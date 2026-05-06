Brutális pusztítást végzett a fagy Magyarországon, a boltokban fogjuk megfizetni az árát

A FruitVeB elemzése szerint tavasszal két nagyobb, sarkvidéki eredetű hideghullám okozta a legnagyobb pusztítást a hazai gyümölcsösökben.

Az április első felében érkező fagyok főleg az északi és északkeleti országrészt sújtották. Ezen a területen található a hazai ültetvények hatvan százaléka, és helyenként mínusz 8 Celsius-fokot is mértek. A helyzetet tovább rontotta a második, április végén és május elsején lecsapó lehűlés, amely már országos kiterjedésű volt. Ekkor a korábban megkímélt területeken, például a Duna-Tisza közén, Bács-Kiskun és Pest vármegyében, valamint a Dunántúlon is mínusz 2 és mínusz 9 fok közé zuhant a hőmérséklet.

A pusztítás mértékét növelte, hogy a gyümölcsfák éppen a legérzékenyebb időszakukban, a virágzás vagy a gyümölcskezdemények fejlődésének fázisában voltak.

Ilyenkor már a mínusz 2 fok is káros. A mínusz 4-5 fok alatti értékek pedig gyakorlatilag teljes terméskiesést okoznak. A hideg mellett a súlyos csapadékhiány és az aszály is rontja a terméskötődést. Ez még az öntözött területeken is növeli a gyümölcshullást. Bár a pontos károk felmérése jelenleg is zajlik, az már biztos, hogy az országos helyzet a tavalyi drasztikus állapotokhoz hasonló.

A probléma azokat az ültetvényeket sem kímélte, ahol elmaradtak a fagyok. Raskó György agrárközgazdász rámutatott: a tartós hideg miatt a virágok egy részének kötődése elmaradt. Így ezeken a területeken is legfeljebb közepes termés várható. Országos szinten a meggy esetében például legalább 30-40 százalékos kieséssel számolnak a normál évekhez képest, de a kajszi, a szilva és az alma is komoly károkat szenvedett. A környező országokban, például a jelentős termelőnek számító Lengyelországban, szintén elfagytak az ültetvények.

Emiatt a friss gyümölcs ára idén biztosan nem fog csökkenni.

A szakember hangsúlyozta, hogy a rendszeresen visszatérő késő tavaszi fagyok egyértelműen a klímaváltozás következményei. Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás, valamint a félsivatagosodás hosszú távon rontja Magyarország ökológiai adottságait. Ennek hatására a gyümölcstermesztés optimális területei lassan egyre északabbra tolódnak.

