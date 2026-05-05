Ma választ új elnököt a Magyar Tudományos Akadémia

A közgyűlés tagjai kedden döntenek az új főtitkár és főtitkárhelyettes, az alelnökök és az elnökségi tagok személyéről is. Az MTA új tisztségviselőit 9.30 órától zárt ülésen választják meg.

Az akadémia elnöki posztjára

Borhy László régész, Miklósi Ádám biológus, Perczel András kémikus és Pósfai Mihály geológus nevét terjeszti a közgyűlés elé a jelölőbizottság.

Főtitkárnak Gelencsér András levegőkémikust, Kecskeméti Gábor irodalomtörténészt és Kovács Ilona pszichológust jelölték. Az MTA főtitkárhelyettesének Demény Attila geológust és Kovács Ilona pszichológust jelölték.

Az új élettudományi alelnök a jelölések alapján Hunyady László orvos vagy Szathmáry Eörs evolúcióbiológus lesz. Társadalomtudományi alelnöknek Borsos Balázs etnográfust és Halmai Péter közgazdászt, természettudományi alelnöknek pedig Kiss Rita építőmérnököt és Stipsicz András matematikust javasolták. A közgyűlés kedden dönt az MTA Elnökségének három akadémikus tagjáról is.

A Magyar Tudományos Akadémián azért van szükség tisztújításra, mert idén májusban lejár az MTA tisztségviselőinek hároméves megbízatása. Az akadémiai szabályozás szerint a Közgyűlés a tisztségviselőket három évre választja, akik legfeljebb egy alkalommal választhatók újra.

Freund Tamás neurobiológus 2020-ban váltotta Lovász László matematikust az MTA elnöki posztján, és két perióduson át töltötte be az elnöki tisztséget.

