Brutális pusztítást végzett a fagy Magyarországon, a boltokban fogjuk megfizetni az árát
agrarszektor.hu
Idén tavasszal drasztikus, az ország jelentős részét érintő fagykárok érték a hazai gyümölcsültetvényeket. Emiatt komoly terméskiesésre és továbbra is magas árakra kell számítani. Az áprilisi és májusi hidegbetörések a legérzékenyebb fejlődési szakaszban érték a növényeket. A klímaváltozás miatt állandósuló extrém időjárás pedig hosszú távon is átrajzolhatja a magyar gyümölcstermesztést - közölte az Agrárszektor.
A FruitVeB elemzése szerint tavasszal két nagyobb, sarkvidéki eredetű hideghullám okozta a legnagyobb pusztítást a hazai gyümölcsösökben.

Az április első felében érkező fagyok főleg az északi és északkeleti országrészt sújtották. Ezen a területen található a hazai ültetvények hatvan százaléka, és helyenként mínusz 8 Celsius-fokot is mértek. A helyzetet tovább rontotta a második, április végén és május elsején lecsapó lehűlés, amely már országos kiterjedésű volt. Ekkor a korábban megkímélt területeken, például a Duna-Tisza közén, Bács-Kiskun és Pest vármegyében, valamint a Dunántúlon is mínusz 2 és mínusz 9 fok közé zuhant a hőmérséklet.

A pusztítás mértékét növelte, hogy a gyümölcsfák éppen a legérzékenyebb időszakukban, a virágzás vagy a gyümölcskezdemények fejlődésének fázisában voltak.

Ilyenkor már a mínusz 2 fok is káros. A mínusz 4-5 fok alatti értékek pedig gyakorlatilag teljes terméskiesést okoznak. A hideg mellett a súlyos csapadékhiány és az aszály is rontja a terméskötődést. Ez még az öntözött területeken is növeli a gyümölcshullást. Bár a pontos károk felmérése jelenleg is zajlik, az már biztos, hogy az országos helyzet a tavalyi drasztikus állapotokhoz hasonló.

A probléma azokat az ültetvényeket sem kímélte, ahol elmaradtak a fagyok. Raskó György agrárközgazdász rámutatott: a tartós hideg miatt a virágok egy részének kötődése elmaradt. Így ezeken a területeken is legfeljebb közepes termés várható. Országos szinten a meggy esetében például legalább 30-40 százalékos kieséssel számolnak a normál évekhez képest, de a kajszi, a szilva és az alma is komoly károkat szenvedett. A környező országokban, például a jelentős termelőnek számító Lengyelországban, szintén elfagytak az ültetvények.

Emiatt a friss gyümölcs ára idén biztosan nem fog csökkenni.

A szakember hangsúlyozta, hogy a rendszeresen visszatérő késő tavaszi fagyok egyértelműen a klímaváltozás következményei. Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás, valamint a félsivatagosodás hosszú távon rontja Magyarország ökológiai adottságait. Ennek hatására a gyümölcstermesztés optimális területei lassan egyre északabbra tolódnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

