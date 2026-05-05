Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét

A Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése keddi ülésén megválasztotta az MTA új vezetőit. Az Akadémia 22. elnöke a Pósfai Mihály geológus lett, aki szakmai munkájának nagy részét az ásványok kutatásával töltötte. Pósfai programterve meglehetősen ambiciózusnak tűnik, több rövid futamidejű kutatási pályázatot ígér az innováció támogatására, a kutatói életpályát is célzottabban támogatná és az MTA társadalmi tájékoztató funkcióját is digitális tartalmakkal erősítené.

Kedden választották meg a Magyar Tudományos Akadémia élére Pósfai Mihályt, aki programjában alapvetően a folytonosság és az intézményi alkalmazkodás kettősségére épít. Az elnöki koncepció kiindulópontja, hogy az Akadémia stabil küldetéssel rendelkezik, ugyanakkor egy gyorsan változó tudományos és politikai környezetben kell működnie, ahol egyszerre jelentkeznek globális tudományszerkezeti átalakulások és a hazai rendszer bizonytalanságai.

Pósfai Mihály szakmai pályája doktori ösztöndíjasként indult az intézménynél, később tudományos bizottsági tag, közgyűlési képviselő, majd akadémikus lett. Több fontos testületi és vezetői szerepet töltött be, így például a Doktori Tanács munkájában, különböző pályázati zsűrik élén, valamint a Veszprémi Területi Bizottság titkáraként és elnökeként működött.

2017 és 2023 között az elnökség tagjaként közvetlen rálátást szerzett az Akadémia stratégiai működésére, emellett a Fiatal Kutatók Akadémiájának létrehozásában is kulcsszerepet játszott.

A program egyik legfontosabb állítása, hogy az MTA jövője nem egyetlen intézményi modellben ragadható meg.

Pósfai az úgynevezett „A” és „B” típusú akadémiai modellek közötti egyensúly fenntartását javasolja:

az egyik inkább testületi, közösségszervező és ismeretterjesztő szerepre épül,

míg a másik a tudománypolitikai és finanszírozási befolyást hangsúlyozza.

Az elmúlt években az Akadémia az előbbi irányba mozdult el, de a program szerint továbbra is szükség van a hibrid működésre, mivel több olyan funkciót lát el, amelyet más hazai intézmény nem tud átvenni.

A kutatás és tudománypolitika területén a program egyik központi problémaként kezeli a magyar kutatási rendszer széttagoltságát és bizonytalanságait. Kiemeli az egyetemek korlátozott nemzetközi hozzáférését, a kutatóhálózat irányításának kérdéseit, valamint az ELTE-hez csatolt kutatóközpontok helyzetének rendezetlenségét.

Pósfai nem zárja ki, hogy az Akadémia szükség esetén ismét intézményi hátteret biztosítson kutatási tevékenységeknek, és hangsúlyozza, hogy a HUN-REN rendszer működését olyan módon kell rendezni, amely megfelel az európai normáknak és biztosítja a nemzetközi forrásokhoz való hozzáférést.

A program azt is kiemeli, hogy a kutatói közösséget az Akadémia legfontosabb erőforrásának tekinti, és ennek aktivizálását célozza. Ennek része lenne a jelölési folyamatok átláthatóbbá tétele, a tudományos bizottságok szerepének erősítése, valamint új, interdiszciplináris „témanapok” bevezetése, amelyek konkrét szakpolitikai ajánlásokat eredményeznének. Emellett hangsúlyosan jelenik meg a köztestület mozgósítása,

új pályázati formák bevezetése és a kutatói életpálya különböző szakaszainak célzott támogatása.

A kutatótámogatás terén a program egyszerre épít a meglévő, sikeres konstrukciókra és javasol új eszközöket. A Lendület és Bolyai programok megerősítése mellett kisebb, rövid futamidejű kutatási pályázatok, valamint „sabbatical” típusú támogatások bevezetését vázolja fel.

Ezek célja a kutatói rugalmasság növelése, az innovatív ötletek kipróbálása és a nemzetközi versenyképesség erősítése. Emellett fontos elem a kutatói kompetenciák fejlesztése és a tudományos infrastruktúrák (adatbázisok, publikációs rendszerek) fenntartása.

A program külön hangsúlyt helyez az Akadémia hitelesítő és társadalmi szerepére. Az MTA doktora cím megerősítése mellett szükségesnek tartja az eljárások egyszerűsítését, valamint a kutatóhelyek minősítésének továbbfejlesztését. Ugyanakkor az ismeretterjesztés és a tudománykommunikáció erősítése is kiemelt cél:

a meglévő programokra építve új formátumok, például digitális tartalmak és szélesebb társadalmi elérés megvalósítását javasolja.

Az Akadémia szerepét ebben a keretben nemcsak tudományos, hanem kulturális intézményként is értelmezi, amely a nemzeti örökség megőrzésében és közvetítésében is aktív. Az MTA három évre választja az elnökeit, így Pósfainak is ennyi ideje lesz beindítani a kijelölt változtatásokat.

