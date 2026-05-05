Menekülnek a cégek Balásy Gyula ügynökségétől
Két jelentős hazai e-kereskedelmi szereplő, a Kifli.hu és a Használtautó.hu is befejezi az együttműködést Balásy Gyula kommunikációs ügynökségével, a Lounge csoporttal. A szakítás azután vált biztossá, hogy a milliárdos üzletember bejelentette: felajánlja cégeit a magyar államnak - írja a Forbes.

A Használtautó.hu esetében az elválás gondolata már korábban megfogalmazódott. Koralewsky Márk üzletágvezető tájékoztatása szerint a Lounge csoporttal kötött szerződést még a korábbi tulajdonostól örökölték meg. Miután az Ingatlan.com 2023-ban felvásárolta a portált, stratégiai célként tűzték ki a vállalati kommunikáció házon belülre szervezését. Ez a modell a cégcsoport más felületeinél már sikeresen működik.

Erről a szándékukról már tavaly értesítették az ügynökséget. A lépés tehát hivatalosan független a közelmúlt eseményeitől, annak csupán technikai és szervezeti okai voltak. A jövőben a Használtautó.hu kommunikációját saját belső szakértői csapatuk irányítja.

A Kifli.hu esetében a döntést a politikai függetlenség megőrzésével indokolták.

Szabó Dániel, a cég hazai ügyvezetője hangsúlyozta: a vállalat minden magyarországi tevékenységében és kommunikációjában szigorú politikai semlegességet tart fenn. Ez az elv a partnerválasztásukat is alapvetően meghatározza.

Ennek szellemében a cég a jövőben kizárólag olyan ügynökséggel hajlandó együttműködni, amely nem áll semmilyen állami vagy önkormányzati tulajdonban. Az ügyvezető hozzátette: meggyőződésük szerint csak ez a felállás egyeztethető össze a vállalat értékeivel és a vásárlóik bizalmával.

