  • Megjelenítés
Megérkezett a friss időjáráselőrejelzés: a 30 fok elérése sem lehetetlen
Gazdaság

Megérkezett a friss időjáráselőrejelzés: a 30 fok elérése sem lehetetlen

Portfolio
Nyárias, 25-30 fok közötti meleg várható sok napsütéssel, amelyet napközben legfeljebb fátyolfelhők szűrhetnek meg. Nappal csapadékra nem kell számítani. Az élénk déli szél azonban a nyugati országrészben viharossá fokozódhat, gyenge eső pedig csak éjszaka és elvétve fordulhat elő - számolt be a HungaroMet.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

Napközben a napsütésé lesz a főszerep, az égen megjelenő fátyolfelhők csak időnként tompítják a napfényt. Bár az időjárás kifejezetten száraz marad, a szélre érdemes odafigyelni, mivel a déli légmozgás országszerte megélénkül. A Dunántúlon erős, a Kisalföldön és az Alpokalján akár viharos széllökések is várhatók.

A kora nyárias időben a levegő délutánra 25 és 30 fok közé melegszik, majd késő estére 14 és 20 fok közé hűl.

Kedd estétől szerda reggelig kissé átalakul az időjárás. Nyugati irányból felhősáv vonul át az országon, amely átmenetileg meg is vastagodhat. Emiatt éjszaka és hajnalban elszórtan előfordulhat gyenge eső vagy zápor. A szél sötétedés után sem csillapodik le teljesen. A Dunántúlon továbbra is élénk, időnként erős marad a déli, délnyugati légmozgás. Szerda hajnalra a hőmérséklet többnyire 9 és 15 fok közé esik vissza. Ennél hűvösebb időre csak az északi, fagyzugos völgyekben kell számítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Gyenge napja volt a tőzsdéknek
Magyar Péter óriási bejelentéseket tett az MTA-n
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility