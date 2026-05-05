Választás 2026: a Tisza képviselői felvették mandátumaikat és el is kezdtek dőlni a dominók
Hétfőn a Tisza Párt listáról bejutott képviselői is felvették mandátumaikat, így például a leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter Orbán Anita, a gazdasági és energia miniszteri posztot elfoglaló Kapitány István, és a napokon belül pénzügyminiszterré váló Kármán András is.
Bujdosó Andrea frakcióvezető egyúttal meg is osztotta, hogy mely parlamenti képviselőjük milyen bizottságot fog vezetni a május 9-én megalakuló Országgyűlésben.
A névsorból talán Hajdu Mártont érdemes kiemelni, aki egészen eddig a Tisza európai parlamenti delegációját igazgatta.
Az újabb személyi bejelentéseken túl azonban fontos és jelképes pénzmozgások is megtörténtek. Egyrészről az összeférhetetlenségek kizárása miatt a Tisza Párt visszautalta Waberer Györgynek azt a 100 millió forintot, amellyel a választás utolsó hajrájában akarta támogatni a pártot. Ezután a logisztikai nagyvállalkozó egyből tovább is utalta az összeget Iványi Gábor hátrányos helyzetű embereken segítő alapítványának.
Másrészről a legváratlanabb bejelentés Balásy Gyuláé volt, aki közjegyzői okiratban ajánlotta fel az eddig kormánykommunikációt végző médiavállalatait, valamint magánvagyonának jelentős részét is.
A hivatalos dokumentum értelmében teljesen lemond a Lounge Design, a Lounge Event és a New Land Media Kft.-ben meglévő tulajdonrészéről. Emellett megválik az utóbbi két vállalat 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-től is.
A kommunikációs és rendezvényszervező cégek mellett az államra ruházza három magántőkealapban tartott, összesen több tízmilliárd forintot érő befektetési jegyeit is.
Ez saját elmondása szerint összesen megközelíti a 200 milliárdos értéket, azonban mivel cégei feltehetően túlnyomó részben csak állami megrendelésekből nőttek fel, piaci alapon médiacégei valószínűleg nem érik el az általa visszafogott becslésnek nevezett 80 milliárdos összeget.
Sajtóértesülések szerint további hasonló erejű bejelentésekre is lehet számítani a napokban, így például a Magyar Hang olyan üzenetváltásokra hivatkozott, amelyek szerint a leköszönő kormányhoz kötődő, elitképzőként emlegetett Mathias Corvinus Collegium „teljes fegyverletételre” készül.
Mindezt azután teszi, hogy a kormányváltás után nemcsak a MOL, hanem a Richter is késlelteti 10-10 százalékos osztalékkifizetését, amelyek
összesen közel 37 milliárd forintnyi bevételt jelentettek volna az MCC-nek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
Úgy néz ki, igaz, amit Moszkva mondott: elismerte a távoli ország, hogy több ezer fegyverese harcol az ukrán fronton
Gustavo Petro nagyon nem örül annak, hogy már egy egész zászlóaljnyi kolumbiai harcol a fronton.
Bejelentette Trump: Amerika tüzet nyitott az iráni gárdistákra
Dübörög a tegnap bejelentett művelet.
Fájdalmas igazság derült ki az áfacsökkentésről: gigantikus pénzek folynak el, és egyáltalán nem az jár jól, akire gondolnál
Különösen aktuális ez Magyarországon, ahol a hivatalba lépő Tisza-kormány adócsökkentést ígér.
Riasztást adott ki Goldman Sachs: drámai ütemben fogynak a globális olajkészletek, vészesen közeleg a kritikus szint
A Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások akadozása miatt.
Bejelentette a tűzszünetet Ukrajna!
Május 5-én éjféltől.
Devizaswap-megállapodásról tárgyal az Egyesült Arab Emírségek és az USA
Az elit klubba akarnak tartozni.
Bejelentette Zelenszkij: erre fogják használni az EU-s hitel első részletét
Már júniusban jönnie kéne.
Brutális megtorlást helyezett kilátásba Moszkva, azonnali menekülésre szólítják fel a lakosságot
Tömeges megtorló rakétacsapások jöhetnek.
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?