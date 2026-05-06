Debrecen kilő: így válik az ország növekedési erőcentrumává a hajdúsági fellegvár

Debrecen az elmúlt években látványosan kinőtte hagyományos regionális központ szerepét, és mára a magyar ipar egyik legdinamikusabban fejlődő erőcentrumává vált. A számok egyértelműen jelzik a fordulat léptékét: a városban 2024-ben már 211 jármű- és gépipari vállalkozás működött, amelyek teljes árbevétele elérte a 704 milliárd forintot.
A növekedés szerkezete is árulkodó. A legnagyobb súlyt a járművillamossági és -elektronikai gyártás képviseli, de jelentős a közúti járműgyártás és az erőátviteli rendszerek előállítása is. Az ágazat már most a városi bruttó hozzáadott érték több mint ötödét adja.
A folyamat mögött masszív beruházási hullám áll.
2015 óta több mint 12,5 milliárd euró értékben jelentettek be fejlesztéseket a városban, amelyek mintegy 21 ezer új munkahely létrejöttét vetítik előre.
A legnagyobb projektek – az autóipari és akkumulátorgyártó beruházások – nemcsak önmagukban jelentősek, hanem egész ipari ökoszisztémát vonzanak maguk köré.
Logisztikai surranópálya
A több mint 1800 hektárnyi ipari területtel rendelkező Debrecen tudatosan építette ki versenyelőnyét: előre kiépített infrastruktúrával, logisztikai kapcsolatokkal és befektetésösztönzési stratégiával várta a nemzetközi vállalatokat. Az autópálya-kapcsolatok, az intermodális terminál és a regionális repülőtér kombinációja olyan logisztikai csomóponttá teszik a települést, amely nemcsak hazai, hanem európai szinten is versenyképes.
A gazdasági bővülés egyik leglátványosabb hatása a munkaerőpiacon érzékelhető. A jármű- és gépipar már közel 11 ezer embert foglalkoztat, ami a teljes foglalkoztatás 14 százalékát jelenti. Eközben a szolgáltatási szektor továbbra is domináns, mintegy 70 százalékos aránnyal, ami kiegyensúlyozott gazdasági szerkezetet eredményez.
A beszállítói vonal is erősödik
A nagyvállalati beruházások mellett egyre erősebben rajzolódik ki a „második hullám” is: a beszállítók, szolgáltatók és kapcsolódó iparágak megjelenése. Ez nemcsak a munkahelyek számát növeli, hanem a foglalkoztatás minőségét is javítja, hiszen a termelési pozíciók mellett egyre több magasabb hozzáadott értékű mérnöki, technológiai és kutatás-fejlesztési állás jön létre.
A fenntartható növekedés kulcsa azonban a humán erőforrás. Ebben Debrecen egyik legnagyobb erőssége a felsőoktatás és az ipar szoros együttműködése.
A több mint 35 ezer hallgatót képző Debreceni Egyetem, valamint a duális képzések és vállalati programok biztosítják azt az utánpótlást, amely nélkül a jelenlegi bővülés nem lenne fenntartható.
A képzési rendszer egyre inkább a vállalati igényekhez igazodik, miközben a kutatás-fejlesztési együttműködések is erősödnek, ahol kiemelkedik a BMW-vel, illetve a CATL-lel kötött partnerség.
Mindezek eredőjeként nemcsak hogy megállt az elvándorlás, hanem Debrecen valóságos foglalkoztatási mágnessé vált, ezzel együtt pedig gazdasági súlya már a közeljövőben ugrásszerűen nőhet.
Az előrejelzések szerint a város részesedése a hazai GDP-ből a 2024-es 2,7 százalékról akár 6,3 százalékra emelkedhet az évtized végére, miközben Hajdú-Bihar vármegye ipari termelése több ezer milliárd forintos bővülést mutathat.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a magyar ipar súlypontja fokozatosan keletre tolódik.
Debrecen ma már nem csupán egy sikeres vidéki város, hanem egy olyan gazdasági laboratórium, ahol a magyar ipar jövője formálódik, így igazi dimenzióváltásnak vagyunk szemtanúi.
A megyeszékhely gazdasági kilátásaival és fejlesztéseivel részletesen foglalkozunk a június 9-i Debrecen Economic Forumon.
