Kongatja a vészharangot az IMF - hatalmas inflációt hozhat az iráni háború elhúzódáa

Az Nemzetközi Valutaalapot vezető Krisztalina Georgieva hétfőn arra figyelmeztetett, hogy az infláció már most emelkedésnek indult, és
ha a közel-keleti konfliktus 2027-ig is elhúzódik, valamint az olaj ára eléri a hordónkénti 125 dollárt, akkor az eddig vártaknál is „sokkal rosszabb kimenetelre” kell számítani.
Az IMF korábban három lehetséges forgatókönyvet vázolt fel a globális GDP alakulására 2026–2027-re, amelyek a háború időtávjától és az energiaárak alakulásától függnek.
A szervezet hangsúlyozza, hogy a bizonytalanság rendkívüli, különösen az ellátási láncok és az energiaszektor sérülékenysége miatt, miközben már most is láthatóak a másodkörös hatások, például a műtrágyaárak 30–40 százalékos emelkedése és az élelmiszerárak várható 3–6 százalékos drágulása.
A legkedvezőbb, úgynevezett „referenciaforgatókönyv” egy rövid ideig tartó konfliktussal számolt. Ebben az esetben a globális gazdasági növekedés csak mérsékelten lassult volna 3,1 százalékra, miközben az infláció 4,4 százalékra emelkedik. Georgieva szerint azonban
ez a pálya mára gyakorlatilag irreálissá vált, és „egyre távolabb kerül a visszapillantó tükörben”, ahogy telnek a napok.
A középső, úgynevezett „kedvezőtlen forgatókönyv” már tartósabb konfliktussal és 100 dollár körüli vagy azt meghaladó olajárakkal számol. Ebben az esetben a globális növekedés 2026-ra 2,5 százalékra lassul, miközben az infláció 5,4 százalékra emelkedik. Az IMF szerint a jelenlegi folyamatok már ezt a pályát tükrözik, vagyis a világgazdaság gyakorlatilag mostanra ebbe a sávba sodródott.
A legborúlátóbb, „súlyos forgatókönyv” szerint a háború 2027-ig elhúzódik, az olaj ára pedig eléri vagy meghaladja a 125 dollárt hordónként.
Ebben az esetben a globális növekedés mindössze 2 százalék lenne, az infláció pedig 5,8 százalékra gyorsulna.
A kockázatot tovább növeli, hogy a Hormuzi-szoros lezárása – amelyen a háború előtt a globális olajkínálat mintegy 20 százaléka haladt át – fizikai hiányokat idézhet elő, ami különösen Ázsiában indíthat el erősebb gazdasági visszaesést.
Az IMF vezetése szerint a helyzet súlyosságát sok döntéshozó még mindig alábecsüli, miközben a jelenlegi intézkedések – amelyek a fogyasztás és a vállalatok védelmét célozzák – magasan tartják az olaj iránti keresletet. Georgieva szerint azonban a kínálat szűkülése mellett a keresletnek is alkalmazkodnia kell, különben az infláció tartósan elszabadulhat és a globális gazdaság még mélyebb válságba kerülhet.
