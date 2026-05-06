A hűtőládáktól a napelemekig: így optimalizálja energiafelhasználását az ALDI

Kovács Kristóf elmondta, hogy az ALDI Magyarország legnagyobb "fogyasztója" a biatorbágyi logisztikai központ, de a teljes üzlethálózat energiaigénye is jelentős:

az éves villamosenergia-felhasználása mintegy 75 GWh, földgázfogyasztása pedig körülbelül 500 ezer köbméter

- ekkora mértelnél jelentős költségmegtakarítást lehet elérni tudatos energiamenedzsmenttel.

Az üzletekben a legnagyobb energiafogyasztók közé tartoznak

a hűtési és fűtési rendszerek,

a sütők,

a belső világítás, valamint

a különböző technológiai berendezések.

A vállalatcsoport fenntarthatósági céljai között szerepel az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az energiahatékonyság folyamatos javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

az ALDI hosszú távú célja, hogy 2050-re nettó zéró működést érjen el, miközben már középtávon is jelentős kibocsátáscsökkentési vállalásokat tett.

- hangsúlyozta Kovács Kristóf.

A cél elérése érdekében egyrészt energiahatékonysági projektekkel csökkenteni kívánják a felhasznált villamosenergia mennyiségét, másrészt mérsékelni szeretnék a fajlagos villamosenergia-beszerzési költségeket.

Az előadás egyik fontos adata volt, hogy

az ALDI által felhasznált villamosenergia mintegy 90 százaléka igazoltan megújuló forrásból származik.



Ennek legnagyobb része naperőművi eredetű energia, de a portfólióban szélenergia és biomassza is megjelenik. Kovács Kristóf szerint ez azt mutatja, hogy a fenntarthatósági célok nem kizárólag vállalati kommunikációs szinten jelennek meg, hanem konkrét beruházásokban és energiabeszerzési döntésekben is.

Az első háztartási méretű napelemes rendszerek telepítésére 2018-ban került sor két helyszínen. A kedvező tapasztalatok alapján a program folyamatosan bővült, 2025-ben pedig újabb 47 áruházra terjesztették ki a fejlesztést. A teljes napelemes portfólió jelenleg mintegy 3,3 MW beépített kapacitást jelent, és 65 üzleten van jelen. Egy-egy helyszínen átlagosan évente körülbelül 70 ezer kWh villamos energia termelhető meg. A cél az, hogy az áruházak helyben előállított energiával fedezzék saját felhasználásuk minél nagyobb részét.

A napelemes rendszerek termelési profilja jól illeszkedik az üzletek fogyasztási görbéjéhez

- emelte ki.

Az áruházak reggel nyitnak, ekkor kapcsol be a belső világítás, elindulnak a pékségi és egyéb technológiai berendezések, napközben pedig magasabb fogyasztási szint alakul ki. Ez egybeesik a napelemes termelés fő időszakával, ezért a helyben megtermelt energia jelentős része lokálisan hasznosulhat. Kovács Kristóf példaként említette, hogy egy adott napon az egyik üzlet napi energiafelhasználásának 31 százalékát fedezte a napelemes rendszer, míg kedvezőtlenebb időjárási körülmények között, néhány nappal később, ugyanott csak 5 százalék körüli ellátási arány volt elérhető. Ez jól mutatja a megújuló termelés időjárásfüggőségét is - tette hozzá.

A megújulóenergia-termelés mellett a világításkorszerűsítés is kiemelt energiahatékonysági terület. A projektek megtérülése kedvezőnek bizonyult, részben azért, mert a villamosenergia-megtakarítás mellett ipari energiamegtakarítás is keletkezett, amely az EKR-rendszerben igazolható és hasznosítható. Kovács Kristóf példaként említette, hogy az egyik áruházban a belső világítás teljesítményigénye a LED-esítés után 16 kW-ról 8 kW-ra csökkent, vagyis a világítás áramigénye lényegében megfeleződött.

Az energiahatékonysági fejlesztések nem merülnek ki a beruházásokban:

az ALDI az üzemeltetési gyakorlatokat is folyamatosan felülvizsgálja.

Ennek egyik legfontosabb területe a hűtéstechnika. Az üzlethálózatban több mint 2000 mélyhűtőláda működik, amelyek jelentős fogyasztónak számítanak. A vállalat elemzései alapján sikerült azonosítani a túlhűtés jelenségét, majd eltérő beállításokkal optimalizálták a berendezések működését. Ezzel átlagosan mintegy 10 százalékos energiamegtakarítást értek el, márciusi havi bontásban pedig 14 százalékos csökkenést is kimutattak.

Ezek a példák azt mutatják, hogy az energiahatékonyság nem mindig nagy léptékű beruházásokkal kezdődik.

- emelte ki.

Sok esetben az üzemeltetési adatok pontosabb elemzése, a beállítások felülvizsgálata és a fogyasztási mintázatok azonosítása is érdemi megtakarítást eredményezhet. Ez különösen egy nagy üzlethálózat esetében fontos, ahol egy-egy beavatkozás hatása sok telephelyen ismétlődik, így országos szinten jelentős energiamegtakarítássá áll össze.

Az előadásban az elektromobilitás is szerepet kapott. Az ALDI nyilvános elektromos töltőhálózatot is üzemeltet, jelenleg mintegy 100 üzletnél érhető el töltési lehetőség, a töltők teljesítménye jellemzően 50 kW és 400 kW között mozog. A hálózat várhatóan tovább bővül, ugyanakkor Kovács Kristóf kiemelte, hogy a villamos hálózati kapacitás egyre gyakrabban szűk keresztmetszetet jelent. Az elosztói műszaki-gazdasági tájékoztatókban akár 4–5 éves rendelkezésre állási idő is megjelenhet, ami a töltőhálózat-fejlesztések ütemezését is befolyásolja.

A vállalat nem nyilvános töltőhálózatot is működtet, amely a saját logisztikai és vállalati működés karbonlábnyomának csökkentéséhez járulhat hozzá. Kovács Kristóf szerint ezek a fejlesztések nem önálló elemekként, hanem az ALDI teljes energetikai és fenntarthatósági rendszerének részeként értelmezhetők: a saját termelés, az energiahatékonyság, az optimalizált üzemeltetés és az elektromobilitási infrastruktúra együtt képes csökkenteni a vállalat energiaintenzitását és kibocsátását.

Az előadás fő tanulsága: egy kereskedelmi hálózat energiaátmenete sok egymásra épülő, mérhető beavatkozásból áll.

Az ALDI példája azt mutatja, hogy a napelemes termelés, a LED-esítés, a hűtéstechnikai optimalizálás és a töltőhálózat-fejlesztés egyszerre szolgálhat költségcsökkentési, üzembiztonsági és fenntarthatósági célokat. A legnagyobb eredményt ugyanakkor nem egyetlen technológia, hanem az adatalapú, portfóliószintű energiamenedzsment hozhatja.

