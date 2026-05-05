Nagy nevek és üzleti lehetőségek egy helyen a Portfolio Agrofood 2026-on: ismét együtt az élelmiszeripar színe-java
Május 19-én Kecskeméten jön a már hagyománnyá vált Portfolio Agrofood konferencia 2026. évi kiadása, ahol tabuk nélkül terítékre kerülnek az élelmiszeripart érintő legaktuálisabb kihívások és lehetőségek. A regisztráció már dübörög, az utolsó helyek még nyitva állnak.

A hazai élelmiszeripar stratégiai ágazattá vált, amelybe az elmúlt években több mint ezermilliárd forint támogatás áramlott.

A Portfolio Agrofood 2026 konferencia átfogó képet nyújt az iparág működését meghatározó beruházási, támogatási, szabályozási, piaci és finanszírozási kérdésekről, miközben hosszú távú prognózisokat is megfogalmaz. A rendezvény kifejezett célja, hogy megalapozott döntéshozatalt segítsen elő az élelmiszeripari vállalkozások számára - mindezt első kézből kapott, gyakorlati információk alapján.

Terítéken az élelmiszeripar legégetőbb kérdései

A szakmai program izgalmas menüvel várja az érdeklődőket. Rögtön az elején a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége elnöke, Éder Tamás tart előadást a hazai élelmiszeripar jelenlegi helyzetéről és lehetőségeiről.

A csúcsvezetői kerekasztalon a magyar élelmiszeripart érintő aktuális kérdéseket tekintik át közösen olyan személyiségek, mint Balogh Levente, Csontos Attila, Hajnal Szilvia, Makai Szabolcs, Szabó Ákos és Szautner Péter.

A beszállítói sikerről Horváth Ferenc, Kozák Tamás, Ruck János és Vörös Attila osztják meg gondolataikat, míg banki finanszírozás témakörben Demeter Zoltán, Herczegh András, Hollósi Dávid és Szabó István szólalnak meg.

A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Balogh Levente
elnök
Szentkirályi Magyarország
Bán Zoltán
vezérigazgató
Net Média (Portfolio Csoport)
Bolyki Balázs
ügyvezető igazgató
Bijó Élelmiszer Kereskedelmi Kft.
Braunmüller Lajos
főszerkesztő
Agrárszektor
Czirbesz Gergely
igazgatósági tag
Gasztvitál Csoport
Csontos Attila
ügyvezető igazgató
Júlia-Malom
Demeter Zoltán
agrárüzletág vezető
K&H Csoport
Éder Tamás
elnök
Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége
Farkas Alexandra
szerkesztő
Agrárszektor, Agro Napló
Giczi Gergely
ügyvezető-helyettes
Agrármarketing Centrum
Hajnal Szilvia
ügyvezető igazgató
Merian Foods Élelmiszeripari Kft.
Herczegh András
ügyvezető igazgató
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
Hollósi Dávid
Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgató, MBH Bank
elnök, Magyar Bankszövetség agrár munkabizottság
Horváth Ferenc
cégvezető
Spar Magyarország
Kiss Attila
innovációs dékánhelyettes
Széchenyi István Egyetem
Kovács Zoltán
tudományos és nemzetközi rektorhelyettes
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Kozák Tamás
főtitkár
Országos Kereskedelmi Szövetség
Makai Szabolcs
vezérigazgató
Talentis Agro Csoport
Maróti Miklós
ügyvezető
AgroVIR
Márton Miklós
vezérigazgató
ViVeTech
Pappné Szabó Dorina Barbara
informatikai biztonsági mérnök
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Ruck János
vezérigazgató
Gallicoop
Spielmann Katalin
COO
Initiative
Szabó Ákos
vezérigazgató
Tranzit Csoport
Szabó István
agrárgazdasági értékesítési igazgató
OTP Agrár
Szabolcs Péter
elnök,  ügyvezető-tulajdonos
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mentes munkacsoport, Amurex Gm Hungária
Szautner Péter
vezérigazgató-helyettes, csoport stratégiai igazgató
Bonafarm Csoport
Szécsényi Tamás
igazgató
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szócska Miklós
dékán
Semmelweis Egyetem
Tóth Tamás
dékán
Széchenyi István Egyetem
Varga Péter Miklós
főtitkár
Cibus Hungaricus Alapítvány
Vörös Attila
ügyvezető igazgató
Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége
Szó lesz még többek között az alábbi kulcstémákról:

  • Az élelmiszeripar legperspektivikusabb beruházási és befektetési lehetőségei
  • Vidékfejlesztési támogatási konstrukciók és pályázati kritériumok
  • Energiahatékonysági és költségcsökkentő megoldások
  • Mesterséges intelligencia, robotizáció és digitalizáció alkalmazása
  • A helyi és regionális élelmiszer-előállítás perspektívái
  • Rövid ellátási láncok fejlesztési lehetőségei
  • Exportfinanszírozási konstrukciók és külpiaci terjeszkedés
  • Az élelmiszeripari foglalkoztatás helyzete és munkaügyi kérdések
  • Az élelmiszercsomagolás szabályozási környezete és fenntartható innovációk

Rangos előadói lista

Regisztráljon most, a helyek gyorsan fogynak! Ne feledje: a Portfolio Agrofood 2026 rendezvény mellett másnap, május 20-án az ágazat jövőjét meghatározó megoldásokat felvonultató Portfolio Agrofuture 2026 is kihagyhatatlan program!

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

