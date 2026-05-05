  • Megjelenítés
Ma választ új elnököt a Magyar Tudományos Akadémia
Gazdaság

Ma választ új elnököt a Magyar Tudományos Akadémia

MTI
Ma választ új elnököt a leköszönő Freund Tamás helyére a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közgyűlése. Az új elnök személyének kérdése azért is hangsúlyos, mert Magyar Péter leendő miniszterelnök azt ígérte, az MTA visszakapja a kutatási hálózat feletti ellenőrzést és az állam középtávon a GDP 2%-ára, majd később 3%-ára emeli a K+F ráfordításokat.

A közgyűlés tagjai kedden döntenek az új főtitkár és főtitkárhelyettes, az alelnökök és az elnökségi tagok személyéről is. Az MTA új tisztségviselőit 9.30 órától zárt ülésen választják meg.

Az akadémia elnöki posztjára

Borhy László régész, Miklósi Ádám biológus, Perczel András kémikus és Pósfai Mihály geológus nevét terjeszti a közgyűlés elé a jelölőbizottság.

Főtitkárnak Gelencsér András levegőkémikust, Kecskeméti Gábor irodalomtörténészt és Kovács Ilona pszichológust jelölték. Az MTA főtitkárhelyettesének Demény Attila geológust és Kovács Ilona pszichológust jelölték.

Még több Gazdaság

Választás 2026: a Tisza képviselői felvették mandátumaikat és el is kezdtek dőlni a dominók

Fájdalmas igazság derült ki az áfacsökkentésről: gigantikus pénzek folynak el, és egyáltalán nem az jár jól, akire gondolnál

Riasztást adott ki Goldman Sachs: drámai ütemben fogynak a globális olajkészletek, vészesen közeleg a kritikus szint

Az új élettudományi alelnök a jelölések alapján Hunyady László orvos vagy Szathmáry Eörs evolúcióbiológus lesz. Társadalomtudományi alelnöknek Borsos Balázs etnográfust és Halmai Péter közgazdászt, természettudományi alelnöknek pedig Kiss Rita építőmérnököt és Stipsicz András matematikust javasolták. A közgyűlés kedden dönt az MTA Elnökségének három akadémikus tagjáról is.

A Magyar Tudományos Akadémián azért van szükség tisztújításra, mert idén májusban lejár az MTA tisztségviselőinek hároméves megbízatása. Az akadémiai szabályozás szerint a Közgyűlés a tisztségviselőket három évre választja, akik legfeljebb egy alkalommal választhatók újra.

Freund Tamás neurobiológus 2020-ban váltotta Lovász László matematikust az MTA elnöki posztján, és két perióduson át töltötte be az elnöki tisztséget.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter óriási bejelentéseket tett az MTA-n
Nagy ugrás után hullámvasúton a forint
Vége az érdi akkumulátorraktárnak: minden érintett cég távozik a telephelyről
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility