek esetében a miniszter a kulturális és társadalmi kapcsolatok erősítését nevezte prioritásnak, politikai beavatkozás nélkül. A cél a Kárpát-medencétől a diaszpóráig terjedő kapcsolati háló fejlesztése, a meglévő jogok tiszteletben tartása mellett.

A tárca működésével kapcsolatban Tarr Zoltán azt mondta: nyitott, együttműködésre építő minisztériumot kívánnak létrehozni, amely a szakmai szereplők és közösségek bevonásával dolgozik, és hozzájárul ahhoz, hogy „Magyarországon újra büszkeség legyen alkotni és szabadon élni”.

