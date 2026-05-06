Árral szemben: a főváros cége éppen most kötne új szerződést Balásy ügynökségével
A fővárosi közműcég, a BKM éppen az óriási hullámokat gerjesztő Kontroll-interjú napján hirdette ki a közbeszerzés eredményét, ami alapján 60 millió forintos keretösszegű szerződést kötnének a Balásy Gyula tulajdonában álló Media Dynamics Kft.-vel – írta meg a HVG. A szóban forgó összeget a Fővárosi Önkormányzat vállalata két év alatt költheti el médiatervezésre és -vásárlásra.

A tendert még a választások előtt bírálták el, ez az egy ajánlat jött rá. A napokban érkezett a hír, hogy a Kifli.hu és a Használtautó.hu is úgy döntött, hogy leválik a szintén Balásy tulajdonában álló Lounge-cégcsoportról. Kérdéses, hogy a cégtulajdonossal kapcsolatban kipattant botrány fényében esetleg felülvizsgálja-e a főváros is a közbeszerzést, aminek keretében tévés és rádiós megjelenések, online kampányok, valamint a közösségi médiában megjelenőtartalmak és közterületi hirdetések is szerepelnek.

A Media Dynamics különleges abból a szempontból a NER-es vállalkozó cégcsoportjában, hogy sok üzleti szférából származó megrendelése volt: a HVG a Lidl-t és a Richtert is példaként említi.

Lehetséges, hogy Balásy éppen ezért próbálta meg egy héttel ezelőtt értékesíteni a vállalatot, és szembetűnő, hogy az az államnak felajánlott vagyonelemek listájában sem szerepelt.

A budapesti közműcég vezetőjét, Mártha Imrét már sok kritika érte korábban. Nemrég a Vitézy Dávid vezette fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság kezdeményezte egyhangúlag a leváltását, mivel Vitézy szerint 420 millió forint jutalmat osztott ki az alá tartozó cégvezetőknek.

