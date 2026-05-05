  • Megjelenítés
Visszafordíthatatlan pusztulást hozhat a hajsza a bolygó legrejtettebb kincseiért
Gazdaság

Visszafordíthatatlan pusztulást hozhat a hajsza a bolygó legrejtettebb kincseiért

MTI
Egy új, átfogó tudományos tanulmány több mint ötven évnyi kutatási anyag alapján térképezte fel a mélytengeri bányászat várható hatásait az óceánok egyedülálló élővilágára. Az eredmények vegyesek: egyes élőhelyeken évtizedekig tartó károkra kell számítani, míg más területekről még mindig túl keveset tudunk - írja a Phys.org

Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb ipari érdeklődés irányul a mélytenger felé. Az óceánfenéken és a mélytengeri hidrotermális kürtők környékén jelentős ásványkincseket, köztük kritikus nyersanyagokat sejtenek. Ezek kiaknázására számos ország és vállalat készül.

A mélytenger azonban egyedülálló élőhely, amely olyan fajok otthona, amelyek a Földön sehol máshol nem fordulnak elő. Szakértők tartanak attól, hogy a bányászat visszafordíthatatlan károkat okozhat ezekben a törékeny ökoszisztémákban.

A londoni Természettudományi Múzeum kutatói által vezetett elemzés két év alatt több mint kétszáz, a mélytengeri bányászat környezeti hatásaival foglalkozó jelentést dolgozott fel. A vizsgálat középpontjában az érintett régiók biodiverzitásának kiinduló állapota, valamint a korábbi bányászati kísérletek mérhető hatásai álltak.

Az elemzés szerint az abisszális síkságokon, ahol az iparilag értékes mangángumók is találhatók, a bányászat látható hatásai évtizedekig fennmaradhatnak.

Még több Gazdaság

Egy egész országban betiltották a pornót

Lemondott Magyarország brüsszeli nagykövete

Fél évszázados szabályt törölhetnek el az Egyesült Államokban: Donald Trump nyomására lépett a hatóság

Ezek a területek bizonyos mértékig képesek lehetnek a regenerálódásra.

A hidrotermális kürtők környékéről azonban jóval kevesebb adat áll rendelkezésre, így az ottani következményeket egyelőre nem lehet megbízhatóan megbecsülni.

Adrian Glover, a kutatócsoport vezetője meglepőnek tartja, hogy egy ekkora horderejű környezeti kérdés eddig nem kapott átfogó tudományos feldolgozást. Bár a bányászat a közvetlenül érintett területeken elkerülhetetlenül a biodiverzitás csökkenésével jár, a két fő élőhelytípus regenerációs képessége között jelentős eltérések mutatkoznak.

A tanulmány legfontosabb tanulsága, hogy a mélytengeri bányászat szabályozásáról szóló döntéseket jelenleg súlyos adathiány mellett kellene meghozni. Ez az információs űr különösen a hidrotermális kürtők élővilágára gyakorolt hatások tekintetében aggasztó.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Rakétaként lőtt ki a 7 százalékos szuperállampapír
Választás 2026: a Tisza képviselői felvették mandátumaikat és el is kezdtek dőlni a dominók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility