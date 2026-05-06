Egyre nagyobb a baj az EU vezető gazdaságaiban, drámai a lemaradás

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti gazdasági szakadék tovább mélyül: az egy főre jutó GDP-ben mért amerikai előny a 2008-as 30 százalékról 85 százalékra nőtt, miközben a nominális nettó bérek terén 60-80 százalékos az eltérés az amerikaiak javára. A lemaradás fő okai az egységes belső piac széttagoltsága, az alacsony k+f-kiadások, a túlszabályozás és a tehetségek elvándorlása – állapítja meg a L'Express elemzése. A gazdasági gyengeség komoly geopolitikai következményekkel jár, megnehezítve a védelmi kiadások növelését, a zöld átállást és az elöregedés kezelését. Az európai versenyképesség helyreállításához a Draghi-jelentés ajánlásainak végrehajtása és a valóban egységes belső piac megteremtése lenne szükséges.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti gazdasági szakadék tovább mélyül. Az egy főre jutó GDP-ben mért amerikai előny a 2008-as 30 százalékról 85 százalékra nőtt, és ez a trend 2026-ban sem fordul meg. A lemaradás nemcsak a puszta számokban, hanem az életszínvonalban, a bérekben és a geopolitikai súlyban is egyre érezhetőbb – tudósított a L'Express.

A Nemzetközi Valutaalap adatai szerint az Egyesült Államok idén 2,3 százalékos GDP-növekedést produkálhat, míg az euróövezetben mindössze 1,1 százalékos bővülés várható. Az egy főre jutó GDP közötti különbség így folyamatosan nő:

a 2008-as pénzügyi válság óta az uniós tagállamok gazdasági teljesítménye minden évben lassabban bővült, mint az amerikaié.

A lemaradás különösen súlyosan érinti a három legnagyobb euróövezeti gazdaságot: Németországot, Franciaországot és Olaszországot.

A nominális nettó bérek terén – a használt mutatótól függően – 60-80 százalékos az eltérés az amerikaiak javára. A technológiai szektorban egy tapasztalt szoftverfejlesztő az Egyesült Államokban évi mintegy 150 ezer dollárt keres, míg Franciaországban ennek nagyjából csak a felét.

Az ügyvédek, az orvosok, a tanárok és a szakmunkások átlagosan egyaránt jobban keresnek a tengerentúlon.

Bár az euró dollárral szembeni, elmúlt évekhez mér relatív gyengesége némileg tompítja a különbséget, a bérszakadék így is jelentős marad.

Az eltérés okai jól ismertek, és Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnökének 2024-es, az Európai Bizottságnak készült versenyképességi jelentése óta sem történt érdemi változás.

Az egységes belső piac széttagoltsága miatt a vállalatok mérete túl kicsi marad, ami megnehezíti a tőkebevonást, és gátolja az innováció terjedését.

Az európai kutatás-fejlesztési kiadások és a csúcstechnológiai beruházások messze elmaradnak az amerikai szinttől. Az innovációs lemaradás ráadásul öngerjesztő folyamat. Minél nagyobb a szakadék, annál több tehetséges kutató és vállalkozó vándorol Amerikába, ami tovább gyorsítja az európai termelékenység csökkenését.

A túlzott szabályozás és az elővigyázatossági elv szigorú érvényesítése szintén fékezi a fejlődést, ami komoly politikai következményekkel is jár. A gazdasági gyengeség megnehezíti a védelmi kiadások növelését, a zöld átállás finanszírozását, az újraiparosítást, valamint az európai társadalom elöregedésének kezelését. Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökök teremtette bizonytalan geopolitikai környezetben a gazdasági függőség egyben sebezhetőséget is jelent, amelynek ára egyre magasabb.

Európa ugyanakkor jelentős erősségekkel is rendelkezik: világszínvonalú vállalatokat, élvonalbeli egyetemeket, stabil intézményrendszert és egy bevált szociális piacgazdasági modellt tudhat magáénak. A ténylegesen egységes belső piac megteremtése és a Draghi-jelentés ajánlásainak végrehajtása elérhető közelségben lenne – írja elemzésében a L'Express, amely szerint most már csak a tervezett uniós hatékonysági reformokat kellene komolyabban vennie a tagállamoknak és Brüsszelnek.

