Beszakadt az olajár, több mint 10 százalékot zuhant a Brent

Az Axios két amerikai tisztviselőre, valamint két további bennfentes forrásra hivatkozva arról írt, hogy a Fehér Ház megítélése szerint
küszöbön áll egy egyoldalas, tizennégy pontos egyetértési nyilatkozat elfogadása.
Ez a dokumentum véget vetne a háborúnak, és keretet biztosítana a részletesebb nukleáris tárgyalásoknak. Washington arra számít, hogy Irán 48 órán belül válaszol a nyitott, kulcsfontosságú kérdésekre. Bár a felek között egyelőre nem született végleges megállapodás, a források szerint a háború február 28-i kitörése óta még soha nem álltak ilyen közel egymáshoz az álláspontok. Az iráni külügyminisztérium szóvivője a CNBC-nek úgy nyilatkozott, hogy "értékelik" Washington tizennégy pontos békejavaslatát. Ugyanakkor hozzátette, hogy Teherán kizárólag egy "méltányos" megállapodást hajlandó elfogadni.
Donald Trump kedden a Truth Social platformon bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggeszti a "Project Freedom" elnevezésű hadműveletet. Ezt a missziót mindössze egy nappal korábban indították el a kereskedelmi hajók Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladásának garantálására. Az elnök a döntést az Iránnal folyó tárgyalások kedvező alakulásával indokolta. A Trump-kormányzat közlése szerint mintegy 23 ezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben 87 ország hajóin, miután Irán gyakorlatilag lezárta az átjárót.
A fejleményeket követően szakad az olajár, a Brent 11,5 százalékkal került lejjebb, míg a WTI 12 százalékot veszített értékéből.
Warren Patterson, az ING nyersanyagpiaci vezető stratégája friss elemzésében hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítások normalizálódása kulcsfontosságú. Becslései szerint a napi mintegy 13 millió hordónyi kieső kínálatot jelenleg nagyrészt a meglévő készletekből pótolják. Ezek a tartalékok azonban rohamosan fogynak, ami napról napra sebezhetőbbé és volatilisebbé teszi a piacot.
Nicolò Bocchin, az Azimut Group kötvényüzletágának társvezetője arra figyelmeztetett, hogy az elszálló olaj- és energiaárak már most is keresletromboló hatást fejtenek ki világszerte. A szakember hozzátette: még a szoros esetleges újranyitása esetén is hetekbe telne, amíg a tengeri szállítmányozás és a kereskedelmi útvonalak teljesen normalizálódnak.
