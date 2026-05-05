Választás 2026: a Tisza képviselői felvették mandátumaikat és el is kezdtek dőlni a dominók

Hétfőn a Tisza Párt listáról bejutott képviselői is felvették mandátumaikat, így például a leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter Orbán Anita, a gazdasági és energia miniszteri posztot elfoglaló Kapitány István, és a napokon belül pénzügyminiszterré váló Kármán András is.

Bujdosó Andrea frakcióvezető egyúttal meg is osztotta, hogy mely parlamenti képviselőjük milyen bizottságot fog vezetni a május 9-én megalakuló Országgyűlésben.

A névsorból talán Hajdu Mártont érdemes kiemelni, aki egészen eddig a Tisza európai parlamenti delegációját igazgatta.

Az újabb személyi bejelentéseken túl azonban fontos és jelképes pénzmozgások is megtörténtek. Egyrészről az összeférhetetlenségek kizárása miatt a Tisza Párt visszautalta Waberer Györgynek azt a 100 millió forintot, amellyel a választás utolsó hajrájában akarta támogatni a pártot. Ezután a logisztikai nagyvállalkozó egyből tovább is utalta az összeget Iványi Gábor hátrányos helyzetű embereken segítő alapítványának.

Másrészről a legváratlanabb bejelentés Balásy Gyuláé volt, aki közjegyzői okiratban ajánlotta fel az eddig kormánykommunikációt végző médiavállalatait, valamint magánvagyonának jelentős részét is.

A hivatalos dokumentum értelmében teljesen lemond a Lounge Design, a Lounge Event és a New Land Media Kft.-ben meglévő tulajdonrészéről. Emellett megválik az utóbbi két vállalat 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-től is.

A kommunikációs és rendezvényszervező cégek mellett az államra ruházza három magántőkealapban tartott, összesen több tízmilliárd forintot érő befektetési jegyeit is.

Ez saját elmondása szerint összesen megközelíti a 200 milliárdos értéket, azonban mivel cégei feltehetően túlnyomó részben csak állami megrendelésekből nőttek fel, piaci alapon médiacégei valószínűleg nem érik el az általa visszafogott becslésnek nevezett 80 milliárdos összeget.

Sajtóértesülések szerint további hasonló erejű bejelentésekre is lehet számítani a napokban, így például a Magyar Hang olyan üzenetváltásokra hivatkozott, amelyek szerint a leköszönő kormányhoz kötődő, elitképzőként emlegetett Mathias Corvinus Collegium „teljes fegyverletételre” készül.

Mindezt azután teszi, hogy a kormányváltás után nemcsak a MOL, hanem a Richter is késlelteti 10-10 százalékos osztalékkifizetését, amelyek

összesen közel 37 milliárd forintnyi bevételt jelentettek volna az MCC-nek.

