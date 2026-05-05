Magyar Péter úgy tudja: durván elszállt az idei hiány

A leköszönő Orbán-kormány az eredeti 3,9%-os, majd 5%-ra emelt hiánycéljánál is jóval magasabb, 6,8 százalékos lehet az idei GDP-arányos államháztartási hiányra - posztolta a Facebookon Magyar Péter. A leendő miniszterelnök szerint a kormány az utolsó hetében is újabb költekezésekbe bocsátkozik, ezért felszólította a minisztériumi vezetőket, hogy ne vegyenek részt semmilyen további kötelezettségvállalásban.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

Magyar Péter leendő miniszterelnök a facebook oldalán beszélt arról, hogy a birtokába jutott dokumentumok alapján nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett összegek elköltése a cél, hanem, hogy a leköszönő kormány újabb kötelezettségeket vállaljon, és minél többet költekezzen az új kormány beiktatása előtt.

A helyzet különösen súlyos lehet, hiszen elmondása szerint arról is értesült, hogy

a kormány saját számítása szerint idén a GDP 6,8%-ára emelkedne az államháztartás hiánya.

Ez jelentősen meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is.

Magyar Péter posztjában arra tett vállalást, hogy

a megalakuló TISZA-kormány azonnal visszaállítja a költségvetés felelős pénzügyi gazdálkodását, megállítja az adófizetői pénzek elherdálását, véget vet a lopásnak, pazarlásnak.

Elmondása szerint minden minisztériumnál, költségvetési intézménynél, és állami vállalatnál azonnal áttekintik a kiadásokat és szerződéseket, és arra fognak törekedni, hogy az adófizetői pénzek minden magyar ember javát szolgálják.

Magyar Péter ezen felül felszólította a minisztériumi vezetőket, hogy a kormánya megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék.

Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images