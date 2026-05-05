Korrigáltak az európai kötvényhozamok az iráni–amerikai ütésváltás után

Az euróövezet irányadó referenciahozamot jelentő tízéves német államkötvény hozama 1 bázisponttal, 3,07 százalékra csökkent, miután az előző kereskedési napon 5 bázispontot ugrott.
A kamatkörnyezetre érzékenyebb kétéves német hozam 2 bázisponttal, 2,69 százalékra esett vissza, ami még mindig közel van a múlt héten látott egyhavi csúcshoz.
A hozamok hétfői megugrását az olajárak emelkedése váltotta ki, mert az Egyesült Államok és Irán újabb konfliktusba keveredett a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért. A brent nyersolaj határidős jegyzése kedden ugyan visszaesett, de hordónkénti ára továbbra is a 114 dolláros szint közelében mozog.
Az államkötvénypiaci kereskedők szorosan figyelik az Öböl-térség helyzetét. Eközben azt mérlegelik, hogy a jegybankok mikor kényszerülnek kamatemelésre.
Erre a lépésre azért lehet szükség, hogy megakadályozzák a magas energiaárak átgyűrűzését az általános inflációba.
Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa a múlt héten változatlanul hagyta az irányadó kamatot. Ugyanakkor a döntéshozók megvitatták a kamatemelés lehetőségét is, és jelezték, hogy júniusban szükségessé válhat a monetáris politika szigorítása.
Forrás: Reuters
