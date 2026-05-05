Kongatja a vészharangot az IMF - hatalmas inflációt hozhat az iráni háború elhúzódáa

A közel-keleti háború elhúzódása egyre komolyabb kockázatot jelent a világgazdaság számára, különösen az energiaárak és az infláció alakulásán keresztül. Az IMF szerint a jelenlegi folyamatok már a kedvezőtlenebb pályát tükrözik, ezért három forgatókönyvet készítettek, melyek közül a legrosszabb jelentős inflációval és minimális GDP-növekedéssel számol.

Az Nemzetközi Valutaalapot vezető Krisztalina Georgieva hétfőn arra figyelmeztetett, hogy az infláció már most emelkedésnek indult, és

ha a közel-keleti konfliktus 2027-ig is elhúzódik, valamint az olaj ára eléri a hordónkénti 125 dollárt, akkor az eddig vártaknál is „sokkal rosszabb kimenetelre” kell számítani.

Az IMF korábban három lehetséges forgatókönyvet vázolt fel a globális GDP alakulására 2026–2027-re, amelyek a háború időtávjától és az energiaárak alakulásától függnek.

A szervezet hangsúlyozza, hogy a bizonytalanság rendkívüli, különösen az ellátási láncok és az energiaszektor sérülékenysége miatt, miközben már most is láthatóak a másodkörös hatások, például a műtrágyaárak 30–40 százalékos emelkedése és az élelmiszerárak várható 3–6 százalékos drágulása.

A legkedvezőbb, úgynevezett „referenciaforgatókönyv” egy rövid ideig tartó konfliktussal számolt. Ebben az esetben a globális gazdasági növekedés csak mérsékelten lassult volna 3,1 százalékra, miközben az infláció 4,4 százalékra emelkedik. Georgieva szerint azonban

ez a pálya mára gyakorlatilag irreálissá vált, és „egyre távolabb kerül a visszapillantó tükörben”, ahogy telnek a napok.

A középső, úgynevezett „kedvezőtlen forgatókönyv” már tartósabb konfliktussal és 100 dollár körüli vagy azt meghaladó olajárakkal számol. Ebben az esetben a globális növekedés 2026-ra 2,5 százalékra lassul, miközben az infláció 5,4 százalékra emelkedik. Az IMF szerint a jelenlegi folyamatok már ezt a pályát tükrözik, vagyis a világgazdaság gyakorlatilag mostanra ebbe a sávba sodródott.

A legborúlátóbb, „súlyos forgatókönyv” szerint a háború 2027-ig elhúzódik, az olaj ára pedig eléri vagy meghaladja a 125 dollárt hordónként.

Ebben az esetben a globális növekedés mindössze 2 százalék lenne, az infláció pedig 5,8 százalékra gyorsulna.

A kockázatot tovább növeli, hogy a Hormuzi-szoros lezárása – amelyen a háború előtt a globális olajkínálat mintegy 20 százaléka haladt át – fizikai hiányokat idézhet elő, ami különösen Ázsiában indíthat el erősebb gazdasági visszaesést.

Az IMF vezetése szerint a helyzet súlyosságát sok döntéshozó még mindig alábecsüli, miközben a jelenlegi intézkedések – amelyek a fogyasztás és a vállalatok védelmét célozzák – magasan tartják az olaj iránti keresletet. Georgieva szerint azonban a kínálat szűkülése mellett a keresletnek is alkalmazkodnia kell, különben az infláció tartósan elszabadulhat és a globális gazdaság még mélyebb válságba kerülhet.

