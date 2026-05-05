Megszólalt a horvát kormányfő a nyári árak miatt

Ésszerű árképzést sürgetett a turisztikai ágazatban Andrej Plenkovic horvát kormányfő a turizmusfejlesztési tanács keddi ülésén Zágrábban, megfogalmazása szerint ez az idei szezon egyik kulcskérdése.
Az ülésről készült beszámoló szerint Plenkovic emlékeztetett arra, hogy a horvát statisztikai hivatal adatai alapján áprilisban az éves infláció 5,8 százalék volt. Hangsúlyozta: ügyelni kell arra, hogy a szolgáltatások drágulása ne járuljon hozzá az infláció további növekedéséhez.
A miniszterelnök szerint az árpolitikát és a szolgáltatások minőségét kell a legfontosabb szempontnak tekinteni. Rámutatott, az ágazat jó működése mellett az államnak, a gazdaságnak és a társadalomnak is hasznot kell húznia a turisztikai szezonból.
A kormányfő közölte: az év eleje óta Horvátországban 2,3 millió turistaérkezést és 6,5 millió vendégéjszakát regisztráltak: az érkezések száma 3, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal nőtt.
A forgalom nagy része az Adria menti térségben realizálódott, de a kontinentális Horvátországban is emelkedést mértek: az érkezések száma 5, a vendégéjszakáké 3 százalékkal nőtt.
Plenkovic emlékeztetett arra, hogy a külföldi turistákból származó tavalyi bevétel 15,3 milliárd euró volt, 2 százalékkal több az előző évinél. A közel-keleti válság kapcsán a repülőjegyárak globális emelkedésére és a kereslet átrendeződésére is felhívta a figyelmet. Szerinte ez lehetőséget adhat arra, hogy Horvátország több turistát vonzzon, ehhez azonban versenyképes árakra és jó minőségű szolgáltatásokra van szükség.
Tonci Glavina turisztikai és sportminiszter azt mondta: a geopolitikai bizonytalanságok közepette fontos, hogy Horvátországot továbbra is biztonságos úti célként tartsák számon. Úgy vélte: az idei szezonban döntő szerepe lesz az árversenyképességnek, mivel a vendégek elsősorban az ár-érték arány alapján választanak úti célt.
Glavina szerint a versenytárs piacokon már csökkentik az árréseket, és Horvátországnak is ezt kell tennie versenyképessége megőrzéséhez.
Címlapkép forrása: Getty Images
