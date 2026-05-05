Korrigáltak az európai kötvényhozamok az iráni–amerikai ütésváltás után

Az euróövezet államkötvényhozamai kedden enyhén csökkentek, miután az előző napi jelentős eladási hullámot követően az olajárak is korrigáltak. A befektetők figyelme továbbra is a Hormuzi-szoros körüli fejleményekre összpontosul – számolt be a Reuters.

Az euróövezet irányadó referenciahozamot jelentő tízéves német államkötvény hozama 1 bázisponttal, 3,07 százalékra csökkent, miután az előző kereskedési napon 5 bázispontot ugrott.

A kamatkörnyezetre érzékenyebb kétéves német hozam 2 bázisponttal, 2,69 százalékra esett vissza, ami még mindig közel van a múlt héten látott egyhavi csúcshoz.

A hozamok hétfői megugrását az olajárak emelkedése váltotta ki, mert az Egyesült Államok és Irán újabb konfliktusba keveredett a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért. A brent nyersolaj határidős jegyzése kedden ugyan visszaesett, de hordónkénti ára továbbra is a 114 dolláros szint közelében mozog.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az államkötvénypiaci kereskedők szorosan figyelik az Öböl-térség helyzetét. Eközben azt mérlegelik, hogy a jegybankok mikor kényszerülnek kamatemelésre.

Erre a lépésre azért lehet szükség, hogy megakadályozzák a magas energiaárak átgyűrűzését az általános inflációba.

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa a múlt héten változatlanul hagyta az irányadó kamatot. Ugyanakkor a döntéshozók megvitatták a kamatemelés lehetőségét is, és jelezték, hogy júniusban szükségessé válhat a monetáris politika szigorítása.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images