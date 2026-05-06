Aszályos tavaszra májusi fagy: növekvő kockázatok a magyar agráriumban
A magyar mezőgazdaság 2026-os szezonja már május elején egyszerre két oldalról került nyomás alá: a rendkívül száraz tavasz mellett az első napokban érkező, szokatlanul erős fagy tovább rontotta a kilátásokat. Az április 30-i agrometeorológiai helyzetkép szerint az ország mintegy kétharmadában már legalább közepes aszály alakult ki, és több térségben a nagyfokú aszály foltjai is megjelentek. A csapadékhiány számszerűen is drámai: áprilisban országosan átlagosan mindössze 10 milliméter eső hullott, egyes helyeken 4,7 milliméter; miközben a 30 napos hiány 25–45 milliméter, a 90 napos deficit pedig helyenként 70 milliméter körül alakul. Ennek következményeként az őszi vetések fejlődése megtorpant, a tavaszi vetésű kultúráknál pedig már a kelés is nehézkes, így a terméspotenciál romlása korán beépülhet a szezonba. A témában Szedlák Levente, az Agrárszektor újságírója volt hétfőn a Checklist vendége (a 14. perctől).
A szántóföldi növénytermesztésben a vízhiány gyakorlatilag minden kultúrát érint, hiszen nedvesség nélkül a kelés és a korai fejlődés is akadozik. Bár vannak aszálytűrőbb alternatívák (például a cirok, amelyet a kukorica lehetséges kiváltójaként is említenek), a műsorban is elhangzott: ez nem jelent teljes védelmet.

A gazdálkodói alkalmazkodás közben már a vetésszerkezetben is látszik: az Agrárközgazdasági Intézet operatív jelentése alapján

674,7 ezer hektárra tervezik a kukoricát, ami jelentős visszaesés a néhány évvel korábbi, egymillió hektár körüli szinthez képest.

A kockázatot tovább növeli, hogy a tavaszi fagy nem csak a gyümölcsösöket és a szőlőt érinti: a szántóföldi növényeknél is különösen a korai fenológiai fázisban tud komoly károkat okozni, amit az aszály miatti fejletlenebb állományállapot még inkább felerősíthet.

A kertészeti ágazatokban ugyanakkor már most rendkívül súlyos, azonnali veszteségek körvonalazódnak.

Május 1-jén hajnalban több évtizede nem tapasztalt fagy érte az Alföld egyes részeit;

a becslések szerint egy több mint 23 ezer hektáros szőlőtermő térségben az ültetvények közel 80%-a teljes (100%-os) tavaszi fagykárt szenvedett, és a kár a szőlő-bor ágazatban közvetlen termelési értéken minimum 30 milliárd forint lehet.

A kilátásokkal kapcsolatban a Szedlák Levente óvatosan fogalmazott: szerinte még egy csapadékosabb május sem garancia a fordulatra. A szakmai várakozások egyelőre inkább gyengébb termést valószínűsítenek, miközben a termelők számára a következő hetek időjárása döntheti el, hogy a szezon „menthető” pályára kerül-e, vagy a károk tartósan beépülnek a 2026-os hozamokba és jövedelmekbe.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

