Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét

Kedden választották meg a Magyar Tudományos Akadémia élére Pósfai Mihályt, aki programjában alapvetően a folytonosság és az intézményi alkalmazkodás kettősségére épít. Az elnöki koncepció kiindulópontja, hogy az Akadémia stabil küldetéssel rendelkezik, ugyanakkor egy gyorsan változó tudományos és politikai környezetben kell működnie, ahol egyszerre jelentkeznek globális tudományszerkezeti átalakulások és a hazai rendszer bizonytalanságai.
Pósfai Mihály szakmai pályája doktori ösztöndíjasként indult az intézménynél, később tudományos bizottsági tag, közgyűlési képviselő, majd akadémikus lett. Több fontos testületi és vezetői szerepet töltött be, így például a Doktori Tanács munkájában, különböző pályázati zsűrik élén, valamint a Veszprémi Területi Bizottság titkáraként és elnökeként működött.
2017 és 2023 között az elnökség tagjaként közvetlen rálátást szerzett az Akadémia stratégiai működésére, emellett a Fiatal Kutatók Akadémiájának létrehozásában is kulcsszerepet játszott.
A program egyik legfontosabb állítása, hogy az MTA jövője nem egyetlen intézményi modellben ragadható meg.
Pósfai az úgynevezett „A” és „B” típusú akadémiai modellek közötti egyensúly fenntartását javasolja:
- az egyik inkább testületi, közösségszervező és ismeretterjesztő szerepre épül,
- míg a másik a tudománypolitikai és finanszírozási befolyást hangsúlyozza.
Az elmúlt években az Akadémia az előbbi irányba mozdult el, de a program szerint továbbra is szükség van a hibrid működésre, mivel több olyan funkciót lát el, amelyet más hazai intézmény nem tud átvenni.
A kutatás és tudománypolitika területén a program egyik központi problémaként kezeli a magyar kutatási rendszer széttagoltságát és bizonytalanságait. Kiemeli az egyetemek korlátozott nemzetközi hozzáférését, a kutatóhálózat irányításának kérdéseit, valamint az ELTE-hez csatolt kutatóközpontok helyzetének rendezetlenségét.
Pósfai nem zárja ki, hogy az Akadémia szükség esetén ismét intézményi hátteret biztosítson kutatási tevékenységeknek, és hangsúlyozza, hogy a HUN-REN rendszer működését olyan módon kell rendezni, amely megfelel az európai normáknak és biztosítja a nemzetközi forrásokhoz való hozzáférést.
A program azt is kiemeli, hogy a kutatói közösséget az Akadémia legfontosabb erőforrásának tekinti, és ennek aktivizálását célozza. Ennek része lenne a jelölési folyamatok átláthatóbbá tétele, a tudományos bizottságok szerepének erősítése, valamint új, interdiszciplináris „témanapok” bevezetése, amelyek konkrét szakpolitikai ajánlásokat eredményeznének. Emellett hangsúlyosan jelenik meg a köztestület mozgósítása,
új pályázati formák bevezetése és a kutatói életpálya különböző szakaszainak célzott támogatása.
A kutatótámogatás terén a program egyszerre épít a meglévő, sikeres konstrukciókra és javasol új eszközöket. A Lendület és Bolyai programok megerősítése mellett kisebb, rövid futamidejű kutatási pályázatok, valamint „sabbatical” típusú támogatások bevezetését vázolja fel.
Ezek célja a kutatói rugalmasság növelése, az innovatív ötletek kipróbálása és a nemzetközi versenyképesség erősítése. Emellett fontos elem a kutatói kompetenciák fejlesztése és a tudományos infrastruktúrák (adatbázisok, publikációs rendszerek) fenntartása.
A program külön hangsúlyt helyez az Akadémia hitelesítő és társadalmi szerepére. Az MTA doktora cím megerősítése mellett szükségesnek tartja az eljárások egyszerűsítését, valamint a kutatóhelyek minősítésének továbbfejlesztését. Ugyanakkor az ismeretterjesztés és a tudománykommunikáció erősítése is kiemelt cél:
a meglévő programokra építve új formátumok, például digitális tartalmak és szélesebb társadalmi elérés megvalósítását javasolja.
Az Akadémia szerepét ebben a keretben nemcsak tudományos, hanem kulturális intézményként is értelmezi, amely a nemzeti örökség megőrzésében és közvetítésében is aktív. Az MTA három évre választja az elnökeit, így Pósfainak is ennyi ideje lesz beindítani a kijelölt változtatásokat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Hatalmas fordulat: végleg szakított Putyinnal Oroszország egykori szövetségese – Behívták inkább Brüsszelt
Történelmi találkozó zajlott Jerevánban.
Furcsa mozgások a Rheinmetallnál, de száguld az árfolyam
A megrendelésállomány jól alakul.
Lépett az Egyesült Államok: olyan védelmi rendszert adnak el a Közel-Keletre, amire még nem volt példa
Szintet lép a szaúdi légvédelem.
"Repül a nehéz kő" – figyelmeztet a Bankszövetség elnöke, hatalmas fordulatot vár a magyar bankoknál
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke előadott a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián.
Lehullt a lepel a keleti szuperhatalom új fegyveréről: radikális fordulatot hoz a jövő hadviselésében a legújabb harckocsi
Végleg szakít a szovjet koncepcióval Peking.
Így oldaná meg a Tisza-kormány Magyarország legsúlyosabb problémáját?
Komoly kihívások a munkaerőpiacon.
Hideg vulkánok vagy egy becsapódás hozhatta létre a rejtélyes űrbéli jelenséget
Izgalmas felfedezést tettek a tudósok.
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?