Lemondott Magyarország brüsszeli nagykövete

Kovács Tamás Iván közigazgatási karrierje az első Orbán-kormány idején indult. 2000 és 2002 között Deutsch Tamás kabinetfőnökeként dolgozott az akkori Ifjúsági és Sportminisztériumban. Ezt követően öt évig diplomataként tevékenykedett. Később az Európai Bizottságnál, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) kötelékében helyezkedett el.
A 2010-es kormányváltást követően hazatért. Két évig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára volt.
Brüsszeli nagykövetként először 2012 és 2014 között szolgált.
Ezt követően egy négyéves, újabb OLAF-os kitérő következett, majd 2018-ban ismét visszatért a belga fővárosba. Második nagyköveti ciklusa a mostani lemondásával ér véget.
