Döntött a bíróság: megsemmisítették az önkormányzatok jogait csorbító kormányrendeletet!

A bíróság tájékoztatása alapján a kormányrendelet következő pontjait semmisítik meg:
- a paragrafust, ami alapján a hozzájárulás beszedése csak technikai folyamat, és nincs ellene helye pernek vagy jogorvoslatnak (ez azért fontos, mert a főváros korábban éppen a beszedés módjára hivatkozva támadta az adót),
- a bekezdést, ami alapján a rendeletet folyamatban lévő perekre is alkalmazni kellett volna,
- és azt a részt, ami alapján a folyamatban lévő pereket le kellett volna zárni.
Ezzel tulajdonképpen a rendelet minden érdemi rendelkezését eltörölte az AB.
A kormányrendelet megsemmisítésével eltűnik egy, az önkormányzatok feje felett lebegő veszély is.
A jogszabály ugyanis kimondta, hogy az eddig nem befizetett szolidaritási hozzájárulást az idén esedékes második részlettel együtt, tehát legkésőbb április 20-án inkasszálhatta volna az Államkincstár. Budapest esetében ez az elmaradt befizetés mintegy 15 milliárd forint körüli tétel lett volna. A beszedés végül nem történt meg az előző hónapban, a jogszabály mostani megsemmisítésével azonban végleg megszűnik annak a veszélye, hogy egyben leemelnék az önkormányzati számlákról a még nem kifizetett pénzeket.
Fontos megjegyezni, hogy itt nem arról a kormányrendeletről van szó, amiben a szolidaritási hozzájárulást, mint az önkormányzatokat terhelő új pénzügyi kötelezettséget bevezetett az állam, és nem is arról, amelyben a hozzájárulás pontos mértékéről van szó. Így az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll, a mértéke sem változott, és az államnak sem kell visszafizetnie most semmit – éppen azért, mert bár a most eltörölt kormányrendelet lehetővé tette volna, végül nem vontak le ez alapján pénzt az önkormányzati számlákról. A mostani döntés lényege az, hogy igenis lehet a szolidaritási hozzájárulás ügyében pereket indítani a bíróságon, és a korábbi ügyeket sem kell megszüntetni.
Az Országos Bírói Tanács arra hivatkozva kérte az említett pontok megsemmisítését, hogy nem volt lehetősége véleményezni a kormányrendeletet, amihez joguk lett volna. Az AB ezzel kapcsolatban kimondta, hogy a jogorvoslati kérelem megalapozott. A kormánynak lehetőséget kellett volna biztosítania az OBT-nek a szakmai álláspontja kifejtésére, mivel az igazságszolgáltatási rendszert érintő jogszabályról van szó. Ráadásul a jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 60 napnak el kellett volna telnie.
A döntésről megkérdeztük a Fővárosi Önkormányzatot, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.
