Nagy nevek és üzleti lehetőségek egy helyen a Portfolio Agrofood 2026-on: ismét együtt az élelmiszeripar színe-java

A hazai élelmiszeripar stratégiai ágazattá vált, amelybe az elmúlt években több mint ezermilliárd forint támogatás áramlott.
A Portfolio Agrofood 2026 konferencia átfogó képet nyújt az iparág működését meghatározó beruházási, támogatási, szabályozási, piaci és finanszírozási kérdésekről, miközben hosszú távú prognózisokat is megfogalmaz. A rendezvény kifejezett célja, hogy megalapozott döntéshozatalt segítsen elő az élelmiszeripari vállalkozások számára - mindezt első kézből kapott, gyakorlati információk alapján.
Terítéken az élelmiszeripar legégetőbb kérdései
A szakmai program izgalmas menüvel várja az érdeklődőket. Rögtön az elején a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége elnöke, Éder Tamás tart előadást a hazai élelmiszeripar jelenlegi helyzetéről és lehetőségeiről.
A csúcsvezetői kerekasztalon a magyar élelmiszeripart érintő aktuális kérdéseket tekintik át közösen olyan személyiségek, mint Balogh Levente, Csontos Attila, Hajnal Szilvia, Makai Szabolcs, Szabó Ákos és Szautner Péter.
A beszállítói sikerről Horváth Ferenc, Kozák Tamás, Ruck János és Vörös Attila osztják meg gondolataikat, míg banki finanszírozás témakörben Demeter Zoltán, Herczegh András, Hollósi Dávid és Szabó István szólalnak meg.
Szó lesz még többek között az alábbi kulcstémákról:
- Az élelmiszeripar legperspektivikusabb beruházási és befektetési lehetőségei
- Vidékfejlesztési támogatási konstrukciók és pályázati kritériumok
- Energiahatékonysági és költségcsökkentő megoldások
- Mesterséges intelligencia, robotizáció és digitalizáció alkalmazása
- A helyi és regionális élelmiszer-előállítás perspektívái
- Rövid ellátási láncok fejlesztési lehetőségei
- Exportfinanszírozási konstrukciók és külpiaci terjeszkedés
- Az élelmiszeripari foglalkoztatás helyzete és munkaügyi kérdések
- Az élelmiszercsomagolás szabályozási környezete és fenntartható innovációk
Rangos előadói lista
- Éder Tamás — elnök — Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége
- Braunmüller Lajos — főszerkesztő — Agrárszektor
- Balogh Levente — elnök — Szentkirályi Magyarország
- Csontos Attila — ügyvezető igazgató — Júlia-Malom
- Hajnal Szilvia — ügyvezető igazgató — Merian Foods Élelmiszeripari Kft.
- Makai Szabolcs — vezérigazgató — Talentis Agro Csoport
- Szabó Ákos — vezérigazgató — Tranzit Csoport
- Szautner Péter — vezérigazgató-helyettes, csoport stratégiai igazgató — Bonafarm Csoport
- Szécsényi Tamás — igazgató — Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
- Horváth Ferenc — cégvezető — Spar Magyarország
- Kozák Tamás — főtitkár — Országos Kereskedelmi Szövetség
- Ruck János — vezérigazgató — Gallicoop
- Vörös Attila — ügyvezető igazgató — Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége
- Demeter Zoltán — agrárüzletág vezető — K&H Csoport
- Herczegh András — ügyvezető igazgató — Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
- Hollósi Dávid — Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgató — MBH Bank; elnök — Magyar Bankszövetség agrár munkabizottság
- Szabó István — agrárgazdasági értékesítési igazgató — OTP Agrár
- Kiss Attila — innovációs dékánhelyettes — Széchenyi István Egyetem
- Spielmann Katalin — COO — Initiative
- Czirbesz Gergely — igazgatósági tag — Gasztvitál Csoport
- Giczi Gergely — ügyvezető-helyettes — Agrármarketing Centrum
- Márton Miklós — vezérigazgató — ViVeTech
- Pappné Szabó Dorina Barbara — informatikai biztonsági mérnök — Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
- Tóth Tamás — dékán — Széchenyi István Egyetem
- Varga Péter Miklós — főtitkár — Cibus Hungaricus Alapítvány
- Kovács Zoltán — tudományos és nemzetközi rektorhelyettes — Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
- Maróti Miklós — ügyvezető — AgroVIR
- Szócska Miklós — dékán — Semmelweis Egyetem
- Farkas Alexandra — szerkesztő — Agrárszektor, Agro Napló
- Bolyki Balázs — ügyvezető igazgató — Bijó Élelmiszer Kereskedelmi Kft.
- Szabolcs Péter — elnök, ügyvezető-tulajdonos — Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mentes munkacsoport; Amurex Gm Hungária
